Kendrick (17) blir funnet død på skolen – det de finner i graven fire måneder senere ryster familien

Politiet konkluderte med at Kendrick Lamar Johnsons død var en ulykke. Da familien heiser opp kisten fra jorden etter flere måneder, er de skråsikre på at han ble drept.

Med hodet først stuper 17 år gamle Kendrick ned i den sammenrullede gymmatten. Målet er å fiske opp en sko som ligger på gulvet inni hullet.

Den atletiske gutten er 178 centimeter høy. Hullet han nå presser seg ned i, er mye smalere enn skulderbredden hans.

Kendrick sitter fast.

I skolens gymsal går både lærere og elever inn og ut hele dagen. Ingen registrerer noe unormalt. Ingen hører rop om hjelp.

Kroppens sammenklemte stilling forårsaker en kvelningsdød. 21 timer senere blir han funnet.

Slik beskriver politiet Kendricks siste minutter i live.

Blodet fra 17-åringen har dannet en rød ring under ham. Men, skoen han angivelig strakk seg etter, ligger ren og pen oppå blodpølen.

Under fire måneder senere avsluttes etterforskingen. Politiet konkluderer med at det hele var en ulykke.

Foreldrene er sterkt uenige. De mener dødsfallet må etterforskes som et drap.

Da Kendricks kiste blir gjenåpnet fire måneder etter hans død, er de ikke lenger i tvil.

– Han var vår store kjærlighet

Kendrick blir født 10. oktober 1995. Han vokser opp i byen Valdosta i delstaten Georiga, sammen med mamma Jacquelyn, pappa Kenneth og tre eldre søsken.

Gjennom ungdomsårene faller Kendrick pladask for idretten. Han går på Lowndes High School og spiller både basketball og amerikansk fotball på skolelaget, kalt Vikings.

17-åringen blir av venner og klassekamerater beskrevet som en søt og rolig gutt. Han får ikke de aller beste karakterene, men er god i matematikk.

MOR OG SØNN: Kendrick i finstasen, sammen med moren Jacquelyn Johnson. Foto: Privat

Kendrick drømmer stort om en profesjonell karriere på fotballbanen.

På sidelinjen er det moren Jacquelyn som roper høyest av alle tilskuerne:

«Det er gutten min, det!»

Kendrick hører hennes høylytte heiarop overdøve alt og alle. En smule flau.

Overfor TV 2 beskriver Jacquelyn en lykkelig, god og snill gutt. Familiens midtpunkt og hennes livs store kjærlighet.

– Kendrick var morsom og full av liv. Han gledet seg til å spille college-fotball. Han var atletisk og drev med tre idretter samtidig – fotball, basket og løping. Men, det var fotballen som var hans store lidenskap, sier Jacquelyn til TV 2.

Alle bilder i denne saken publiseres med familiens tillatelse.

Melder sønnen savnet

10. januar 2013 kommer ikke Kendrick hjem til avtalt tid.

– Han skulle egentlig ha kommet hjem med skolebussen, men noen ganger ble han igjen etter skoletid, forklarer Jacquelyn.

Hun setter seg i bilen og kjører i sirkler rundt skolen for å se om sønnen har blitt igjen sammen med noen kompiser.

Hun ser ingen.

Samme kveld slår hun nummeret til politiet og melder sønnen savnet.

Den lange natten blir omsider til morgen.

Igjen vrir Jacquelyn om tenningen og kjører den samme ruten som kvelden før.

Hun parkerer bilen på skolens parkeringsplass. Utenfor de mange bygningene, som daglig rommer over 3000 elever, står en steintavle omkranset av et ryddig blomsterbedd.

«Lowndes High School. Home of the vikings.»

Døde opp ned

Jacquelyn henvender seg i resepsjonen og forteller om sønnen hun kvelden før har meldt savnet.

I samarbeid med skolen begynner hun å sette sammen en savnet-plakat.

