Verdens største kokainbeslag

I fem konteinere som kom fra Paraguay til Hamburg fant tyske tollere over 16 tonn kokain 12. februar.

Det tilsvarer over 80 millioner brukerdoser.

– Solgt på gaten ville denne enorme mengden hatt en verdi på flere milliarder euro, opplyser det tyske tollvesenet.



Ifølge dem er det snakk om det største enkeltbeslaget i verden.

To enorme beslag

Allerede mens de var på vei til Tyskland, ble konteinerne flagget som mistenkelige i en risikoanalyse gjort av flere europeiske tollmyndigheter.

Offisielt inneholdt de metallspann med sparkelmasse, men tollerne mistenke at dette ikke utgjorde hele lasten.

– Bak et lag med de erklærte varene like innenfor konteinerdøren, var det mange spann fylt med annet innhold, sier tollerne. Undersøkelsene i Hamburg viste at 1.700 av spannene innhold kokain.

De påfølgende dagene fortsatte tyske og nederlandske myndigheter sine undersøkelser. Søndag beslagla de ytterligere 7,2 tonn kokain i den belgiske havnebyen Antwerpen.

– Skulle til Nederland

En mann i slutten av 20-årene er arrestert i Vlaardingen forbindelse med kokainbeslagene, opplyser nederlandske myndigheter.

Etterforskerne har også ransaket to eiendommer, en i Rotterdam og en annen i en landsby i nærheten.

– Hele smuglerlasten var på vei til samme mål i Nederland. De beslaglagte forsendelsene setter en klar rekord. Aldri før er så mye kokain blitt stoppet på en gang, opplyser nederlandsk politi.

I fjor ble til sammen 102 tonn kokain stanset på vei til Europa.

Heroinrekord

Tidligere i år ble det også satt en annen narkotikarekord da politiet i Storbritannia, Belgia og Nederland beslagla 1,5 tonn heroin ved havnen i Rotterdam. Det blir omtalt som det største beslaget av heroin i Nederland noensinne.

Fem menn ble arrestert 9. februar i forbindelse med dette.