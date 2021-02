Sverige strammer inn: Serveringssteder må stenge 20.30

Sveriges statsminister Stefan Löfven ser med bekymring på smittesituasjonen i landet.

– Situasjonen er nå alvorlig, sier Löfven på en pressekonferanse onsdag ettermiddag da regjeringen la fram nye restriksjoner i kampen mot den økende smitten.

For å bekjempe smittespredningen må alle serveringssteder fra 1. mars stenge dørene senest klokken 20.30.

– Det er en stor risiko for en tredje bølge. Dette er ikke skjebnebestemt, det er din og min oppførsel som avgjør om det blir slik, sier Löfven.

I tillegg til å stramme inn på åpningstidene i restauranter, barer og kafeer, strammes det også ytterligere inn på hvor mange personer som kan være i butikker, gallerier og treningssentre

De regionale smittevernlegene har mandat til å ta de nødvendige avgjørelsene for det som trengs i deres regioner.

Vurderer å stenge deler av landet

Skulle situasjonen forverres, har regjeringen forberedt seg på å kunne stenge deler av landet.

- Forhåpentligvis er det ikke nødvendig, sier Löfven.

Statsministeren anbefaler svenskene å ikke senke skuldrene nå.

- Nå er ikke tiden for å slappe av. Det må ikke være overbelastning, verken på bensinstasjoner, i butikker, ikke hvor som helst, sier Löfven.

Leveransen av vaksiner til vårt naboland øker kraftig.

- Denne uken leveres 210.000 doser, neste uke økes den til over 300.000 doser. I går hadde 660.000 vaksinedoser blitt gitt i Sverige. Dette er gledelig, men mens denne vaksinasjonen pågår, må vi alle fortsette å gjøre vår del for å redusere smittespredningen, spesielt når situasjonen er så alvorlig og risikoen for en tredje bølge er stor, sier Stefan Löfven.

Johan Carlson i det svenske folkehelsebyrået sier at trengsel i butikker og på kjøpesentre skaper problemer, derfor vil det komme skjerpede tiltak når det gjelder hvor mange som får være tilstede i butikker, på kjøpesentre og treningssentre samtidig.

Disse tiltakene vil myndighetene komme tilbake til.

Carlson oppfordrer den svenske befolkningen til å absolutt ikke dra på turer verken til fjells eller å besøke slektninger og venner.

Én i butikken

I forkant av pressekonferansen har regjeringen og Folkhälsomyndigheten diskutert en anbefaling om at bare én person per husstand kan gå i butikken i Sverige.

Dette tiltaket har blitt gjennomført i flere land, blant annet New Zealand.

Målet med å be folk gå i butikken alene er å redusere risikoen for trengsel, skriver nyhetsbyrået TT, som erfarer at dette er med i diskusjonen mellom regjeringen og Folkhälsomyndigheten.

Saken oppdateres!