ATLET: Kendrick drømte om å bli en profesjonell fotballspiller. Foto: Privat

Kendrick Lamar «KJ» Johnson. 178 centimeter høy. Lange dreadlocks.

Samtidig som Jacquelyn henger opp bilder av 17 år gamle Kendrick på skolens mange vegger og dører, begynner gutter og jenter å entre den ene av skolens to gymsaler.

Klokken er om lag 10.30. En liten gruppe elever klatrer på de mange wrestling- og cheerledingmattene, som står sammenrullet og oppreist i gymsalens ene hjørne.

De får øye på et par hvite sokker inni den ene.

Stående er matten rundt 183 centimeter høy, og 90 centimeter bred.

En av elevene titter ned i hullet. Sokkene sitter på en person.

Før de rekker å tenke tanken om at de er i ferd med å ødelegge et potensielt åsted, legger de ned matten på gulvet.

En sterk og illeluktende duft fyller neseborene. En blanding mellom oppkast, blod – og et lik som har begynt å råtne.

Inni den sammenrullede gymmatten ligger 17 år gamle Kendrick.

En dam av blod

Sokkene har halvveis sklidd av føttene hans. Den ene armen ligger over hodet, mens den andre hviler på brystet. Kendricks ben krysses ved anklene. Presset inn ved siden av føttene hans, ligger skoene han sist ble sett i.

I 21 timer har han hengt opp ned i den sammenrullede gymmatten.

Kroppen viser tydelige merker og sår. Han har små kutt på fingrene.

– Politiet mente at skadene og merkene han hadde på kroppen kom fra gymmatten. At det var den som hadde banket ham opp, sier Jacquelyn.

Blod har rent ut fra 17-åringens ansiktsåpninger, ned langs det mørke og tykke håret, og endt i en dam på gulvet.

Oppå det størknede blodet ligger skoen politiet mener han strakk seg etter. Men, den har ikke noe blod på seg, som et bilde fra CNN viser.

ÅSTEDET: Bildet er tatt etter at Kendrick ble dratt ut av den blodige gymmatten. Nederst i bildet er 17-åringens ene fot, i kryss over den andre. Foto: Privat

Jacquelyn er fortsatt i skolebygningen. Politiet har nå kommet til stedet.

Hun overhører en samtale.

På spørsmål fra TV 2, forteller Jacquelyn om minuttene som forandret livet hennes.

– Jeg var på skolen da jeg overhørte en samtale inne på kontoret hos skolerådgiveren. Det ble sagt at de hadde funnet et lik. Men, ingen sa noe til meg. Rådgiveren bare reiste seg opp og forlot rommet, forklarer hun.

– Skolen gikk ikke i «lock down». Elever og lærere gikk inn og ut hele tiden, og skolen tillot foreldre å komme inn i bygningen for å hente barna sine.

Det går nesten seks timer før politiet ringer en rettsmedisiner, selv om Georgias lov krever umiddelbar varsling.

Slakter politiet på åstedet

Bill Watson, Lowndes rettsmedisinske sakkyndige, er tydelig opprørt og slakter etterforskerne som var på stedet.

«Jeg ble ikke varslet om dødsfallet før klokken 15.45. Etterforskingen var dårlig, om ikke elendig, da jeg kom til åstedet. Liket hadde merkbart blitt flyttet på», skriver han i sin rapport datert 22. januar 2013, gjengitt av CNN.

Politiet sperret ikke av området, og tråkket rundt uten skoovertrekk og beskyttelse.

Åstedet ble forurenset.

I den samme rapporten skriver Watson at han aldri fikk vite hvem som fant liket, eller det eksakte klokkeslettet Kendrick ble funnet.

«Åstedet var kompromittert, og det var ikke mulig å samarbeide med politiet. Videre ble også bevisene kompromittert ved å åpne den forseglede likposen og vise frem avdødes kropp til far. Jeg godtar ikke måten denne saken ble behandlet på», står det videre. Watson skriver også at han ble nektet informasjon som var nødvendig for etterforskingen.

