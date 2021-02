– Vi har aldri vært nærmere målstreken enn nå

Regjeringen sier det er tungt å se at smitten stiger i Norge, men understreker at det nærmere seg lysere tider.

Det siste døgnet ble det registrert 390 koronasmittede i Norge. Det er 164 flere enn dagen før og 104 flere enn samme dag i forrige uke.

Det er særlig Oslo og Agder som står for det høyeste smittetrykket akkurat nå.

Onsdag ble det registrert 155 nye smittetilfeller i hovedstaden, 50 mer enn gjennomsnittet de siste sju dagene. Ifølge ukesrapporten til FHI ligger R-tallet på 1,4.

Noe av det høye smittetrykket kan skyldes at Oslo i forrige uke satte testrekord, etter oppfordring om å teste seg før vinterferien.

Nærmere 25.000 personer fulgte denne oppfordringen.

Økende smittetall

Onsdag formiddag informerte helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland om smittesituasjonen i landet.

Se utdrag fra regjeringens pressekonferanse øverst i saken!

– Det er tungt å se at vi på tross av strenge restriksjoner, har et økende smittetall flere steder i landet, sier justisminister Monica Mæland.

Justisministeren understreker imidlertid at det fortsatt er håp om lysere tider, og at vi tross alt har en lavere smittesituasjon enn svært mange andre land i Europa.

– Mange ønsker at grensene skal åpnes mer. Men med et sterkere smittetrykk i utlandet, så må smitten falle ytterligere før vi kan åpne grense mer, sier Mæland.

To endringer

Justisministeren sa videre at det nå gjøres to endringer i karanteneordningen.

– For det første, så må personer i innreisekarantene fra nå av oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed. Det betyr for eksempel at den reisende ikke kan reise videre fra Oslo lufthavn før karantenen er gjennomført, sier Mæland.

Den andre endringen som innføres er en meldeplikt for de som skal oppholde seg på karantenehotell.

Helseminister Bent Høie informerte på pressekonferansen at de har inngått en avtale med vaksineprodusenten Moderna om å kjøpe flere vaksiner.

– Det viktigste med denne avtalen er at en sikrer Norge tidlig tilgang til nye vaksiner som vil kunne bekjempe nye virusvarianter. Dette er av stor betydning siden det kan komme nye varianter som er vanskeligere å stoppe med dagens vaksiner, sier Høie.

– Har skutt fart

Helseministeren sier at vaksinetempoet har skutt fart, og mye tyder på at det vil gå ennå raskere i tiden fremover.

– I februar ligger Norge an til å få 350.000 vaksinedoser, og hvis alt går som planlagt, får vi nesten dobbelt så mange doser i mars, sa Høie på onsdagens pressekonferanse.

Går alt etter planen vil Norge få rundt 650.000 vaksinedoser i mars. I april kommer sannsynligvis betydelig flere doser enn i mars.

– Den nye avtalen, som har kommet i stand gjennom EU-samarbeidet, kan sikre Norge tilgang på 2,46 millioner flere vaksinedoser i tredje kvartal, sa helseministeren.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at også folkehelseinstituttet begynner å bli utålmodige.

– Samtidig er situasjonen fortsatt usikker. Vaksinene kommer, men ikke så raskt og ikke så forutsigbart som vi skulle ønske, sier Stoltenberg.

Legger frem plan i mars

I midten av mars skal regjeringen vurdere de nasjonale tiltakene på nytt. Smittesituasjonen vil legge til grunn for disse vurderingene, understreker Høie.

– Senere i mars vil vi legge frem en plan på hvordan vi gradvis kan gjenåpne samfunnet. Vi går mot lysere tider, men jeg vil likevel minne om at vi fortsatt er i en sårbar situasjon, sier helseministeren.

Høie oppfordrer derfor befolkningen nok en gang om å holde ut.

– Vi kan ikke risikere at smitten stiger raskt, og at vi mister kontrollen. Derfor oppfordrer jeg veldig sterkt om å holde ut denne siste etappen. Vi har aldri vært nærmere målstreken enn vi er nå, sier han.