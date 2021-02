Det kan skje når som helst: – Du vil bare gjemme deg under dynen og grine

Jovany Nzita (19) forbereder seg hver morgen på at han kan bli utsatt for diskriminering den dagen.

Jovany Nzita kom til Norge fra Angola i 2015. Siden da har han regelmessig opplevd å bli utsatt for rasisme og diskriminering, forteller han.

– Fra det øyeblikket jeg går ut døren vet jeg at det kan skje. Når jeg går i butikken, prøver jeg alltid å være bevisst på hvor jeg legger hendene mine. Jeg har opplevd å bli anklaget for å stjele når jeg går i butikken. Det første som kommer opp da er hudfargen min, forteller han.

I TV 2-serien «Ekte», som har sesongpremiere denne uken, forteller Jovany og broren Cidi Nzita om sine opplevelser med rasisme i Norge.

For Jovany, som i dag bor i Bergen, er det summen av hendelser og kommentarer som tærer på selvfølelsen.

– Det finnes folk som dømmer andre kun basert på hudfargen, og ikke for hvem de er. I de tilfellene vil du bare komme deg hjem, gjemme deg under dynen og grine i flere timer. Du blir redd for å gå ut. Hvorfor skal jeg gå ut? Jeg får mørke tanker og tenker at jeg ikke passer inn her, forteller 19-åringen.

Se første episode av «Ekte» sesong 2 her.

– Føler de ikke blir tatt på alvor

Jovany og storebroren Cidi mener at rasisme i Norge ikke blir tatt nok på alvor.

– Når man oppfordres til å anmelde hatkriminalitet, må man kunne forvente å bli tatt på alvor, sier Cidi.

Heidi Wyller er jurist i Diskrimineringshjelpen- og Meglingsbenken. Det er et lavterskel rettshjelptiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning og megling i rasisme- og diskrimineringssaker

Hun mener Norge har mye å gå på i hvordan vi snakker om og håndterer rasismeproblemet.

– Det er veldig mange andre land som har tatt inn over seg at de har et problem med rasisme og har jobbet systematisk med det over mange år. Mens i Norge så ser man at det veldig ofte så stopper med en diskusjon på om noe faktisk kan kalles rasisme eller ikke, sier hun, og fortsetter:

– Det synes jeg er et signal om at man egentlig ikke tar på alvor den informasjonen som enkeltindivider kommer med. Det er veldig mange mennesker som føler at de ikke blir tatt på alvor og det det kan man ikke fortsette med, mener hun.

– Utdaterte strukturer

Wyller mener også at vi vet alt for lite om art og omfang av rasisme i Norge.

– Bekymringen blir desto større når vi ser at de kartleggingsprossessene som naturlig bør følge med et såpass alvorlig samfunnsproblem, ikke er der. Det er et betydelig problem fordi vi ser at strukturene for å håndtere rasisme er ikke oppdatert og kan ikke gi konkrete tilbakemeldinger på hva som bør gjøres, sier hun.

Oslo politidistrikt er det eneste politidistriktet i landet som gir ut årlige rapporter om registrert anmeldt hatkriminalitet. De skiller mellom hatkriminalitet på grunnlag av LHBT, etnisitet, antisemittisme, religion og nedsatt funksjonsevne.

– Det er et veldig godt grep for å oppsummere deres erfaring og se på en utvikling over tid, sier Wyller.

Frykter færre anmelder

Hun mener de øvrige politidistriktene bør følge etter, slik at vi kan få en nasjonal oversikt over anmeldt hatkriminalitet på grunnlag av etnisitet.

Fungerende seksjonssjef i politifagavdelingen i Politidirektoratet, Astrid Brigitte Borge, sier at Politidirektoratet lager årlige rapporter over hatkriminalitet.

– Den har med de nevnte kategorier, men er ikke delt inn i ytterligere underkategorier. Oslo politidistrikt går gjennom alle sakene manuelt og koder teksten i anmeldelsen. Det har vi ikke anledning til å gjøre på nasjonalt nivå, da dette vil kreve manuell gjennomgang av alle saker, forklarer hun til TV 2.

Fra 2016 til 2019 ser man en økning i antall forhold registrert som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. Jurist Wyller er likevel bekymret for hvor lenge motivasjonen for å anmelde slike saker holder.

– Det kan godt være de som faktisk anmelder har en negativ erfaring med det, fordi det ikke skjer noe likevel. Da er det bare et tidsspørsmål før motivasjonen for å involvere politiet i slike saker forsvinner.

– Viktig å anmelde

Borge i Politidirektoratet sier det er mange årsaker til at saker blir henlagt, men at det likevel er viktig at politiet mottar anmeldelser fra dem som blir utsatt for hatkriminalitet.

– Dette gir politiet bedre oversikt over kriminalitetsbildet og kan bidra til at det blir iverksatt relevante forebyggende tiltak. Vi vet det kan være en byrde for fornærmede å bli utsatt for hatkriminalitet. Politiets støttesentre for kriminalitetsutsatte bistår personer utsatt for ulike typer kriminalitet, sier hun.

Borge legger til at i årets statsbudsjett er det bevilget syv millioner kroner til etablering av et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet.

– Dette vil bidra til at hele politiet får ytterligere får styrket sin kompetanse på dette området, sier hun.