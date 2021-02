Gråter etter venninnens exit i «71 kjendis»: – Livet gir ikke mening lenger

I kveldens episode av «71 grader nord kjendis» var det storfavoritt og langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen som måtte forlate konkurransen.

Etter en tøff og fokusert oppgave med tre små baller, som skulle plasseres ved hjelp av tau og en planke, måtte Jacobsen se seg slått av «God morgen Norge»-programleder Vår Staude (54).

MÅTTE REISE HJEM: Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble slått ut av «71 grader norsk kjendis». Foto: MORTEN BENDIKSEN

– Jeg var ikke god nok på det greiene der, så da ryker jeg på det. Det er dritkjipt, sier Jacobsen.

Tårevått farvel

Det ble ikke lett for gruppa at storfavoritten Jacobsen måtte forlate konkurransen. Det ble ekstra tårevått for artist og gitarist Fay Wildhagen (27) som har blitt god venn med Jacobsen under oppholdet.

– Livet gir ikke mening lenger. Jeg kan nesten ikke forestille meg å gå på tur uten Astrid, sa Wildhagen etter venninnens exit.

Jacobsen syntes også at det var tungt å forlate Wildhagen.

– Fay og jeg hadde håpet at vi skulle få oppleve flere turer sammen, men samtidig vet jeg at det er når vi kommer hjem at vennskapet vårt virkelig får blomstre og begynner, sier Jacobsen med tårer i øynene.

34-åringen er mest takknemlig over å ha møtt Wildhagen under oppholdet på «71 grader nord kjendis», og hun tror 27-åringen blir en venn for livet.

Staude synes ikke det var gøy å slå ut Jacobsen og har sett på henne som en favoritt siden starten.

– Jeg har siden dag én i denne konkurransen tenkt at Astrid kommer til å vinne. Den tanken har ikke blitt noe mindre på etappene, forklarer Staude.

En bauta for laget

Jacobsen synes det har vært en fin miks av forskjellige mennesker i årets «71 grader nord kjendis».

Programleder Tom Stiansen (50) beskriver Jacobsen som en bauta for laget, og mener de andre deltakerne kommer til å slite uten henne på tur.

Det er artist og deltaker Adrian Sellevoll (23) helt enig med Stiansen i, og han mener det blir hardt i konkurransen uten Jacobsen der.

– Det er ekstra trist for meg at Astrid drar i dag, fordi hun har hjulpet meg motivasjonsmessig og bæremessig, forklarer han.

KONKURRANSEINSTINKT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er vant til både konkurranse og lagarbeid innen langrenn. Her går hun inn til seier på 10 km. fellesstart for kvinner i Lago de Tesero. Foto: Terje Pedersen

Jacobsen forteller selv at hun har vært på et lag med to jenter og tre gutter der jentene stort sett har hatt kompasset, kartet og båret de tyngste sekkene.

– Det hadde jeg ikke sett for meg i forkant, sier Jacobsen.

Hun har båret flere kilo for de andre deltakerne, ofret for de andre og jevnlig vært en positiv motivator gjennom tunge etapper i «71 grader nord kjendis».

– Jeg tror det er både en og to som må finne seg i å ha mer kilo i sekken enn det de har hatt til nå, sier Jacobsen.