Svindel-anklaget fotballspiller fikk tiltalen av TV 2

Fotballspilleren har spilt for flere klubber i Eliteserien. Nå må han i retten tiltalt for trygdebedrageri.

Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane har tiltalt den tidligere eliteseriespilleren for trygdebedrageri. Nå må han møte i Tingretten i mai. Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Ifølge tiltalen skal mannen i to ulike perioder i 2017 og 2018 ha oppgitt uriktige opplysninger til NAV. Disse opplysningene har ført til utbetalinger som mannen ikke skulle ha hatt.

Når TV 2 kontakter fotballspilleren, som ønsker å bli fremstilt anonymt, har han ikke personlig mottatt tiltalen. Han er overrasket over at han først får vite om sin egen tiltale fra TV 2 og ikke fra Tingretten eller hans forsvarer.

— Jeg må nok ta noen telefoner, sier han.

Mener tiltalen er forkastelig

– Dette har vært en misforståelse. For fotballspillere og NAV er det ikke godt å skjønne seg på hvordan man skal gjøre tingene. Jeg har vært i kontakt med NAV hundre ganger, sier han til TV 2 og legger til:

– Du må oppgi antall timer man jobber og som fotballspiller jobber jeg jo halvannen time hver dag. Jeg også skjønner at det selvfølgelig blir for lite. Jeg har hele tiden vært på offensiven og prøvd å finne ut hva jeg skal gjøre. Det er jo ingenting å forholde seg til når man har 30 forskjellige saksbehandlere.

TV 2 har fremlagt tiltaltes kritikk av Navs system for Navs pressevakt. De har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

Helt uavhengig av tilbakebetaling

Mannen er svært kritisk til at han blir tiltalt.

– Jeg synes det er helt forkastelig. Jeg har gjort en feil, betalt tilbake, og aldri gjort noe feil med mening. Hadde jeg prøvd å stjele, da hadde jeg gått for litt høyere summer. Du gjør deg ikke til tyv for en tyggispakke, liksom. Ikke at 80.000 er lite.

TV 2 har vært i kontakt med aktor i saken, politiadvokat Farzad Izadi. Han sier at det strengt tatt ikke har noe å si om tiltalte har tilbakebetalt pengene, eller ikke.

– Navs krav om tilbakebetaling og straffesaken er helt uavhengig av hverandre. Det er også slått fast gjennom Høyesterettspraksis fra lignende saker at det ved straffutmåling skal tillegges begrenset vekt om kravet er tilbakebetalt, eller ikke, sier Izadi.

Maksimalt to års fengsel

Ifølge tiltalen er det samlede beløpet på den uriktige utbetalingen over 80 000 kroner.

– Alt er betalt tilbake igjen. Det ble gjort på sekundet anmeldelsen kom, nærmere 90.000 kroner på grunn av renter. Jeg skal ikke si at jeg har gjort opp for meg, men samtidig har jeg jo det, sier fotballspilleren.

Den maksimale strafferammen for brudd på straffeloven §371 er to års fengsel. I henhold til rettspraksis ligger likevel straffenivået i saker som omhandler bedrageri av beløp i samme område som i denne saken, langt lavere.

I en sammenlignbar sak som Borgarting lagmannsrett behandlet i fjor, ble en person dømt til 18 dagers betinget fengsel for Nav-bedrageri på 44 000 kroner.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Bertil Rønnestad. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.