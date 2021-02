OL-vinner Tormod Knutsen er død

INNSBRUCK, ØSTERRIKE 196402 De 9. Olympiske vinterleker. Kombinert ble vunnet av Tormod Knutsen. Her Knutsen med medaljen. Foto: Aktuell / NTB Foto: Aktuell Les mer

INNSBRUCK, ØSTERRIKE 196402 De 9. Olympiske vinterleker. Kombinert ble vunnet av Tormod Knutsen. Her Knutsen (th) sammen med sin hardeste konkurrent Georg Thoma (Vest-Tyskland) Thoma vant hopprennet, men ble til sist nr. 3 sammenlagt. Foto: Aktuell / NTB