Venstres rusreform skal avkriminalisere bruk og besittelse av små mengder narkotika. Det vil ikke gjøre det enklere å begynne med narkotika - det vil gjøre det lettere å be om hjelp.

Senterungdommen fører en meningsløs kamp mot en mer kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Leder i Møre og Romsdal Senterungdom, Dordi Boksasp Lerum, skriver at hun er bekymret for en fremtid der hun drar på fest og narkotika «flyter rundt, uten at det er straffbart».

Straff fungerer ikke etter sin hensikt

Senterungdommen har nærmest et religiøst forhold til straff, og det er folk som bruker rus som lider under det. Men du kan ikke bruke straff til å løse sosiale problemer. Rusreformutvalget leverte i desember 2019 en over 400 sider lang utredning som grundig gikk gjennom tilgjengelig forskning på feltet. Konklusjonen er tydelig: straff fungerer ikke etter sin hensikt. Det skader bare de vi ønsker å beskytte.

Senterungdommen har overhodet ikke noe belegg for sine påstander om at narkotika kommer til å “flyte rundt” etter rusreformen. Tvert imot, så viser forskning at de landene som endrer ruspolitikken sin i en human retning ikke opplever noe særlig økning i bruk.

Straffe-logikken til Senterungdommen kan også overføres til flere andre synder, som å drikke alkohol og å røyke tobakk. Dette er to av de farligste rusmidlene vi kjenner til, men så vidt jeg vet mener ikke Senterungdommen at røykere og alkoholavhengige vil få et bedre liv dersom vi sender politiet etter dem.

Hvis du skulle være så uheldig å drikke for mye alkohol, kan vennene dine ringe til ambulansen uten å frykte å bli straffet for det. Men når noen har tatt en overdose på et ulovlig rusmiddel, er terskelen for å kontakte nødetatene atskillig høyere.

På tide å hjelpe

Straff står veldig ofte i veien for hjelp. Det er ikke lett for ungdom å skulle oppsøke hjelp for et rusproblem dersom de vet de står i fare for å bli straffet av det. En undersøkelse gjort av Foreningen Tryggere Ruspolitikk viser at 40% av unge som har vært i en nødssituasjon med ulovlig rus har opplevd at ambulanse ikke ble tilkalt. Den viktigste grunnen for det var frykt for politiet.

Du skal ikke se så altfor lenge på konsekvensene av dagens ruspolitikk for å se at den ikke fungerer særlig godt. Til tross for høye straffer er det mange som bruker ulovlige rusmidler. Hvert år dør nesten 300 nordmenn av overdoser, over dobbelt så mange som dør i trafikken. Norge har i tillegg ganske mange narkotikalovbrudd sammenlignet med andre europeiske land. Dersom Senterungdommen virkelig vil holde fast ved dagens politikk har de et kraftig forklaringsproblem. Vi har prøvd straff lenge nok. Nå er det på tide å hjelpe.

Jeg synes det er rart at noen er prinsipielt for å straffe rusbruk uten å se på konsekvensene av dagens politikk. Vi vet i dag at straff skader og gjør det vanskeligere å ringe etter hjelp når skaden først har skjedd. Derfor må vi gjennomføre en rusreform som hjelper flere, ikke fortsette en ruspolitikk som baserer seg på magefølelsen til Senterungdommen.

