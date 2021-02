Takker Klæbo for instruksjonsvideo

Nzumbe Nyanduga (32) fra Tanzania strålte om kapp med solen etter onsdagens kvalikrenn i Oberstdorf. Han hadde fire mann bak seg på resultatlisten.

Nyanduga fryktet det verste etter treningsøkten tirsdag. Planen var at kvalikrennet skulle starte klokken 14.30. Erfaringene med den løse snøen var alt annet enn gode. Han var svært lettet da Det internasjonale skiforbundet (FIS) fremskyndet starten. Med fastere forhold klarte han seg med bravur.

– Det var mye lettere enn jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle falle mye, men det var kun på den andre runden jeg falt, forteller han til TV 2.

– Hva skjedde?

– Jeg var så sliten i den nest siste bakken. Jeg hadde ikke mer krefter igjen, og jeg var så glad for å se mållinjen at jeg mistet konsentrasjonen, sier 32-åringen.

– Vi øst-afrikanere er bygget for utholdenhet, ikke motbakker som her. Vi er ikke som Krüger og Klæbo, legger han til.

Men nettopp Klæbo er én av grunnene til at Nyanduga klarte seg så bra som han gjorde.

– De siste månedene har jeg sett på mange Klæbo-videoer. Det er instruksjonsvideoer på Youtube der han viser frem teknikker. Han er definitivt en jeg ser opp til.

– Så du har brukt instruksjonsvideoene?

– Oh my god, jeg har sett på dem hver kveld før jeg legger meg. Men jeg må velge engelsk undertekst, for jeg snakker ikke mye norsk, smiler han.

– Er det noe du vil si til Klæbo?

– Lykke til i VM. Fortsett med å lage instruksjonsvideoer. Jeg vil gjerne ha en for teknikker i utforkjøringer, for der trenger jeg mer trening, ler han.

Nå skal han nyte de siste dagene i VM-byen.

– Vi har tatt med den afrikanske solen til Europa, så det er perfekt. Er det sånn i Norge også? Haha.