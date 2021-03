Tar oppgjør med vaksineskepsis i helsevesenet: – Ikke en B-vaksine

De siste ukene har det oppstått en gryende skepsis til AstraZeneca-vaksinen blant helsepersonell. Lege Wasim Zahid er redd for at mange feiltolker vaksinestudiene.

Denne uken blir det satt 6420 doser av koronavaksinen til AstraZeneca. Vaksinen blir i første omgang gitt til leger, sykepleiere og andre som jobber i helsevesenet.

Men flere ansatte i helsesektoren er skeptiske og vil heller ha vaksinen fra Pfizer eller Moderna.

– Vi har fått en del tilbakemeldinger fra kommunene om at det er skepsis til AstraZeneca-vaksinen, både blant helsepersonell og andre grupper, sier Camilla Stoltenberg i FHI.

ANKOMST: De første dosene av AstraZeneca-vaksinen ankom lager til Folkehelseinstituttet i feburar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Var selv skeptisk

Koronavaksinen til AstraZeneca har blitt mye omtalt i media. Det har vært store diskusjoner, både i Norge og resten av verden, om mulige bivirkninger og hvem som egentlig kan få vaksinen.

I Norge har FHI bestemt at vaksinen ikke blir anbefalt for de over 65 år. Årsaken er mangel på data om virkningen i den eldre aldersgruppen.

– Alle disse tingene er med på å gjøre folk skeptiske og usikre på vaksinen, sier lege Wasim Zahid.

TA VAKSINEN: Zahid oppfordrer alle som får tilbud om å ta vaksinen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Det har også vært mye snakk om hvor effektiv AstraZeneca-vaksinen er. Mens vaksinene fra Pfizer og Moderna er henholdsvis 95 og 94,5 prosent effektiv er AstraZeneca-vaksinen kun 67 prosent effektiv.

Zahid innrømmer at han også har vært usikker på om vaksinen var god nok.

– Til å begynne med var jeg også litt skeptisk til denne vaksinen, men så satte jeg meg grundigere inn i de ulike studiene. Vi har en tendens til å henge oss litt opp i tall, men det er viktig å se hva som egentlig ligger bak, sier Zahid.

Ikke en B-vaksine

I en ny Youtube video tar legen et kraftig oppgjør med skepsisen rundt AstraZeneca-vaksinen og spørsmålet om hvilken koronavaksine som er «best».

– Jeg forstår at noen kan tenke at de får en dårligere vaksine, men det er alt for tidlig å sammenligne dette. Alle de tre vaksinene som er godkjent i Norge er gode og trygge vaksiner. Det er ikke sånn at AstraZeneca-vaksinen er en B-vaksine, sier Zahid.

FORVIRRING: AstraZeneca-vaksinen har blitt mye omtalt i media. Det har ført til usikkerhet og forvirring hos flere. Foto: Skjermdump / Wasim Zahid

Denne uken fikk Zahid selv tilbud om koronavaksinen fra AstraZeneca. Han nølte ikke med å svare.

– Jeg har tatt vaksinen og er veldig fornøyd med det. Selv om noen tall indikerer at denne vaksinen ikke er like effektiv er det uansett uendelig mange ganger bedre med 70 prosent beskyttelse enn ingen beskyttelse, sier Zahid.

– Ta vaksinen du får tilbudt

Norsk sykepleierforbund (NSF) har også blitt kontaktet av flere medlemmer som har spørsmål og bekymringer rundt AstraZeneca-vaksinen.

– Vi har fått en del tilbakemeldinger fra sykepleiere som er skeptiske til akkurat denne vaksinen, sier nestleder i NSF, Silje Naustvik.

SKEPSIS: Forbundet har blitt kontaktet av sykepleiere som er skeptiske. Foto: Sunniva Tonsberg Gaski /NSF

Sykepleierforbundet har tidligere bedt FHI revurdere beslutningen om å gi AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell.

– Det har vært litt debatt rundt AstraZeneca. Det er ikke fordi dette er en dårlig vaksine, men fordi det har vært en del usikkerhet rundt hvor effektiv vaksinen er mot de ulike mutasjonene, sier Naustvik.

De oppfordrer nå alle sykepleiere til å ta koronavaksinen, uansett om det er AstraZeneca, Moderna eller Pfizer.

– Vi forstår at noen sykepleiere er usikre, men det er ingenting som tyder på at denne ikke er bra nok. Jeg anbefaler alle sykepleiere å ta den vaksinen de får tilbudt, sier Naustvik.

Stor skepsis i Europa

Det er ikke bare i Norge det er en økende skepsis til AstraZeneca-vaksinen.

I Tyskland rapporterer helsevesenet at hundretusenvis av AstraZeneca-doser står ubrukt, og at mange som skal få vaksinen, ikke møter opp til timen.

– Hvis du får valget mellom AstraZenecas vaksine nå og en annen vaksine om noen måneder, bør du definitivt ta AstraZenecas, sier Carsten Watzl, leder for det tyske instituttet for immunologi.

Myndighetene i Italia, Østerrike og Bulgaria melder også at de har registrert en viss skepsis til den britiskutviklede vaksinen. Frankrikes helseminister Olivier Véran fikk vaksinen direkte på TV i et forsøk på å øke støtten.

Sør-Afrika har på sin side stanset bruk av AstraZeneca-vaksinen i sitt vaksineprogram, etter at en foreløpig studie kunne tyde på at den hadde begrenset effekt mot den sørafrikanske mutasjonen.

– Hadde tatt den selv

Både FHI og Helsedirektoratet har fått tilbakemeldinger om at helsepersonell skepsis til vaksinen i helsevesenet.

Dette knyttes ofte til spørsmål om vaksinen er mindre effektiv enn de andre godkjent koronavaksinene.

GOD VAKSINE: Stoltenberg mener AstraZeneca er en fullgod vaksine, på lik linje som de to andre. Foto: Martin Solhaug Standal

– Det er helt vanlig at en vaksine har en effekt på 60 prosent, og nå tror vi faktisk at den effekten sannsynligvis er enda høyere, sier Camilla Stoltenberg i FHI.

– Hva vil du si til de som er skeptiske?

– Jeg anbefaler alle som får tilbud om å ta den. Jeg hadde tatt den selv hvis jeg hadde fått tilbud om det, sier Stoltenberg.