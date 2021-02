Danmarks statsminister redegjør for gjenåpningen

Danmarks statsminister Mette Frederiksen holder pressekonferanse om gjenåpningen. Dette skjer etter at opposisjonen var sterkt kritiske til at gjenåpningen ikke var større.

– Når vi til tross for stigende smitte likevel velger å gjenåpne, er det fordi vi har vært i gang i ett år nå, og nedlukningen begynner å gjøre veldig vondt, sier den danske statsministeren, Mette Fredriksen (S).

Hun inviterte onsdag kveld til ny pressekonferanse om gjenåpningen for å få klarhet i hvorfor regjeringen har planlagt gjenåpningen, slik de presenterte tidligere onsdag formiddag.

På pressekonferansen sier hun at selv om det er risiko knyttet til gjenåpning, tør man å åpne såpass mye, fordi landet er kommet godt i gang med vaksinene.

– Vi er i gang med å finne en uhyre vanskelig balanse, der vi holder epidemien under kontroll, og samtidig får mest mulig av samfunnsaktiviteten i gang. Det krever at restriksjonene utfases. ikke for raskt, men heller ikke for langsomt, innleder statsministeren.

Statsministeren inviterer Folketingets partier til å jobbe for en samlet plan for den videre gjenåpning av samfunnet.

Dette skjer etter at opposisjonen nærmest gikk til full politisk krig under formiddagens pressekonferanse, da de mener regjeringens gjenåpning er for forsiktig.

Statsministeren forsvarer den forsiktige gjenåpningen med at gjenåpningen ikke kommer uten konsekvenser som kan bli store.

– Det er en risiko — gjenåpningen kommer med en pris. Flere mennesker vil bli syke og innlagt, sier hun.

– Kan fremstå ulogisk

Frederiksen erkjenner at noen av regjeringens valg kan fremstå «ulogiske».

– Man har derfor prioritert at noen av butikkene som har størst betydning for samfunnsøkonomien får lov til å åpnes.

– Vi kan ikke vite om vi har funnet den riktige balansen ennå, men det er det vi forsøker å gjøre med denne planen, sier hun.

Statsministeren avslutter talen med følgende beskjed til befolkningen:

– Håpet og troen min er at når koronaen tester oss igjen, så vil Danmark bestå også denne testen. Koronaen er nemlig ikke likeglad med hva du stemmer på — den er verken rød eller blå.

60 prosent større risiko for innleggelse

Sunnhets- og eldreminister Magnus Heunicke (S) fastslår at landet også står på et langt bedre sted med vaksinene nå.

Han sier imidlertid at basert på den siste informasjonen, har man hele 60 prosents større risiko for å bli innlagt, dersom man smittes med den britiske varianten B117, som nå er dominerende i Danmark.

I tillegg til at varianten angivelig øker risikoen for innleggelse, er den også noe mer smittsom enn den første virusvarianten.

Derfor er det enormt viktig at man lar seg teste, sier han.

Det er denne varianten som er dominerende i Danmark nå, og står for 63 prosent av smitten.

Direktør i Statens Serums Institut (tilsvarende FHI), Henrik Ullum, sier at åpning av alle avgangsklasser ville knekt sunnhetssystemet.

Gradvis gjenåpning

Onsdag formiddag presenterte den danske regjeringen sin plan for den gradvise gjenåpningen av landet.

Avtalen innebærer at blant annet butikker opp til 5000 kvadratmeter kan gjenåpnes med skjerpende avstandskrav fra 1. mars. Dette gjelder ikke butikker som ligger på kjøpesentre.

Det var imidlertid stor politisk uenighet rundt planene for gjenåpningen.

– Folk kommer til å dø av disse restriksjonene, sa Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen til danske TV 2.

Han mener nedstengingen har såpass store menneskelige omkostninger at samfunnet bør åpnes opp mer enn det regjeringen presenterte onsdag.

Regjeringen advarer på sin side mot å gjenåpne for raskt.

– Utgangspunktet er vi enige om. Ingen partier har ønsket å åpne mindre enn det vi gjør. Det endelige målet er vi enige om — vi skal dit hen, at vi kan åpne alt igjen, sier Frederiksen på pressekonferansen onsdag kveld.

Statsministeren understreker at massiv bruk av testing er fundamentet for gjenåpningsplanen som ble vedtatt i dag.

Beregninger som ligger til grunn for beslutningene våre innebærer også en usikkerhet.

Begynner 1. mars

De første lettelsene trer i kraft mandag 1. mars, da de nåværende tiltakene utløper denne uka.

– Vi har nå fått enighet med et flertall i Folketinget om en gjenåpning. Dette betyr at vi kan åpne store deler av detaljhandelen, og utendørs kultur- og idrettsliv, sa justisminister Nick Hækkerup da regjeringen presenterte gjenåpningen onsdag formiddag.

Her er noen av hovedpunktene i gjenåpningen som starter mandag:

Dagligvarebutikker opp til 5000 kvadratmeter gjenåpner med midlertidig skjerpende kvadratmeterkrav, så færre kunder vil være i butikkene. Dagligvarebutikker som ligger på kjøpesentre vil imidlertid fremdeles holdes stengt.

Alle avgangselever på grunnskolen, ungdomsskolen og universiteter kommer tilbake hver andre uke. En forutsetning er at det tas test to ganger i uka.

Utendørs idretts- og kulturarrangementer vil tillates for inntil 25 deltakere.

Hvis smittesituasjonen endrer seg i andre landsdeler, vil også de kunne gjennomføre samme gjenåpning etter 14. dager (15. mars).

Etter påskeferien

Gjenåpning for de resterende landsdelene forventes å kunne skje etter påskeferien 6. april, dersom smitteutviklingen går riktig vei.

Danmark har siden før jul hatt lockdown, der blant annet skoler, frisører, butikker, kulturliv og hatt inngripende tiltak har vært stengt.

På det tidspunktet hadde landet 4000 registrerte smittetilfeller daglig.

Etter nesten to måneder med total nedstenging har smittetilfellene blitt redusert til rundt 500 daglige tilfeller.