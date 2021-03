- Den må du lenger ut på landet med, Raymond

I et desperat forsøk på å fremstå som pragmatisk, bilvennlig og med gjennomføringskraft serverer Oslos byrådsleder den ene røverhistorien etter den andre i et innlegg på TV2.no.

Mildt sagt en underdrivelse

«Byrådet har tilrettelagt for bilen.» skriver Johansen. Han kan umulig ha latt samferdselsbyråd Lan Marie Berg fra MDG lese gjennom innlegget før han sendte det inn.

At byrådslederen sliter med troverdigheten som talsmann for alle som mener bilen er en «viktig og nødvendig del av hverdagen til mange» og gir «frihet til å leve forskjellige og aktive liv» er mildt sagt en underdrivelse, men la oss ta ham på alvor. Såpass fortjener han.

Johansen hevder byrådet blant annet har tilrettelagt for bilen gjennom innføring av beboerparkering og parkeringsavgifter. På Raymonds vakt økte prisen på beboerparkering først fra 300 til 3000 kroner i 2017. I 2020 kostet det 3600 kroner og nå er prisen 5400 kroner for en fossilbil, og 900 kroner for en el-bil. En prisøkning på 1700 prosent på fire år. Hei, hvor det tilrettelegges.

I de fleste bydelene hvor ordningen er innført i selger kommunen flere parkeringskort enn det er parkeringsplasser. Der du før måtte lete litt etter en gratis parkeringsplass, må de nå lete etter en du har betalt for.

Prisen for å parkere 1 time i rød-sone, de dyreste kommunale plassene, er i dag 75 kroner. 2 timer, som er maksimal tillatt p-tid, er 176 kroner. Det er nesten en dobling siden 2015.

Det er ikke byrådets fortjeneste

Johansen hevder videre at byrådet har tilrettelagt for bilen gjennom «svært gunstige elbilfordeler». Elbilfordelene som virkelig monner er det nasjonale myndigheter som er ansvarlige for gjennom momsfritaket som gjør det svært gunstig for stadig flere å kjøpe el-bil.

Nå har de store bilprodusentene allerede tidfestet når de skal ha en helt utslippsfri bilflåte, og det er ikke byrådets fortjeneste. Det var dessuten en Høyre-ledet regjering, med Frp om bord, som åpnet opp for at elbiler kan ha lavere takster i bomringen, enn bensin- og dieseldrevne biler.

Den forrige rødgrønne regjeringen sa nei til en slik forskjellsbehandling. Dessuten var det et bredt og tverrpolitisk flertall i bystyret for en slik ordning.

Så til den groveste skrønen av dem alle. Påstanden om at byrådet under herr Johansen har tilrettelagt for bilen «gjennom å lede mer av trafikken gjennom tunneler». Selv ikke de som kun får nyheter gjennom Bloggerne på TV 2 kan ha unngått å få med seg at det har vært bråk om bygging av noen veier og tunneler i Oslo-området de siste årene.

Byrådet, med Raymond Johansen i spissen, har kjempet mot at E18 fra Lysaker til et stykke etter Asker skal bygges om. Det er en strekning hvor 9 av 17 km etter planen skal legges i tunnel eller under lokk for å skjerme områder i Asker og Bærum fra støy og forurensning.

Nå har Raymond Johansen også sagt nei til å bygge Manglerudtunnelen på E6 øst, som er hovedåren for all godstrafikk på vei mellom Norge og Europa.

Et mindre tunnelprosjekt, som Røa-tunnelen, kjemper også Raymond Johansen mot med nebb og klør. Når han selv sier at «jeg tror Oslo-folk liker at veier er lagt i tunnel», så har han helt rett.

Det er bare så synd at han nå driver en politikk mot veitunneler, mot at biltrafikken gjennom folketette boligområder legges under bakken, mot det som har gjort Oslo til Oslo gjennom de siste 30 årene. MDG, som har ansvar for samferdselspolitikken i Oslo, mener veituneller er menneskefiendtlige.

Raymond Johansen; biltilretteleggeren. Den må du lengre ut på landet med.

