Thale Rushfeldt Deila signerte for Molde

Fredrikstad-spiller Thale Rushfeldt Deila (21) bestemt seg for å signere for Molde. Overgangen bekreftes onsdag formiddag.

– Det ligger solide fotballrelasjoner i navnet, men Thale Rushfeldt Deila er én av Norges mest lovende håndballspillere. Nå blir hun én av «håndballjentan» i Molde HK Elite, skriver klubben i en pressemelding.

Stortalentet er datter av fotballtrener Ronny Deila. Den tidligere storscoreren Sigurd Rushfeldt er onkelen til Moldes nye signering.

Ifølg Fredrikstads Blad skal flere storklubber, blant dem Borussia Dortmund, Silkeborg og Vipers, ha vært interesserte i 21-åringen, som ble kåret til beste venstreback i Rema 1000-ligaen forrige sesong.

Deila er nummer tre på toppscorer listen i Rema 1000-ligaen denne sesongen med 72 fulltreffere på tolv kamper.

Hun slutter seg til Molde-troppen og trener Tor Odvar Moen til sommeren etter tre sesonger i Fredrikstad.

– Molde HK Elite satser hardt, og dette blir en spennende utfordring for meg. Jeg ser også fram til å få Tor Odvar som trener, han er dyktig på å utvikle spillere, sier Thale til klubbens hjemmesider.

– Dette er en fantastisk signering for oss. Thale har hatt ei fin utvikling i FBK-tida, og er altså en av de mest talentfulle spillerne i norsk håndball. Vi får en målfarlig bakspiller med mye «power» i spillet og som er vanskelig å stoppe for motspillerne. Hun er ekstremt dyktig i duellspillet, og vi ser for oss at hun også kan utvikles i en playmakerrolle, sier Moen.

Molde på sjetteplass ligger fem poeng foran Fredrikstad på tabellen, men har to kamper mindre spilt som følger av koronapandemiens påvirkning av seriespillet. Det er ti poeng opp til serieleder Storhamar, som har to kamper mer spilt enn Molde.