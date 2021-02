Bestemte seg for å ta kampen: – Får ofte beskjed om å komme meg tilbake på kjøkkenet

For fotballfrelste Sophie Richards startet det hele i en bakhage i Wolverhampton sent på 90-tallet. I hodet var hun Paul Scholes da hun driblet sin far allerede som sjuåring. Da hjalp det lite at pappa var livslang Wolverhampton-supporter. For sju år gamle Sophie var det Paul Scholes og Manchester United for alle penga.

– Jeg har vært United helt siden jeg var liten, mye takket være Paul Scholes. Har det ikke vært for han tror jeg aldri jeg ville begynt med fotball. Jeg ville være som ham, sier en smilende Richards til TV 2.

Siden hun som sjuåring latet som hun var Paul Scholes, har fotballkarrieren til den nå 28 år gamle Richards inneholdt opphold i Wolverhampton, West Bromwich og nå Kidderminster Harriers Ladies. Men den aller viktigste kampen for Richards foregår utenfor banen. I sosiale medier.

– Det jeg gjør handler egentlig om å spre kvinnelige stemmer rundt om i fotballen og gi jenter selvtillit til å snakke om fotball. Vi vet faktisk en del om fotball, vi også. Ofte blir jenter satt foran kameraet basert på hvordan de ser ut og ikke på grunn av deres kunnskap. Jeg ønsker å endre på det og vise at vi faktisk kan det vi snakker om, forklarer Richards.

Egen YouTube-kanal

Det hele startet i 2017, da Richards opprettet sin første bruker på Twitter. Der delte hun sine tanker rundt favorittklubben Manchester United, på en plattform som ifølge Twitter selv huser cirka 70 prosent menn og 30 prosent kvinner.

– Det er hardt, spesielt for nye jenter som kommer til. Det er mange troll der ute som ønsker å såre folk. Vi har sett noe av det misbruket som er på sosiale medier og det er noe vi takle, spesielt vi kvinner, sier hun, og fortsetter:

– For å være ærlig får man mye hat og seksuelle kommentarer, selv om jeg personlig merker litt mindre til det nå. Jeg får ofte beskjed om å komme meg tilbake på kjøkkenet og sånne ting. Helt siden jeg startet med fotball har jeg fått sånne kommentarer. Det er ingen unnskyldning for å oppføre seg sånn, men jeg klarer å børste det av meg lettere nå.

POPULÆRT SHOW: Sammen utgjør Emma Edgar (f.v), Sophie Richards, Megan Cann og Zarah Connolly «Ladies In Red». Foto: Privat

For Richards hadde ingen planer om å la seg stoppe av nettrollene og bestemte seg for å ta det et steg videre. Svaret ble å starte YouTube-kanalen «Hairdryer Treatment», der Richards, sammen med tre andre jenter, blant annet har programmet «Ladies In Red», der temaet naturligvis er Manchester United.

– Min plattform handler hovedsakelig om å dele kvinners stemme, og utviklingen har vært enorm. Jeg husker det tok en evighet å få de tusen første følgerne, men så har det skutt fart. Nå er vi nesten 15.000 og det viser at det handler om kontinuitet og tålmodighet. Det er mitt lille prosjekt og jeg ville elsket å ha det som fulltidsjobb en dag, smiler Richards.

Et forbilde

Ved siden av jobben med YouTube-kanalen og sosiale medier, er Richards både videregåendelærer og fotballspiller. Nå håper hun hennes arbeid kan bane vei for de jentene som kommer etter.

– Det er flott at unge jenter har noen å se opp til. Jeg hadde ikke det på samme måte. Det å se jenter snakke om fotball på sosiale medier kan være noe som gir dem selvtillit nok til å tørre å snakke om det selv. Vi snakker om likhet hele tiden, men først og fremst handler det om respekt. Vi vil bare snakke om fotball og alle har forskjellige meninger, det er det jeg elsker med spillet. Alle meninger er forskjellige, men det betyr ikke at noen har feil, forklarer Richards, som håper at det kan være større rom for begge kjønn i sosiale medier i framtiden.

– Sosiale medier er en skummel plass for kvinner å komme til. Det er vanskelig å passe inn, men forhåpentligvis er det i ferd med endres.

Richards håper at det arbeidet hun selv gjør, sammen med en kvinnefotball som er i anmarsj i England, kan få flere jenter til å hive seg med.

– Jeg prøver hele tiden å få yngre jenter involvert i fotballen. Kvinnefotballen her er virkelig på vei opp og det er en positiv utvikling. Jeg ønsker ikke at jenter skal bekymre seg. Liker de å spille fotball, spill fotball, er den klare beskjeden fra Richards.

Tror på Solskjær

Richards, som selv går under navnet «Sophskjær» på Twitter, bruker nå mye av tiden sin på å snakke om Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Selv tror hun på suksess under nordmannens ledelse.

– Jeg kan forstå noe av kritikken, men jeg er ikke en av dem som sier at han må gå. Da må vi starte på nytt og det tror jeg ikke er sunt for klubben. Det han har gjort så langt er positivt. Vi er på riktig vei og han har fått bort mange av de overflødige spillerne. Han fortjener tid, sier hun og fortsetter:

– I Ole har vi lojalitet. Ingen kan være den neste «Fergie», men han fortjener at vi viser litt lojalitet tilbake. Forhåpentligvis kan han betale oss tilbake i form av gode prestasjoner og titler. For øyeblikket tror jeg han er rett mann og jeg håper han kan være rett mann også i et langsiktig perspektiv.

Selv om avstanden opp til byrival Manchester City på ti poeng kan bli i overkant å hente inn på 13 kamper i Premier League, håper Richards uansett på et trofe innen sesongen er omme.

– Jeg drømmer selvfølgelig om at vi vinner Premier League, men om vi får et trofe og kvalifiserer oss for Champions League vil jeg være fornøyd. Og at vi avslutter over Liverpool, det må også med, ler Richards.