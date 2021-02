Mens storebror Sturla tok VM-gull, kjemper Sara for kjærestens liv

ÅLESUND (TV 2) Sara (21) elsker Ola (26) som lider av den uhelbredelige sykdommen spinal muskelatrofi. Nå går den tidligere skiskytteren i krigen med kjærlighetskunst for at kjæresten skal få livsforlengende medisin.

– Det er elskede og uvurderlige mennesker bak denne funksjonshemmingen. Gjennom denne kunstaksjonen ønsker jeg å gi de et ansikt og få folk til å forstå hvor vanskelig situasjonen er. Hva gjør man ikke for kjærligheten, sier Sara Holm Legræid som har kalt prosjektet «Du er elsket»

PLAKATKUNST: Slik blir kjæresten Ola fremstilt.

Her har hun tegnet kjærlighetserklæringer til personer med spinal muskelatrofi (SMA) på plakater og hengt disse opp i en kunstutstilling i Korsatunnelen i Ålesund. Samtidig blir de samme plakatene hengt opp flere steder i landet for å få fokus på at voksne SMA-pasienter ikke får legemiddelet Spinraza som bremser utviklingen.

– SMA-pasientene kjemper jo for å overleve gjennom hele livet. Når det kommer en medisin som kan stoppe denne kampen, vil en jo selvfølgelig benytte seg av den. Det er blytungt når en kjemper mot systemet og ikke får lov til å ta i bruk løsningen, sier Sara Holm Lægreid.

DU ER ELSKET: Sara Holm Lægreid bruker kjærlighetsplakater med navn på voksne SMA-pasienter for at de skal få behandling med Spinraza. Foto: Arne Rovick/TV 2

SMA er en svært sjelden og uhelbredelig sykdom som gjør at muskelmassen forsvinner. Foreningen SMA Norge har krevd at også voksne får den kostbare medisinen.

– Jeg vil bevisstgjøre folk om at personer med SMA fortsatt kan være elsket i stedet for å ha vært elsket. De må få en sjanse til å leve uten at det er en prislapp på livet deres, sier Holm Lægreid som er elev ved Ålesund kunstfagskole.

Sara har lagt skiskytterkarrieren på hylla, men storebror Sturla Holm Lægreid nettopp sopt med seg fire VM-gull fra Pokljuka i Slovenia. Samtidig lanserte hun kunstprosjektet i kjærlighet til de SMA-sjuke.

STOREBROR: Sturla Holm Lægreid fra Norge jubler etter gull på 15 km fellesstart for menn under VM i skiskyting 2021 i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Jeg er selvfølgelige utrolig stolt og kjempeglad på Sturla sine vegne og heier av all min kraft på ham. Men det er spesielt når jeg står inne i en så alvorlig kamp hvor jeg er redd for kjæresten min. Så jeg føler meg dratt mellom to verdener egentlig, sier Sara til TV 2.

Ola Schrøder Røyset er nettopp covid-vaksinert og må fortsatt holde to meters avstand til kjæresten når TV 2 møter paret.

– Det er jo fantastisk at Sara gikk i gang med dette. Hun får frem menneskene i kampen for å få medisingodkjenningen. Vi er ikke bare et navn i en bunke med papir som er så lett å glemme. Hele tanken med å få frem enkeltindividene er så bra, skryter Ola.

Han synes det er flott at hans egen situasjon blir brukt i kunstkampanjen.

– Sara har lykkes allerede. Hun har klart å få interesse for en sak som handler om så få som 40-50 personer i Norge. Jeg føler meg som en moderat optimist, sier Ola Schrøder Røyset og legger til at kjærligheten er størst av alt.

OPTIMIST: SMA-sjuke Ola Schrøder Røyset er stolt over kunstprosjektet til kjæresten Sara. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Du ser jo på tegningen med meg og Sara at vi er glade i hverandre!

Med kjærligheten som bakteppe både i kunstprosjektet og i hverdagen, er Sara forsiktig optimist.

– Jeg tror budskapet mitt blir hørt. Men jeg er ikke så sikker på at de som sitter med makten vil høre. Det å gi SMA-pasientene medisin, gjør at de vil leve lenger og koste samfunnet mer. I en velferdsstat vil det ikke lønne seg. Da lurer jeg på hvordan man kan sette prislappen på et liv, sier Sara Holm Lægreid.