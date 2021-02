Solskjær om Haaland-interesse: – Vi får se hva fremtiden bringer

Få, om noen, er hetere enn Erling Braut Haaland om dagen. Nå innrømmer Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær sier følgende til TV 2 på spørsmål om han ønsker å se 20-åringen på Old Trafford:

– Når man har trent en ung spiller, så følger man dem. Jeg holder kontakten med Erling og det er flott å se at han har blitt den spilleren han har blitt. Jeg vet han kommer til å jobbe og forbedre seg hele tiden. Han er Dortmund-spiller og jeg ønsker han lykke til videre der, så får vi se hva fremtiden bringer, sier Solskjær til TV 2.

Haaland står med 17 Bundesliga-scoringer på 17 kamper for Borussia Dortmund denne sesongen, men tallene i Champions League er om mulig enda mer imponerende. Ufattelige 18 scoringer har det blitt på 20-åringens 13 opptredener i Europas gjeveste klubbturnering. Det har ingen gjort før ham.

I et intervju med BBC tidligere i uken bekreftet Haalands superagent, Mino Raiola, at storklubbene ligger langflate etter nordmannens signatur.

– Det er bare maks ti klubber som har råd til å kjøpe Haaland og gi ham den riktige arenaen etter å ha vært i Dortmund. Fire av disse klubbene er i England, sier Raiola, trolig er Manchester United en av dem.

– Jeg kan ikke snakke om Erling, for det er respektløs overfor Borussia Dortmund å snakke for mye om han, annet enn å si at vi holder kontakten, sier Solskjær, men han bekrefter at Manchester United var interesserte i jærbuen før han signerte for Borussia Dortmund.

– Hvem var ikke interessert i ham for et år siden? Alle vil ha de beste spillerne i verden og Erling er en toppspiller, sier Solskjær.

Haaland skal angivelig ha en utkjøpsklausul som gjør at han kan bli solgt for 765 millioner kroner, men denne slår ikke inn før sommeren 2022.

Solskjær har hatt gleden av å jobbe med flere av de største angrepstalentene i verden, deriblant Marcus Rashford, Mason Greenwood og nevnte Haaland.

– Når man er i Manchester United jobber man med noen fantastiske talenter. Erling signerte vi i Molde og vi prøver å hjelpe dem, det er vår jobb som managere, å gjøre dem til bedre spillere og bedre mennesker. Jeg er privilegert og heldig, og jeg liker virkelig å jobbe med mennesker, sier Solskjær til VG.

Neste oppgave for kristiansunderen og Manchester United er returmøtet med Real Sociedad i Europa League på Old Trafford torsdag. De røde djevlene har et meget godt utgangspunkt etter 4-0 i det første oppgjøret.

TORSDAG: Se Manchester United - Real Sociedad på TV 2 Sport 1 og Sumo fra klokken 20.55.