Dramatisk fødsel for realitypar: – En ubehagelig opplevelse

Elin Bergius og Christian Fredrik Trælnes møttes under innspillingen av «Paradise Hotel» i 2015 og er i dag forlovet og nå trebarnsforeldre.

Yngste kom til verden tirsdag kveld, fra før har de døtrene Juni og Belle.

– Jeg har ikke helt forstått at vi har fått et barn til enda. Men av det lille jeg har klart å ta innover meg så er jeg evig takknemlig for et friskt barn til, forteller Bergius til God kveld Norge.

Bergius avslørte fødselen på sin Instagram-profil.

«Verdens fineste pappa rakk akkurat å komme til sykehuset før lillebror kom. Alt gikk veldig fort og gutten vår kom til verden i går 23. februar klokka 21.22 med keisersnitt», skriver Bergius under bilde av seg selv fra sykesenga hvor Trælnes gir henne et kyss på kinnet.

Dramatiske timer før fødsel

Til God kveld Norge forteller Berguis at ikke alt var som det skulle dagene før fødselen grunnet for tidlig vannavgang, som vil si at fostervannet går uten at det er andre tegn til at fødselen har startet. Hun ble dermed innlagt på sykehus og måtte gå på antibiotika i tre dager.

Under innleggelsen fant legene ut at barnet måtte ut med keisersnitt.

– Hun (jordmoren) gjorde en ny innvendig ultralyd og så at navlestrengen lå feil. Så da var det bare en måte å få ut lillebror på, og det med keisersnitt, forteller Bergius.

Videre forteller hun at barnefar Christian Fredrik Trælnes måtte slippe alt han hadde i hendene å haste seg til sykehuset.

– Jeg fikk beskjed om å ringe han for å si at han måtte fikse barnevakt og komme inn.

Etter fødselen måtte Trælnes reise hjem igjen.

Ligger fortsatt på sykehus

Bergius er fortsatt innlagt på sykehus sammen med den nyfødte sønnen.

– Jeg lengter til vi får komme hjem til resten av familien. Men vi har fått beskjed om at vi først må vi være her i ca en uke til. Ettersom lillebror er født noen uker for tidlig.

Den tidligere realitydeltakeren forteller at hun fortsatt har smerter etter keisersnittet.

– Opplevelsen med keisersnitt synes jeg var ubehagelig, jeg ville mye heller født vaginalt. Nå, flere timer etter, har jeg hatt mye vondt og ikke mulighet til å komme meg opp på bena igjen.

Til God kveld Norge understreker Bergius også at «alt er fint, men at mor er sliten».