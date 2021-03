– Cuba er et vilt land. Gamle amerikanske biler fra 50-tallet som kjører rundt i gaten, og det er en helt annen kultur der. Folk er veldig åpne og det var lett å bli kjent med folk. Det var en veldig fin tur, sier Aslaksen Vik.

Men til tross for flere gode minner, ble ikke studieåret som planlagt. Nå sitter hun med en gjeld på 50.000 kroner og tar opp fag på nytt.

– Jeg har kastet bort ett år på Cuba-reisen, sier en skuffet student.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Lovet 30 studiepoeng

Det var i 2018 Ingrid valgte å studere spansk via studieagenten GoStudy, fordi det skulle gi henne 30 studiepoeng som hun trengte for å nå sitt store mål - medisinstudiet i Tromsø.

– Med karaktersnittet mitt fra videregående skole, alderspoeng, og poengene fra Cuba, pluss å ta opp noen fag, kunne jeg komme inn på medisinstudiet i Tromsø høsten 2020, sier hun.

Men det gikk ikke som planlagt.

Ingrid sier at det sto tydelig på nettsiden til GoStudy, samt på bekreftelsen om studieplass, at spansk- og latinamerikastudier skulle gi 30 studiepoeng.

– Jeg valgte studiet på Cuba fordi det ville gi 30 studiepoeng, og det var støttet av Lånekassen, sier 23-åringen til TV 2 hjelper deg.

Fikk sjokk

Studiet kostet 95.000 kroner. Kostnadene dekket undervisning, opphold og reisekostnader.

Tilbake i Norge søkte hun NOKUT, som har ansvaret for å godkjenne utenlandsk utdanning, om å godkjenne studiet. Ingrid trodde søknaden skulle være en formalitet, men svaret hun fikk kom som et sjokk.

– Jeg fikk avslag og fikk ikke de 30 studiepoengene. Jeg sendte inn en klage og fikk avslag igjen, sier hun.

NOKUT avslo søknaden, da studiet ikke oppfylte kravene for godkjenning. GoStudy hadde altså reklamert for at studiet ga 30 studiepoeng før dette var avklart.

VIL HA KOMPENSASJON: Ingrid Vik på tur med hunden sin Pia. Hun ønsker prisavslag for Cuba-studiet. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– Jeg blir lei meg av at jeg kunne ha gått på medisinstudiet nå, hvis jeg hadde fått de poengene fra Cuba. Jeg føler sinne og sorg, egentlig. Jeg føler meg snytt for 30 studiepoeng og sitter ikke igjen med det GoStudy lovet, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Nå sitter hun med gjeld til Lånekassen på 50.000 kroner, og i tillegg må hun vente et år på å begynne på drømmestudiet. For å få de studiepoengene, som hun ikke fikk, studerer hun tegnspråk ved OsloMet.

Hva har Ingrid egentlig krav på?

Forbrukerrådet sier at GoStudy ikke har vært tydelig i sin informasjon til studentene.

PRISAVSLAG: Caroline Skarderud i Forbrukerrådet sier at Ingrid har krav på kompensasjon. Foto: Forbrukerrådet

– Når en tilbyder av en tjeneste gir klare og tydelige opplysninger om at dette kvalifiserer til 30 studiepoeng, da skal det stemme, sier Caroline Skarderud, juridisk rådgiver hos Forbrukerrådet.

Hun sier den riktige kompensasjonen vil være en erstatning for det økonomiske tapet man sitter igjen med som følge av feilopplysninger.

– I tillegg kan det være aktuelt med passende prisavslag for de ulempene man sitter igjen med og for at man har kommet senere i gang med studieløpet sitt, forklarer hun.

Får erstatning

Ingrid har siden avslaget hos NOKUT krevd penger tilbakebetalt fra GoStudy. Først ville de betale 25.000, deretter økte beløpet til 40.000.

– Det betaler ikke ned lånet jeg har etter reisen engang. Jeg synes det er et useriøst tilbud, sier hun.

GoStudy vil ikke stille til intervju, men svarer på e-post at de skulle håndtert situasjonen annerledes. Selskapet fikk ny daglig leder i fjor, som sier hun ikke kjenner til det som skjedde.

– I etterkant av situasjonen har vi tatt en grundig gjennomgang internt for å sørge for at lignende situasjoner ikke skal oppstå, skriver Andrea Christina Nordvik, daglig leder i GoStudy.

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med GoStudy, kom de med et nytt tilbud til Ingrid.



– Jeg er kjempeglad. Jeg får tilbake 65.000 kroner. Nå gleder jeg meg til å flytte til Tromsø og begynne på medisinstudiet, sier hun til TV 2 hjelper deg.