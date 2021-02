I rollen som musikkvideo-flørt gikk det galt for Skarstein – fryktet én telefon

Skarstein ble castet som den vakre kjæresten til B-lagets Marius Skjelbæk i en fersk musikkvideo. Skjelbæk kjørte til Beitostølen og spilte inn den dagen Skarstein hadde hviledag i VM-opptreningen.

Da de to skulle kjøre på rullestol ned en bakke, faller begge ut av stolen. På musikkvideoen kan det se ut som at dette gjøres med vilje, siden Skjelbæk fortsetter å synge etter fallet. Slik var det altså ikke.

Se situasjonen i videoen øverst i saken, hvor både Skjelbæk og Skarstein snakker om musikkvideoen.

Derfor takket hun ja

B-laget og Marius Skjelbæk har laget en hitlåt som handler om Superbowl. Den gikk fort opp på den norske Topp 30-lista på Spotify, og musikkvideoen har også blitt en suksess.

Selv om Skarstein har et strengt treningsregime om dagen, takket hun ja til musikkvideo-rollen.

Hun sier hun får energi av og være med den morsomme gjengen i B-laget, og syns «Superbowl (ja, eller nei)» er en artig låt.

– Hadde blitt dårlig mottatt

Skarstein sier hun visste det var en risiko for knall og fall da de satte utfor med rullestolen.

– Det var en kalkulert risiko. Det er veldig fort at det skjer, når to stykk kjører ned en bakke full av snø. Men jeg vil jo si at timingen var ganske bra! Jeg er veldig imonert over Marius sin evne til å fortsette og stå i karakter, ler hun.

Hun har også tenkt på hva treneren hadde sagt, om hun hadde ramlet annerledes.

– Jeg tror det å skulle ringe til treneren, en halv uke før VM, og sagt at jeg brakk armen fordi jeg spilte inn musikkvideo ... det hadde nok blitt ganske dårlig mottatt. Det er bra ingen kom til skade under innspillinger, sier hun med den karakteristiske smittende latteren.

Skjelbæk setter for øvrig pris på at Skarstein syns han var flink til å holde maska da fallet kom, men det er ikke det han tenker på når han ser musikkvideoen.

– Det var flotte ord fra Birgit, men når jeg ser dette, så sniker det seg inn en følelse som sier: «F**n, for en hjerterå kyniker du er, Marius». Der ligger hennes majestet Birgit Skarstein og kaver på snøen med rullestolen, også hjelper jeg ikke?! Det er jo skandale! Det er totalbom på alle gentleman-skalaer.