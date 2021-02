Bruker Google på lagmøter: – Det blir mye rar oversettelse

– Jeg har en app på telefonen hvor jeg prøver å lære litt fransk, sier Edvald Boasson-Hagen til TV 2, før han fortsetter:

– Jeg forstår mer og mer av hva de skriver i mailer og på WhatsApp, så det er positivt. Og så gjør Google translate en god jobb, sier han og ler.

Like før jul overrasket 33-åringen mange da han signerte for det franske nivå to-laget Total Direct Energie etter seks sesonger i sørafrikanske Team Qhubeka ASSOS (tidligere Team NTT, Team Dimension Data og MTN-Qhubeka).

– Jeg var forberedt på at språket skulle bli den største utfordringen, men jeg synes ikke at det er en så stor utfordring, sier Boasson-Hagen etter drøyt to måneder i nytt lag hvor tilnærmet all kommunikasjon har foregått på fransk.

– Hvordan er fransken din?

– Det går ikke så veldig fremover. Men selv om jeg ikke kan snakke så mye gjør vi oss forstått via google translate. Jeg prøver å lære fransk mens de prøver å lære engelsk, og så møtes vi på halvveien.

– Gulroten er Paris-Roubaix

I januar debuterte han for sitt nye lag i endagsrittet Grand Prix La Marseillaise med 19. plass, etterfulgt av etapperittet Etoile Besseges, hvor han veltet stygt på andre etappe i februar.

33-åringen slapp unna massevelten med kjøttsår, og onsdag satte han seg på flyet i retning Mellom-Europa etter drøyt to uker med trening hjemme i Norge før klassikersesongen tråkkes i gang i helgen.

– Gulroten er Paris-Roubaix. Det er det som alltid er drømmen, men i år så håper jeg bare å vinne litt mer sykkelløp.

For de siste sesongene har de store resultatene uteblitt.

I 2020 ble det ikke en eneste seier for Boasson-Hagen som står med 81 seire i karrieren. I 2019 leverte han tidvis gode prestasjoner, men formen uteble i de store rittene.

SEIER: Boasson-Hagen feirer etappeseier i Tour de France på etappe 17 i 2017. Foto: Philippe Lopez

Og siden hans foreløpig siste etappeseier i Tour de France i 2017 har han vunnet seks ganger de siste tre og et halvt årene.

– I fjor vant jeg ingenting. Jeg må bygge meg opp igjen og forhåpentlig vinne sykkelløp. Så er målet å prøve å ta en seier i Tour de France hvis vi stiller der.

– Jeg får mange egne sjanser

Og i motsetning til tidligere år har 33-åringen tilnærmet frie tøyler i rittene han sykler når han nå ønsker slå knallhardt tilbake i verdenstoppen til tross for språkbarrieren etter fjoråret.

– Den største forskjellen sammenlignet med tidligere er at lagledermøtene går på fransk. Jeg får oversatt hovedpoengene av lagkamerater og sportsdirektører etter møtene for det blir mye rar oversettelse med google translate. Samtidig har jeg vært proff i mange år så jeg skjønner basic taktikk.

– Er det ikke bare: Edvald - carte blanche på møtene, da?

– Det spørs det. Jeg får mange egne sjanser og frie roller, smiler rudsbygdingen.

I helgen starter klassikersesongen med brosteinsrittene Omloop Het Nieuwsblad på lørdag og Kuurne-Bruxelles-Kuurne på søndag i Belgia.

Deretter står blant annet Paris-Nice, Milano-Sanremo, E3 Saxo Bank Classic, Gent Wevelgem, Flanderen Rundt og Paris-Roubaix på rittprogrammet i vår før han returnerer tilbake til Norge etter to måneder utenlands.

Gleder seg til pappatilværelse

Da vender han hjem til kona Marlen Kristiansen Boasson-Hagen som er høygravid. Paret venter sitt første barn.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir en ny tilværelse og det blir veldig stort.

– Den beste julegaven er ikke under treet i år! Halvveis der, skrev Boasson-Hagen på Instagram før jul i fjor.

Og han tar det med stor ro at pappatilværelsen venter i mai.

– Vi er ganske avslappa. Det er ikke så mye som er kjøpt inn, men det kommer vel litt ting etter hvert.