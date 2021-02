Seksuell trakassering i Forsvaret: – Sjokkert over resultatet

I snart syv uker har rekruttene vært isolert fra omverden. Pandemien har gjort Forsvarets rekruttskole til en enda tettere hermetikkboks.

– Man skulle jo tro en leir med mange hundre rekrutter ville vært svært sosialt, men slik det er nå, holder vi oss kun i kohort.

Det sier rekrutt Isak Edvin Nausthaug-Kjøren (20).

De siste to ukene har 1000 rekrutter, fra Madla i Stavanger, vært på feltøvelse til Ulven leir i Os.

Denne uken skal de øve med skarpt, for aller første gang. De skal også ligge i telt, på det som ikke kan kalles noe annet enn en søkkvåt myr.

– Det overrasker meg stadig hvor fort de går fra russebussen til å tilpasse seg et militært liv, sier sersjant Johannes Frantzen.

REKRUTTER: Det siste to ukene er 1000 rekrutter samlet på Ulven leir på Os.

– Skuffende

Men veien mot å bli soldat er ikke bare stridsdrill, våpentrening, hjemlengsel og våte sokker.

Mandag la Forsvaret frem en helt ny kartlegging av mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og vernepliktige.

Resultatet skuffet forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Mer enn én av fem i Forsvaret har nemlig opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste året. Tallet er høyere enn i samfunnet forøvrig.

SI FRA: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var skuffet over resultatene. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Nesten halvparten av kvinnene – 46 prosent – melder om seksuell trakassering. 14 prosent av mennene.

– Jeg hadde håpet resultatene var bedre. Jeg tror terskelen for hva man aksepterer er for høy, og at det kan gå for langt før ting blir tatt tak i, sier Kristoffersen.

«Nei er nei, også i Forsvaret»

På Ulven leir kaster 20-åringer med kamuflasjemaling i ansiktet seg ned i våte lyngen, lader våpenet og sikter.

To røykbomber går av og lysegrønn røyk teppelegger skogbunnen.

Thea Wisløff er inne i sin syvende uke som rekrutt.

– Jeg ble egentlig ganske sjokkert over resultatet i denne rapporten. Jeg opplever ikke dette som et problem.

Rekrutt Thea Wisløff (20) forteller at de tidlig på rekruttskolen hadde leksjoner om seksuell trakassering og mobbing.

– Og på toalettene henger det skilt med «Nei er nei, også i Forsvaret», sier hun.

Bor tett sammen

36 prosent av kvinnene i førstegangstjenesten melder om at de har opplevd seksuell trakassering. Det er de aller yngste som kommer dårligst ut.

Troppleder Haakon Rørstad har ansvar for over 80 rekrutter og tror det er flere grunner til at tallene er høyest blant de unge.

- Vi henter ungdom fra hele landet, som ikke er vandt til å bo så tett sammen. De er også på innsiden av en leir, og får en helt annen hverdag over natten.

– Det er viktig at vi former gode holdninger med en gang rekruttene begynner, sier Rørstad.

Ødelegger tillitten

Det er øvingsleder Ruben Myrseth enig i.

Det er viktig å sette standarden med en gang rekruttene begynner, sier Ruben Myrseth.

– Selv om vi har truffet med noen tiltak, har vi fremdeles en vei å gå.

Tallene fra forrige kartlegging om mobbing og seksuell trakassering, i 2018, var langt dystrere.

Blant annet kom det frem at 160 personer den gang hadde opplevd en voldtekt eller et voldtektsforsøk i løpet av året.

Myrseth mener det er spesielt viktig å få bukt med de dårlige holdningene i Forsvaret.

– Stridsevnen vår er helt avhengig av at vi stoler på hverandre. Mobbing og seksuell trakassering påvirker tillitten direkte, sier han.