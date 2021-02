Kössi (9) kan lukte koronasmitte

Kössi logrer seg gjennom flyplassen på vei til jobb. Kontoret ligger i ankomstterminalen. Arbeidsverktøyet hans er nesen. Lønnen er skinke. Noen ganger kjøttboller.

Kössi er en korona-hund. Jobben hans er å sniffe frem covidsmitte her på Finlands største flyplass.

Raskt, enkelt og smertefritt

– Har dere lyst å ta en hunde-koronatest?, spør Soile Turunen når passasjerene ankommer. Hun er daglig leder for Nose Academy, og viser hvordan testen skal gjennomføres.

– Det er veldig raskt og enkelt, sier hun, og sveiper et par tøystykker over halsen og underarmene.

Tøystykkene legges i en boks og leveres i en luke. Bak luken er Kössi klar, sammen med trener og eier Susanna Paavilainen. Slik behøver ikke passasjerene å ha direkte kontakt med hundene.

Boksen blir så plassert på et brett foran Kössi, sammen med flere andre bokser som inneholder koronatester fra tidligere. Kössi sniffer gjennom det hele på noen få sekunder.

Hvis han ikke banker poten borti en av boksene, er det godt nytt. Dersom han markerer, betyr det at han har luktet covid i boksen.

Fra kreft-hund til korona-hund

Rett som det er legger trener Susanna en positiv prøve sammen med de negative.

– Han tar rett hver gang, sier hun, og demonstrerer hvordan Kössi resolutt dunker borti boksen som inneholder den positive prøven.

Susanna fjerner brettet med bokser og bytter om prøvene, men Kössi lar seg ikke lure.

– Han er utrolig klok, og lærer fort for han har ekstremt god luktesans. Hunder har sin helt egen evne til å lukte seg frem, sier hun.

Tidligere var jobben til Kössi å lukte seg frem til ulike krefttyper i kjertlene.

Da pandemien kom, ble han omskolert til å oppdage covid.

– For en erfaren hund som ham er det utrolig raskt å lære og identifisere nye lukter for han kan allerede metoden, sier Susanna. Hun legger til at for andre hunder tar det gjerne to-tre måneder å lære seg teknikken.

Røff start på livet

Kössi er spesiell på flere måter. Han skulle egentlig ikke vært i live. Han ble født i Spania, men ble dumpet av eierne og deretter fanget.

– Han hadde trolig blitt avlivet etter et par uker dersom vi ikke hadde funnet ham, forteller Susanna. Men hun ville det annerledes, og adopterte den vesle karen.

– Jeg tror bakgrunnen hans har gjort ham enda mer sensitiv for lukter. Han var avhengig av å bruke alle sansene for å overleve på gaten.

En ny test lander foran snuten til Kössi. Han sniffer kjapt, og markerer ikke. Susanna ber ham om å gjøre det igjen for å være sikker på resultatet. Fremdeles negativt.

Fornøyde passasjerer

Utenfor venter passasjeren Anti Balakola (37).

– Det var kjapt, sier han i det han får et papir i hånden som bevis på at han har testet negativt. Han er meget imponert over test-opplegget.

– Dette var superenkelt. Jeg foretrekker dette fremfor en vanlig test.

– Stoler du på at hundene er nøyaktige?

– Absolutt. De klarer å oppdage kreft, og dataene viser at de også klarer å lukte korona.

– Mange er skeptiske til at hunder kan lukte korona. Hva vil du si til dem?

– Stol på dataene. Det er ikke noe mer å si.

– Nesten 100 prosent treffsikre

Før hundene ble satt inn på flyplassen i september i fjor, ble effektiviteten deres testet av forskere ved Universitetet i Helsinki. Studiene der viste at de var nærmere 100 prosent effektive. Hundene kunne også oppdage viruset flere dager før den smittede utviklet symptomer.

Siden september har hundene testet 7000 prøver på flyplassen, og ca 35 av dem var positive. Hvor treffsikre hundene har vært, blir først klart når forskningen er fullført, men hundetrener Susanna sier at det ser lovende ut.

– Foreløpige tall viser at hundene kan identifisere covid med 95-100 prosents sikkerhet, sier hun, og legger til at alt tyder på at hundene også oppdager de muterte virusvariantene.

En studie som nylig ble publisert i Tyskland viser en treffsikkerhet på 94 prosent.

Anbefaler hundetesting til andre land

Flere andre land er også i gang med lignende hunde-prosjekt. Lurt, mener initiativtakeren bak Helsinki-hundene, Timo Aronkytö. Han er vise-ordfører i Vantaa, kommunen der flyplassen ligger.

– Hundene gjør både en innsats for helse-sikkerheten på flyplassen, i tillegg til at de deltar i viktig forskning, sier Aronkytö.

– Jeg vil anbefale dette til andre land, men det er viktig at de planlegger opplegget godt.

– Du er utdannet lege, kan du garantere at hundene er treffsikre?

– Som lege må jeg ta litt forbehold, men de foreløpige resultatene er gode, sier han, før han legger til at det trengs mer forskning på feltet.

Vise-ordføreren presiserer at hunde-testen er frivillig, og kommer i tillegg til andre forholdsregler på flyplassen. Finland har styrket grensekontrollen, og anbefaler alle passasjerene om å også ta en vanlig koronatest ved ankomst.

I tillegg må alle teste seg i dagene før avreise til Finland, og fremvise negativt testresultat ved innsjekking.

Korona-hunder i bruk i USA

Soile Turunen, den daglige lederen bak test-stasjonen, mener hundene kan brukes mange andre steder også. Både under denne pandemien, og ikke minst dersom det skulle komme en neste.

– De kan brukes alle steder der mange folk samles, inkludert på skoler og arbeidsplasser, sier hun engasjert. Hun viser til at hundene kan screene svært mange personer på kort tid, og at de er billige i drift.

I USA er de allerede i gang. I Miami ble korona-hunder nylig satt inn for å screene besøkende til basket-stadionet.

Universitetet i samme by vil i løpet av våren ta i bruk hunder for å sjekke overflatene på forelesningssaler og andre fellesområder.

Matmor Susanna håper Kössi og de andre hundene på flyplassen kan bidra til økt forståelse for kraften til en hundenese.

– Jeg håper at verden åpner øynene for hvor fabelaktig hundenes luktesans er. Medisinfaget burde bruke hunder mer, avslutter Susanna, før neste passasjer dukker opp i luken og er klar til å testes.