– I beste fall var det inkompetanse. I verste fall var det en sammensvergelse for å skjule sannheten, har familiens advokat Benjamin Crump senere uttalt.

Det blir funnet størknet blod på veggen like ved Kendricks lik. En analyse viser at blodet ikke tilhører 17-åringen, og politiet ser derfor ingen grunn til å etterforske sporet videre.

– Det var ikke Kendricks blod. Det ser ikke ut til at det er involvert i denne saken. Etter å ha sett nøye på blodet, mener våre åstedsteknikere at blodet må ha vært der en stund. Det virket ikke ferskt, sier politiløytnant Stryde Jones til CNN.

TIL MINNE OM: Kendrick Lamar Johnson drømte om å en fotballkarriere på college. Foto: Privat

Stadfester at det var en ulykke

Selv om rettsmedisineren setter store spørsmålstegn ved politiets håndtering, konkluderer han med at 17-åringens død ble forårsaket av kvelning på grunn av kroppens stilling, kalt posisjonell asfyksi.

Politiet i Lowndes konstaterer at Kendrick krøp ned i den sammenrullede matten med hodet først, for å få tak i en Adidas-sko som lå på bunnen.

Den andre lå ved siden av matten.

Det er kjent at flere av elevene ved skolen bruker disse gymmattene til å gjemme eiendeler som gymsko, i stedet for å betale for et skap. Kendrick var en av dem.

Et av skolens overvåkingskamera viser Kendrick entre gymsalen 10. januar klokken 13.00.

Han kommer aldri ut igjen.

Selv om ungdommer og lærere gikk ut og inn av gymsalen helt frem til klokken åtte samme kveld, har ingen meldt ifra om Kendricks angivelige rop om hjelp – dersom han faktisk satt fast.

På åstedet ble det også funnet bloddråper på en ukjent Nike-sko med oransje lisser, og en grå hettegenser. Likevel blir ikke de to gjenstandene samlet inn som bevismateriale.

LITEN OG STOR: Kendrick Lamar Johnson beskrives som en snill, rolig og morsom gutt. Foto: Privat

Ønsker ny obduksjon

Ettersom politiet anser saken som en tragisk ulykke, avsluttes etterforskingen allerede 2. mai.

Men, Jacquelyn og Kenneth tror at sønnen ble drept.

Samme måned som saken avsluttes, får familien en godkjenning av en dommer til å foreta en ny obduksjon.

Jacquelyn og Kenneth hyrer en uavhengig patolog fra Florida, William R. Anderson.

Kendricks kiste blir heist opp fra jorden.

BLIR FEIRET: 10. oktober 2020 ville Kendrick ha fylt 25 år. Foto: Privat

Nye funn konkluderer med drap

Det blir foretatt mange og lange undersøkelser av 17-åringens kropp. Da Andersons rapport foreligger tre måneder senere, tar saken en ny vending.

Patologen konkluderer med at Kendrick døde av stump vold mot høyre siden av nakken, nær halspulsåren, som har forårsaket en blødning.

Altså et kraftig slag.

– Dette er uforklarlig og mest sannsynlig påført, og ikke noe han forårsaket selv. Det er påført av en annen og må derfor undersøkes som en drapsetterforsking, sier Anderson, ifølge CNN.

Jacquelyn sier til TV 2 at de allerede før obduksjonen var sikre på at sønnen ble drept.

– Patologens konklusjon var akkurat som vi hadde tenkt oss. Kendrick ble drept, sier hun skråsikker.

Patologens nye funn støtter altså det som allerede ble rapportert av en akuttmedisinsk teknikker dagen Kendrick ble funnet død. I papirene, som ble signert 11. januar 2013, står det beskrevet at Kendrick ble funnet med blåmerke på høyre side av kjeven.

Indre organer var borte

Men, det som sjokkerer mest, er hemmeligheten som ble gravlagt sammen med ham.

