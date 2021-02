Fyllekjøring-siktelse droppes

Siktelsen mot Bruce Springsteen for fyllekjøring er frafalt, men rockestjernen bøtelegges for å ha drukket alkohol i en nasjonalpark.

I et rettsmøte onsdag erkjente påtalemyndigheten at alkoholnivået i 71-åringens blod ikke var høyt nok til at han kunne straffes for fyllekjøring.

Springsteen ble stanset av politiet i en nasjonalpark i Sandy Hook i New Jersey i november i fjor. Han ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, hensynsløs ferdsel og forbruk av alkohol på et avsperret område.

Det siste punktet erkjente han straffskyld for foran en føderal dommer og 100 tilskuere på en videokonferanse.

To slurker tequila

– Jeg tok to små slurker tequila, sa Springsteen og innrømmet at han visste at det var ulovlig å innta alkohol i parken.

Saken sto i en føderal domstol siden parken er føderal mark. Springsteen ble ilagt en bot på 500 dollar, tilsvarende 4.200 kroner, pluss drøyt 300 kroner i avgifter.

– Jeg tror jeg kan betale det umiddelbart, ærede dommer, sa Springsteen.

Kjørte motorsykkel

I en epost skriver musikerens advokat Mitchell Ansell at Springsteen er tilfreds med utfallet i retten.

Ifølge politidokumenter fortalte Springsteen til politiet den gang at han hadde tatt to slurker i løpet av de 20 minuttene før han ble pågrepet på motorsykkelen sin.

Da han tok en blåsetest på parkvaktstasjonen, viste den at han hadde en promille på 0,2. Det er en firedel av promillegrensa i New Jersey.