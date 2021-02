Halvor Egner Granerud har tatt hoppsporten med storm denne sesongen. Foran VM i Oberstdorf er han soleklar gullfavoritt i begge de individuelle rennene.

– Ja, det er har egentlig vært helt vanlig. Jeg har stort sett kommet til renn som favoritt de siste tre månedene. Jeg er vant til det, og det føles helt vanlig, sier han på onsdagens pressekonferanse med hopplandslaget.

Han føler suksessen ikke har forandret ham som person.

– Som person har det ikke forandret meg. Som utøver har jeg blitt mye tryggere på alt jeg gjør og hva jeg driver med i bakken, og hvordan jeg takler forskjellige situasjoner, egentlig. Den største forskjellen er selvtilliten i høy-press-situasjoner. Der har jeg fått med meg mange gode erfaringer, oppsummerer han.

Sportssjef Clas Brede Bråthen tror Granerud kan stå igjen som en av hoppsportens største i historien når karrieren til kometen er over.

– Det betyr mye for hoppsportens popularitet at vi får frem en stjerne som med tanke på årets sesong definitivt lukter på det Matti Nykänen og Gregor Schlierenzauer har gjort. Så håper jeg at når karrieren hans er over så ligger han over totalen med tanke på hva de har gjort, sier han, og slår fast:

HOPPLEGENDE: Finland' Matti Nykanen Foto: Martti Kainulainen

– Denne sesongen separat er den beste sesongen en norsk herrehopper har hatt «ever». Da tenker jeg fra verdenscupen ble innført i 1979 frem til nå. Da Bjørn Wirkola hoppet, så vant han tre hoppuker på rad. Men på den tiden var det ikke verdenscup. Granerud betyr like mye for herrehoppingen som Maren Lundby gjør for damehopperne, roser han.

Vil ta Norges første gull siden 1995

Norge har ikke tatt VM-gull i stor bakke siden Tommy Ingebrigtsens triumf i 1995. Granerud mener det er på tide Norge går til topps igjen.

– Jeg har sett at jeg kan vinne hopprenn i hele vinter, så får vi se neste fredag om jeg kan klare å vinne et hopprenn, konstaterer han.

– Hvorfor tror du det er så lenge siden Norges forrige VM-gull i stor bakke?

– Vi har vært gode i liten bakke og i skiflyvning. Jeg tror det handler om at vi ikke har hatt dagen i renn i stor bakke. Vi har en del medaljer opp gjennom årene, men har ikke marginene med oss som har gjort oss til vinnere. Jeg tror det handler om tilfeldigheter, egentlig, svarer han.

HOPPLEGENDE: Gregor Schlierenzauer. Foto: Urs Flueeler

Granerud legger ikke skjul på at det er en drøm som går i oppfyllelse å være med å kunne representere Norge i et mesterskap, og attpåtil være i stand til å være med å kjempe om gullet.

– Jeg har drømt hele livet om å bli best, og plutselig få være i denne situasjonen føles litt rart. Men jeg har prøvd å omfavne det og. Det har vært en utrolig god og fin erfaring. Sesongen har gått fort, og det er jo et tegn på at jeg har hatt det mye moro underveis, sier Granerud, som kan få mer moro i Obersdorf-VM.

Vil unngå ny disk

Granerud ble imdlertid nylig disket fra sin 12. verdenscupseier for sesongen i Rasnov. Etter at han hadde feiret triumfen en kort stund, viste det seg at hoppdressen var for stor.

– Vi gjør som vanlig og går over og sjekker. Vi passer på at dressen er slik den skal være, sier Granerud til NTB.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier til NTB at han er trygg på at historien ikke gjentar seg.

– Vi har også et mye større støtteapparat her enn vi hadde i Rasnov. Vi har mange flere som kan bidra, og vi føler oss ganske trygg på at «trackrecorden» vi har (rundt dresser) denne sesongen fortsetter.

Granerud er pekt ut som en mulig vinner av begge de individuelle rennene i VM.

Norge vant normalbakke-VM både i 2013 og to år senere. Det var Anders Bardal og Rune Velta som stoppet en titteltørke som startet etter Oslo-VM i 1966. Der vant Bjørn Wirkola.