Håndballprofil Alfredo Quintana er død

Det bekrefter Porto fredag ettermiddag.

– Meldingen vi aldri trodde vi skulle dele. Vår kjære Alfredo Quintana gikk bort i dag. Du vil alltid bli husket som en av oss. En ekte drage. Hvil i fred. Lenge leve Quintana, skriver klubben på sin Twitter-profil.

Portugals landslagsmålvakt Alfredo Quintana fikk hjertestans på mandagens trening med Porto. 32-åringen fikk umiddelbar behandling og ble stabilisert, før han ble fraktet med ambulanse til et sykehus.

Quintana har ligget i kunstig koma på sykehuset siden mandag.

TV 2s håndballekspert Bent Svele omtaler dødsfallet som et sjokk.

– Det var forferdelig trist. Det er et sjokk når slike ting skjer. Det var forferdelig å høre at hjertet stoppet på trening, og vi håpte at han skulle komme over det, men det var såpass tøft at det dessverre ikke var mulig å redde, sier Bent Svele.

Det internasjonale håndballforbundet uttrykker også sin sorg på sosiale medier.

– Alfredo Quintana. «Krigeren» som gikk bort altfor tidlig. Vår dypeste sympati og omtanker går til Alfredos familie, venner og lagkamerater i denne tunge tiden, skriver det internasjonale håndballforbundet på Twitter.

– Dette er trist og uforståelig. Alltid imøtekommende, alltid smilende og alltid så vennlig – senest for bare én måned siden. Hvil i fred, Alfredo, skriver tidligere landslagskeeper og TV3s håndballekspert Ole Erevik på Twitter.

Cubanskfødte Quintana har spilt for Porto siden 2010. I 2014 fikk han sin første kamp for det portugisiske landslaget. Quintana er en av flere cubanere som spiller for Portugal, som har tatt store steg de siste årene.

– Han var en fantastisk god målvakt. Han har vært en del av Porto sin framgang på håndballbanen. Quintana var også en viktig bidragsyter for landslaget til Portugal og deres inntog til det øverste internasjonale nivået. Han var en fantastisk god målvakt, minnes Svele.

De norske håndballgutta har møtt Portugal med Quintana med på laget de to siste mesterskapene, senest i Egypt-VM forrige måned.

