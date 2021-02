Moldes nye supertalent studerte Haaland på YouTube

TV 2 Zebra og Sumo kl. 18.30: Se Hoffenheim-Molde.

– Han kommer til å bli helt vill!



Det var den krystallklare beskjeden fra normalt så sindige Magnus Wolff Eikrem etter at David Fofana kom inn og scoret 3-3-målet mot Hoffenheim forrige uke.

Forventningene til 18-åringen som vokste opp i bydelen Cocody i Elfenbenskysten er med andre ord enorme.

Og i Molde vet man litt om å dyrke fram talentfulle, unge spisser: Kanskje verdens heteste spiss, Erling Braut Haaland, gikk Molde-skolen før han tok Europa med storm.

Ifølge VG skal flere franske storklubber ha jaktet Fofana. Klubbene Angers og Strasbourg skal ha lagt inn bud med en totalpakke på over 10 millioner kroner i fjor sommer.

Likevel endte Fofana med å skrive under for Molde i år uten at romsdalingene måtte betale en eneste krone.

– Det er ikke så mye å forklare rundt det. Jeg valgte å gå videre og ønsket meg til en klubb der jeg kunne videreutvikle meg. Så enkelt var det, sier David Fofana til TV 2.

Valget falt på Molde – en klubb der afrikanske spisser som Mame Biram Diouf, Pape Pate Diouf og Leke James har brukt som springbrett. Og ikke minst Erling Braut Haaland.

– Jeg fikk høre at Haaland hadde spilt her. Jeg så videoer av han og alt det på YouTube før jeg kom hit. Og da jeg var her i fjor, fortalte alle meg at han var en virkelig god spiss, sier David Fofana.

I mars i fjor la Molde nemlig inn sine første aksjer på å signere Fofana da han var på prøvespill med klubben.

– Ser du for deg at du kan bli den nye Haaland?

DRØMMEDEBUT: David Fofana prøvespilte riktignok for Molde i mars i fjor, men før debuten mot Hoffenheim i år hadde han knapt trent ei full trening med Molde. Likevel ble han kastet ut i det. Foto: Pablo Morano

– He-he... Ja... Hvorfor ikke?, melder Fofana selv.

Slik sammenlignes han med Haaland

Grunnet pandemien ble en potensiell overgang til Molde satt på vent for David Fofana. Først tidlig i februar gikk overgangen i boks.

Deretter ventet ti dager i karantene på Fofana, som bare rakk noen få treninger med Molde før han ble kastet inn i det mot Hoffenheim i 16-delsfinalen i Europa League.

– Det er ingen hemmelighet at jeg føltes veldig bra. Det er sannsynligvis det viktigste målet jeg har scoret. Men jeg håper jo å score enda flere mål de kommende kampene, sier David Fofana.

Det mener Moldes midtbaneelegant Magnus Wolff Eikrem at han har alle forutsetninger for å gjøre.

– Jeg står for det jeg sa etter kampen (at han kan bli vilt god, journ.anm.) Så kan du jo si at rett etter en kamp blir du dratt veldig med, men han har potensial til å bli ekstremt god. Han har i alle fall alle muligheter om han står på, melder Eikrem.

– Hvordan vil du sammenligne han med Erling Braut Haaland på samme tidspunkt?

– Nå spilte ikke jeg så mye med Erling, men det er klart at han har potensial. Men så blir vel ikke presset på han mindre nå, så det må han takle, sier Eikrem.



Ifølge Molde-trener er Fofana en litt annerledes spillertype enn det Erling Braut Haaland var da han var i Molde.

– Erling var et «dyr» foran mål allerede da han var i Molde. Han måtte jobbe mye med oppspillsfasen, mens Fofana er litt annerledes. Han må kanskje jobbe mer med ro og avslutningsferdighetene, sier Moe.

Samtidig legger han ikke skjul på at Molde kan ha skutt gullfuglen igjen. Han tror 18-åringen kommer til å få sitt store gjennombrudd i Eliteserien allerede den kommende sesongen.

– Erling kom til oss fra Bryne og brukte ei stund på å bygge kropp og den biten. Det må «Foffa» gjøre også, men kanskje vil han trenge litt mer tid på andre områder. Du har et språk-perspektiv, du må lære kulturen og Norge å kjenne. Men ja - han kan bli meget bra, sier Moe.

Telefonen kokte etter debuten

Foreløpig kan Fofana nemlig svært lite norsk eller engelsk. Enn så lenge er det lagkamerat Mathis Bolly som oversetter og gir Fofana den veiledningen han trengs i Molde.

Han er med andre ord Molde-spilleren som kjenner Fofana klart best. Han beskriver lagkameraten som en rolig fyr med beina godt plantet på jorda.

– Veldig. Man ser oppmerksomheten han får både her og ikke minst i hjemlandet sitt. Jeg bor på rom med han og telefonen ringer konstant, men han er veldig opptatt av å ikke snakke med alt og ikke snakke med alle. Han forholder seg rolig, så det er en veldig positiv egenskap, sier Bolly.

Selv hadde Fofana en stor sjanse etter 3-3-scoringen mot Hoffenheim. Reaksjonen hans, tyder på at han er en mann som er ute etter å lære.

– Jeg sa til meg selv at jeg måtte score. Men jeg bommet, så da kan jeg egentlig ikke tenke mer på det. Umiddelbart flyttet jeg fokuset til det neste, sier Fofana.

Neste utfordring er Hoffenheim borte. Det blir en særdeles tøff utfordring for Molde.

Men skulle Fofana gjøre det store igjen, vil han garantert stjele overskriftene igjen. Uten at Magnus Wolff Eikrem er særlig bekymret for at det skal gå i hodet på David Fofana.

– Han tåler jo ikke så mye norsk, så det skal gå fint. Vi må bare holde han unna overskriftene, sier Wolff Eikrem.