17-åringens kropp mangler indre organer, og er fullstappet med sammenkrøllet avispapir.

Patologen får derfor ikke gjort videre undersøkelser.

Kenneth og Jacquelyn er forbannet og opprørt.

Familiens advokat, Benjamin Crump, som i senere tid har forsvart George Floyd, Breonna Taylor og Ahmaud Arberys etterlatte, sier til CBS News at det hele virker som en dekkoperasjon.

– Hvis du ser logisk på dette, så virker det som en slags konspirasjon for å forsegle sannheten om hva som egentlig hendte Kendrick, og hvem som gjorde det.

FAMILIENS ADVOKAT: Benjamin Crump. Her avbildet under George Floyds minneseremoni 4. juni 2020. Foto: Julio Cortez/NTB

Skylder på hverandre

En talsperson for politietaten i Georgia, Sherry Lang, hevder bestemt at Kendricks organer ble lagt tilbake i kroppen hans før han ble sendt til Harrington begravelsesbyrå. Det er standard prosedyre, sier hun til CBS News.

Rettsmedisiner Watson, som foretok den første obduksjonen, sier at organene hadde kommet for langt i nedbrytelsesprosessen, og at de ble kastet før Kendrick ble sendt videre.

Begravelsesbyrået støtter oppunder Watsons forklaring. De sier at organene manglet da 17-åringens kropp ankom.

Likevel er det unormalt å bruke avispapir.

Vernie Fountain, spesialist innen balsamering, sier at man oftest fyller kroppens tomrom med et absorberende og konserverende pulver, men også noen ganger bomull. Dette oftest etter organdonasjoner.

Han er sjokkert over bruken av gamle, sammenkrøllede aviser.

– Jeg har aldri snakket med noen som har fortalt at de har brukt gamle aviser. Det er nok ingen lov som forbyr avispapir, men det er ikke noe som jeg vil anse som akseptabelt, sier han til CBS.

GIR ALDRI OPP: Kenneth og Jacquelyn Johnson avbildet 13. desember 2013. De kjemper for å gjenåpne saken. Foto: Russ Bynum/AP/NTB

Overvåkingsmateriale forsvunnet

I november samme år etterspør amerikanske medier skolens overvåkingsmateriale. 290 timer, fra hele 36 kameraer, blir frigitt til CNN etter en rettsanmodning.

Men det er noe som ikke stemmer.

CNN hyrer en analytiker som ser gjennom alt av videomateriale. Han konkluderer med at fire av kameraene mangler flere timer med opptak. Og alle fire henger i gymssalen.

De siste bildene av Kendrick, som CNN har publisert, viser 17-åringen iført en hvit t-skjorte, blå jeans og hvite joggesko. I hånden har han skolebøker og en gul mappe. Disse ble funnet ved siden av den sammenrullede gymmatten.

Skoene han har på seg i den ovennevnte videoen, ligger presset inn ved siden av føttene hans i gymmatten.

SAVNET: I 2021 er det åtte år siden Kendrick Lamar Johnson døde. Familien søker fortsatt svar. Foto: Privat

Saksøker skolen

Etter de ekstraordinære funnene, blir det kunngjort at det skal foretas en ny, formell gjennomgang av saken.

Familien krysser fingrene for at statusen nå skal endres til en drapsetterforsking. De håper de nye bevisene kan føres i en offentlig høring. Men, forespørselen blir avvist.

Sommeren 2014 går foreldrene til søksmål mot skolen. De hevder at Kendrick stadig ble mobbet og harselert av et brødrepar, og at skolen ikke grep inn, tross Jacquelyns varsling.

I søksmålet, gjengitt av CNN, står det at skolen har visst at Kendrick har blitt «angrepet» av den ene ved to tilfeller. Det nevnes provosering, rasistiske bemerkninger og harselering i skoletiden, og en voldsom krangel under en busstur arrangert av skolen – hvor foranledningen trolig var utroskap og sjalusi.

