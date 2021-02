Flere lokale utbrudd i Oslo: – Vi har en krevende smittesituasjon

Oslo har alene stått for rundt halvparten av de nye rapporterte koronatilfellene i Norge de siste dagene. Byen er rammet av flere utbrudd, men også testrekord.

– Vi har flere lokale utbrudd i Oslo, som har økt smittetallene en del. Samtidig har vi hatt rekordhøye testtall sist uke. Sist uke var det over 24.000 som testet seg, sier helsebyråd Robert Steen i Oslo til NTB.

Oslo har nå en stigende smittetrend, og onsdag ble det meldt om 155 nye koronatilfeller i byen. Det er 40 prosent av de nasjonale smittetallene siste døgn, som er på 390.

– Vi har en krevende smittesituasjon, som er uforutsigbar med tanke på at de muterte virusene er mer smittsomme enn det vi tidligere har vært vant med, sier Steen.

Mandag og tirsdag utgjorde den rapporterte smitten i Oslo henholdsvis 48 og 51 prosent av de siste nasjonale tallene.

KREVENDE: Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, forteller at det er en utfordrende smittesituasjon i Oslo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ferietesting

I forkant av vinterferien, som er denne uken i hovedstaden, ba helsebyråden folk som skal reise bort, om å teste seg. Han påpeker at vinterferietestingen har bidratt til å avdekke mer «skjult» smitte, fordi mange er smittet uten symptomer.

– Dermed vil høye testtall bidra til at smittetallene går opp, men det bidrar også til at vi får oversikt over mer smitte, får satt i gang smittesporing og satt folk i karantene, sier han.

Helsebyråden mener spesielt at usikkerheten rundt de muterte virusene gjør det nødvendig med fortsatt strenge smitteverntiltak. Dagens lokale tiltak for Oslo varer til onsdag neste uke.

– Vi skal ikke holde Oslo stengt én dag mer enn nødvendig. Men vi må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å ha kontroll på smitten, sier Steen.

Og legger til:

– Vi gjør veldig mye for å identifisere smitte ved å sette i gang flere, nye testaktiviteter der vi mer direkte oppsøker byggeplasser, arbeidsplasser og boligblokker for å finne smitte, spore den og isolere de smittede. Denne formen for massetesting vil vi nok se mer av i tida som kommer.

– Mindre alvorlig enn det ser ut

Nasjonalt ble det registrert 390 koronasmittede i Norge det siste døgnet. Det er 164 flere enn dagen før og 104 flere enn samme dag i forrige uke.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier til VG at det først og fremst er Oslo og Agder som trekker opp de nasjonale tallene.

– Det meste av smitten er knyttet til kjente utbrudd. Det kan gjøre situasjonen litt mindre alvorlig enn det tallene ser ut til. For landet som helhet er smittesituasjonen stabil, sier han.

Oslo har stor vekst i bydelene Sagene, Bjerke og Alna, mens det i Agder er utbrudd i Kristiansand og Lindesnes.

Også Forland påpeker at en stor usikkerhet ved smittesituasjonen nå, er de muterte virusvariantene.

– Vi er litt urolige for at det også er det vi ser, at det er større smittsomhet i de utbruddene vi har.

FHI: Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland på et pressetreff. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mistenkt mutantutbrudd i barnehage

Onsdag ble det oppdaget koronasmitte i en barnehage på Grünerløkka i Oslo. Smitten har spredt seg fort, og det mistenkes at det er et mutert virus.

– Det er per nå 14 smittede personer tilknyttet utbruddet og 36 nærkontakter, sier assisterende bydelsoverlege Mari Skaugen Tindberg i bydelen til Avisa Oslo.

Første positive prøveresultat fra noen tilknyttet barnehagen kom 21. februar. Før det denne uken kom 13 positive prøver. Det skal være en ansatt som var den første som fikk påvist korona.

– Vi mistenker at det er mutert virus fordi det kom veldig brå smitte. Derfor er Folkehelseinstituttet (FHI) informert, og de prioriterer prøvene for genomsekvensering. Vi behandler dette som et utbrudd med mutert virus inntil det motsatte er bevist. Barnehagen er stengt, og alle som er i barnehagen, er i isolasjon eller karantene. Det er både barn og voksne som er smittet, sier Skaugen Tindberg til avisa.