– Jeg tror en æra kan være over

Petter S.Skinstad, langrennsekspert i TV 2, tror at den lange rekken med medaljer i VM og OL for Maiken Caspersen Falla tar slutt i Oberstdorf.

– Jeg tror at en æra kan være over fordi Maiken mangler både trening og har gått få konkurranser i vinter og det har satt henne tilbake, samtidig så utvikler yngre konkurrenter seg. Jeg frykter at det kan bli exit på sprinten for Maiken allerede i kvartfinalen, sier Skinstad.

– Jeg kjenner jo på meg at jeg ikke har den ferske selvtilliten som jeg har hatt i mesterskap før. For da har jeg som regel vunnet noen verdenscuprenn i forkant. Og det gir jo selvtillit. Den har jeg ikke nå, men jeg vet jo vet jo at jeg kan, sier Maiken Caspersen Falla.

Og ingen sprinter kan vise til en medaljerekke som 30-åringen.



Caspersen Falla debuterte i mesterskap i VM 2009 med 39.plass. To år senere ble det bronse under Oslo-VM i lagsprint sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen.



Fra 2013 starter sprint-eventyret Maiken Caspersen Falla:

VM 2013: Bronse

OL 2014: Gull

VM 2015: Bronse

VM 2017: Gull

OL 2018: Sølv

VM 2019: Gull

Seks mesterskap, seks medaljer og tre av dem gull!

Men nå er medalje-grossisten spent på utfallet. Hun har kun gått en sprint i verdenscupen denne sesongen, for snart fire uker siden i Falun. Det endte med 13. plass.

I tillegg til få renn har det også blitt mindre trening enn ønskelig. Men hvorfor hun ikke har orket å trene i perioder, har ikke eksperter funnet ut.

– Jeg føler at jeg den siste tiden har fått gjort en bra trenings-jobb. Kroppen kjennes bedre ut enn på lenge. Det er en god følelse å ta med seg.

– Vi får krysse fingre og håpe at hun igjen kan trylle fram mesterskapsform, men kanskje ser vi slutten på den imponerende rekken med medaljer for tidenes beste sprinter- uansett kjønn, sier Skinstad.