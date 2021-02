Hoppkometen (17) hylles: – Hun skjønner det ikke selv

Thea Minyan Bjørseth er klar for sin VM-debut i Oberstdorf.

– Jeg gleder meg veldig, og tror ikke det har gått helt opp for meg. Det blir skikkelig gøy. Et ordentlig VM, liksom, smiler Bjørseth.

For to uker siden ble Bjørseth historisk da hun hoppet inn gullmedaljen under junior-VM i Lahti - som første norske kvinne noensinne.

Nå er hun spent før debuten på den aller største scenen. Der er hun en del av hopplandslaget sammen med Anna Odine Strøm, Frida Berger og regjerende verdensmester i liten bakke - Maren Lundby.

Stjerneskryt

Hoppdronningen er tydelig på at Bjørseth kan nå langt. Veldig langt.

– Potensialet hennes er skyhøyt. Jeg tror ikke hun selv skjønner hvor god hun kan bli, sier Lundby.

ROS: Maren Lundby er full av lovord om stjerneskuddet. Foto: Geir Olsen / NTB

Begge er fra Gjøviksområdet, så Lundby har visst om Bjørseth siden hun var fem år gammel.

– Det er nesten litt rart å ha henne med på tur, men det har har vært morsomt å se henne klatre opp. Jeg trodde egentlig hun var mye yngre enn det hun faktisk er. Jaja, sånn er det blitt, humrer Lundby, og fortsetter:

– Den fremgangen hun har vist, spesielt de siste to årene, har vært helt enorm. Det er veldig artig å ha med yngre jenter på laget som pusher oss andre.

TALENT: Bjørseth under NM i Granåsen i 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

Kuttet kombinert

Bjørseth er tydelig på at det inspirerer å få skryt av Lundby.

– Det er utrolig gøy. Det er så lærerikt å se på hvordan de trener. Vi har en regjerende verdensmester på laget, så det er helt klart mye læring å ta med seg fra Maren, fastslår hun.

17-åringen, som går på skole på NTG i Lillehammer, var lenge et stort talent i kombinert. Siden i sommer har hun fokusert utelukkende på hopp.

– Det har blitt en naturlig overgang. Jeg synes fortsatt at det er gøy å gå på ski, og tenker at det er fin alternativ trening, men det blir ikke like mye som før. Det blir nok mest hopp, forklarer hun.

Nå kan hun knapt vente med å sette utfor i Oberstdorf.

– For meg handler det om å få erfaring og lære, men jeg skal prøve å få ut potensialet mitt og hopp godt. Får jeg det til, er jeg veldig fornøyd.