Disse to brødrene var også de to eneste elevene ved skolen som nektet å la seg avhøre av politiet.

MARKERING: Jacquelyn Johnson og Kendricks storesøster Kenyetta (t.h) under demonstrasjonen «Hvem drepte KJ» utenfor Georgias kongressbygning. Foto: David Goldman/AP/NTB

Karen Bell bekrefter overfor Valdosta Times, gjengitt av CBS, at hennes yngste sønn havnet i en krangel med Kendrick på en buss, men at både han og broren ble knust da dødsfallet ble kjent.

Likeså forklarer hun at hennes to sønner ikke ikke lot seg avhøre, da familiens advokat hadde frarådet det.

Kendricks foreldre har også anklaget brødrenes far, FBI-agenten Rick Bell, for å oppfordret sine sønner til å drepe 17-åringen. De mener han skal ha manipulert skolen og myndighetene involvert i saken, og skjult bevismaterialer.

FBI-agenten og sønnene benekter at de hadde noe med dødsfallet å gjøre, og de skriver i et motsøksmål at beskyldningene til Kendricks foreldre «mangler vesentlig begrunnelse», ifølge CBS News.

Tross Jacquelyn og Kenneths mange søksmål, ender de selv opp med en stor gjeld – over syv millioner kroner i advokatkostnader, i tillegg til over åtte millioner kroner for ærekrenkelser uten bevis.

LYKKELIGE: Pappa Kenneth Johnson Sr., Kendrick og storesøster. Foto: Privat

Hjelp fra Kim Kardashian

Sommeren 2018 søker familien igjen om en ny obduksjon. For tredje gang blir Kendricks levninger lagt på bordet. For andre gang hos rettsmedisineren William R. Anderson.

Rapporten som foreligger sier det samme som den forrige. Kendricks dødsårsak var forårsaket av stump vold mot høyre siden av nakken, nær halspulsåren, som har forårsaket en akutt blødning i bløtvevet.

I kjølvannet av det brutale drapet på George Floyd og Black Life Matters-bevegelsen, gikk hashtaggen #J4Kendrick viralt sommeren 2020.

Flere av verdens største navn, deriblant Kim Kardashian, kastet seg på og delte en underskriftskampanje for å få gjenåpnet saken.

I skrivende stund har godt over 1,7 millioner mennesker signert et ønske om å etterforske den nå åtte år gamle saken på nytt.

Please sign this! We demand justice for Kendrick!!!! Sign the Petition to Reopen Kendrick Johnson's Case #J4Kendrick · https://t.co/BlYQlKVzKl https://t.co/16yxY9cL8y — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2020

– Livet blir aldri det samme

Jacquelyn og familien er helt sikre på at Kendricks død var en dekkoperasjon. Hun hevder at FBI og Lowndes videregående skole er korrupte.

– Hvordan har dere det i dag, åtte år senere?

– Familien vår er helt ødelagt. Min 17 år gamle sønn ble drept på Lowndes videregående skole i Valdosta i 2013. Og det blir ikke gjort noe. Det er akkurat som om det aldri har hendt. Vi tar en dag av gangen, men livet vil aldri bli det samme igjen, sier hun.

Hvert år den 10. oktober møter hele familien opp på Kendricks grav. Ballonger, lys og minneord – til gutten som så vidt rakk å fylle 17.

– Vi feirer Kendricks bursdag hvert eneste år, samtidig som vi markerer dagen han gikk bort. Vi prøver å hjelpe andre familier som også har mistet et kjært barn. Vi ber om at slik urettferdighet og urett aldri skal ramme noen igjen, avslutter Jacquelyn.

ØNSKER GJENÅPNING: I sommer ble det opprettet en underskriftskampanje for Kendrick Johnson. Foto: Privat

Kilder: CBS News, CNN, Huffington Post, WTXL Tallahassee, Wikipedia, CBS News, CNN, All That's Interesting, WTOC 11, Walb News 10, Forensic Dimensions.