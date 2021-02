Derfor foreviget «Staysman» Hanne Krogh på skulderen

Lørdag kveld er det Hanne Kroghs (65) tur til å bli hyllet i Hver gang vi møtes.

I anledning dagen bestemmer én av de andre artistene seg for å hylle henne på en helt spesiell måte. Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38) vil nemlig tatovere 65-åringens navn på kroppen.

– Jeg vet ikke om noen som har tatovert navnet mitt noen sted, nei dette blir en første gang, sier en svært overrasket Hanne Krogh i programmet.

Se video av at Thorbjørnsen tar tatoveringen øverst i saken.

Som en ekstra hyllest skal Krogh få velge hvor hun ønsker at signaturen skal være, og 65-åringen velger dermed høyre skulder.

– Hvis noe kan kalles surrealistisk, så må det være dette her. Det er en helt bisarr opplevelse, sier Krogh.

SURREALISTISK: Hanne Krogh syntes det var en ære at Stian Thorbjørnsen ønsket å tatovere signaturen hennes på skulderen. Foto: Skjermbilde/TV 2.

– Helt like

Thorbjørnsen, som er kjent for landeplager som «Bleik og sur», «En godt stekt pizza» og «Trenger en mann», forteller at han ble svært overrasket da han ble kjent med Krogh. Da fant han nemlig ut at de to var langt mer like enn han hadde sett for seg på forhånd.

– Hanne er jo kanskje den som burde være lengst unna meg, men det er hun jo ikke i det hele tatt. Vi er jo helt like, ler 38-åringen i programmet og legger til:

– Jeg vet ikke, det bare funker så bra.

Samtidig er Staysman full av beundring for 65-åringen, som har en over 50 år lang artistkarriere bak seg.

– Jeg har så mange spørsmål. Fra barnestjerne, og hvordan det er å være en del av en hel generasjon sin barndom, eller kanskje flere generasjoners barndom, forteller artisten i programmet.

Skal «hviske» fra skulderen

Hanne Krogh er enig i at hun har flere likhetstrekk med Thorbjørnsen og forteller at hun ble svært overrasket, – og imponert, over ham.

– Jeg liker at mennesker overrasker meg, og dette var en gedigen overraskelse. Men også rørende. Jeg er nesten litt flau over at jeg også ble paff over å se hvor mange gode tekster han egentlig har skrevet. Vi har kanskje ikke hørt godt nok etter tidligere, fordi de har vært kamuflert i så mye latter og det Stian kaller «rølp», forteller Krogh til TV 2 i forkant av programmet.

Samtidig roser hun ham for formidlingsevnen hans.

– Men det er ingen tilfeldighet at han i dag er en elsket artist. Han har en evne til å beskrive det virkelige livet – og en livsbejaende måte å formidle det på.

Krogh forteller at det var en stor ære å få følge 38-åringen videre i livet på en så spesiell måte.

TATOVERTE SIGNATUREN: Slik ble tatoveringen av Hanne Kroghs signatur på skulderen til Stian Thorbjørnsen. Foto: Skjermbilde/TV 2.

– Stian er en mann med mye alvor inne i seg – og en inderlig lyst til å spre glede. Men tenk å få lov til å være en del av Stian og tatoveringene hans resten av livet! Jeg er glad for at jeg kan få sitte på skulderen og hviske inn i øret hans: «Du er så bra, du, Stian!» sier Hanne Krogh til TV 2.

– Uforberedt

Den rutinerte artisten har bare lovord å si om oppholdet med de andre artistene på gården.

– For meg var Hver gang vi møtes først og fremst bare fint. Jeg var faktisk uforberedt på at det skulle bli så gledesfylt, og jeg har aldri før kjent meg så ivaretatt som jeg gjorde på denne produksjonen. Imponerende profesjonelt i hvert eneste ledd; musikalsk ledelse, bandet, produsentene, regien, innkvarteringen, maten, smittevern, sminke – ja, absolutt alt, forteller Krogh.

STJERNELAG: Årets artister i Hver gang vi møtes er (f.v) Agnete Saba, Trygve Skaug, Hanne Krogh, Arne Hurlen, Abdulhakim «Hkeem» Hassane, Maria Mena og Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Foto: TV 2.

Hun innrømmer også at noe skulle vise seg å bli litt vanskeligere enn hun hadde sett for seg.

– Utfordringen lå i at det var utrolig lange og tettpakkede dager. Og de fleste tankene mine kretset rundt det å ha totalt fokus på den artisten som hadde dagen «sin» – og et ønske om at de skulle synes jeg tok godt vare på sangen deres, sier 65-åringen og legger til:

– Når det kom til min dag, måtte jeg imidlertid ta litt sats for å snakke om de historiene jeg aldri har fortalt tidligere.

Nære venner

Krogh forteller at artistene raskt dannet nære relasjoner i løpet av oppholdet. Situasjonen førte også til at hun delte personlige historier hun ikke en gang har fortalt til nære venner tidligere.

– Vi ble en nær gjeng – der alle kunne snakke med alle. Vi ønsket hverandre bare godt, og hver og én har fått sin egen plass i hjertet mitt. De to sterke, fine jentene har jeg nesten adoptert, og jeg håper denne vennegjengen vil bestå lenge etter at årets tv-serien er over, sier Krogh.

Hun legger til at det ikke bare var Staysman som overrasket henne, men at hun ble positivt overrasket av samtlige av de andre deltakerne.

– Gjengen på gården vil alltid være mine venner, og de viste meg enda flere sider av seg selv enn dem jeg hadde sett på forhånd. Hkeem var voksnere, Agnete var tøffere, Arne var mer rocka, Trygve var mer tøysete og morsom, Stian var dypere og Maria var mer av absolutt alt, sier hun.

Fikk ny inspirasjon

65-åringen har aldri ligget på latsiden i løpet av sin karriere, men koronatiden har lagt en demper på mange oppdrag for henne som for de fleste artister.

Hun avslører derimot at oppholdet gav henne ny inspirasjon og ser frem til nye prosjekter når det blir færre restriksjoner.

– Jeg er dypt takknemlig over å ha fått være en del av denne samlingen av artister – og disse uforglemmelige dagene på Vestre Kjærnes Gård. Til syvende og sist lærte det meg mer om meg selv – og ga meg ny inspirasjon til hva jeg skal gjøre videre. Jeg gleder meg til verden åpner igjen!

Se Hver gang vi møtes på TV 2 lørdag klokken 20.00, eller strøm når du vil på TV 2 Sumo.