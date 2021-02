Kraftig økning av koronalovbrudd. Dette sier de som blir tatt

Politiet opplyser at antallet koronalovbrudd har en klar sammenheng med den økte grensekontrollen.

I Innlandet politidistrikt er det så langt dette året registrert 44 Covid-19 lovbrudd.

Til sammenligning ble det opprettet 45 saker som omhandlet Covid-19 lovbrudd i løpet av hele fjoråret i Innlandet.

Politiet utfører, i samarbeid med HV og Tolletaten, omfattende patruljering i grenseområdene mellom Sverige og Norge.

– Svært alvorlig

Politiet opplyser i en pressemelding at nok en person anmeldt mandag kveld da vedkommende krysset grenseovergangen ved Långflon ulovlig.

– Vi ser svært alvorlig på ulovlige grensepasseringer. Det er en prioritert oppgave hos oss å håndheve gjeldende regelverk for å bidra til best mulig smittevern, sier leder Johan Martin Welhaven for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt.

Av de 44 anmeldelsene i 2021 er 35 anmeldt for ulovlige grensepasseringer. De resterende sakene gjelder hovedsakelig brudd på karantene.

I de 35 sakene som gjelder ulovlig grensepasseringer er det utstedt totalt 48 forelegg.

Det vil si at det i noen av sakene var flere personer i samme bil som har fått utstedt individuelle forelegg.

Ulike årsaker

De som har blitt stanset av grensepatruljene, har oppgitt forskjellige årsaker til hvorfor de har passert grensen ulovlig.

Nordmenn som har blitt stanset har blant annet oppgitt at de var på vei hjem fra jobb, dagligvarehandling i Sverige, transportere hund, besøke kjøpt eiendom, hyttetur eller bare vært på kjøretur som årsaker.

Utlendinger som har passert grensen ulovlig oppgir for eksempel at de var på vei til Norge for å hente eiendeler, flyttelass, at de skal søke jobber eller ingen grunn er oppgitt.

Ulovlige grensepasseringer straffes med bøter på inntil 10.000,- kroner. Ved gjentatte brudd, eller særlig skjerpende forhold, vil høyere bøter bli ilagt.