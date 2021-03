Ønsker mer tid med familien: – Jeg kom til et punkt hvor jeg tenkte at jeg vil ikke gi avkall på mer av dette

Siv Jensen har viet de siste 15 årene av sitt liv til jobben som partileder i Frp – en jobb hun har følt seg privilegert over å ha. Men nå er tiden inne for å gjøre noe annet. Men hva, vet hun ikke ennå.

– Selve beslutningen drøftet jeg nok mest med familien min, kanskje aller mest med søsteren min, forteller Siv Jensen til God morgen Norge.

Frp-lederen sier hun har gått og kjent på det en stund, at motivasjonen til å binde seg til fire nye år som Frp-leder og Stortings-politiker ikke har vært helt på topp, slik den må være i denne jobben.

Tidligere har hun ikke vært i tvil om å si ja til en ny periode, men denne gangen falt beslutningen på at det er på tide å gi stafettpinnen videre til noen andre.

GIR SEG: Siv Jensen fortalte nyheten om at hun ikke stiller til gjenvalg som partileder i Frp. Foto: Berit Roald/NTB

Da beslutningen var tatt, ble partiet og de nærmeste kollegaene involvert, for å bestemme hvordan de skulle håndtere situasjonen og dempe sjokket for partiet. Og da nyheten kom, var det en lettet Siv Jensen som stod foran et helt pressekorps.

– Det å gå og vite at jeg hadde bestemt meg, og så se på andre medarbeidere og egentlig føle at jeg stod og løy. Det var fælt. Så det var veldig godt å kunne si det høyt, sier Frp-lederen.

Se hele intervjuet med Siv Jensen øverst i saken.

Livet er skjørt

– Jeg vil være mer tante-Siv, søster-Siv, og jeg vil bruke mer tid med mamma. Ikke bare være Frp-Siv, sa Siv som begrunnelse for valget hun nå har tatt.

Hun har et nært forhold til familien, og etter 15 år i en jobb som varer døgnet rundt, har hun måttet la noen familiesamlinger vike.

– Også kom jeg til et punkt hvor jeg tenkte at jeg vil ikke gi avkall på mer av dette. Særlig etter at Nicolai døde, så tenkte jeg at livet er så skjørt, og du vet ikke hvor lenge du har de rundt deg.

NÆR FAMILIE: Siv Jensen står veldig nært familien sin. Her er hun på tur med søsteren Nina og samboeren hennes, Nicolai. Foto: Privat

Det var sommeren 2019 at søsteren Nina mistet sitt livs kjærlighet, da samboeren og faren til sønnen hennes, Nicolai Roan, døde av hjernekreft.

– Da slapp jeg alt jeg hadde i hendene i en periode. For da var det ingenting som var viktigere for meg. Da fikk finansminister være finansminister og politikk være politikk. Da trengte søsteren min meg. og da stilte jeg opp, selvfølgelig, forteller Siv.

– Jeg vil være mer sammen med henne

I fjor opplevde Frp-lederen at moren ble akutt syk og havnet på sykehus. Hun påpeker at moren i dag er kjempesprek, frisk og rask, og at hun gleder seg til å kunne være mer sammen med henne etter politikken, og ikke bare snakke med henne på telefon.

– Det er jo litt sånn det har vært i mange år, jeg ringer jo til mammaen min hver eneste dag. Men jeg synes jo at det er litt hyggeligere å se henne, være med henne og ikke bare snakke med henne, sier Siv.

For familien og moren er noen av Siv sine største støttespillere. Slik har det alltid vært.

- Man slutter jo aldri å være datter. Og selv om jeg er over 50 år, så tenker jeg at det er så deilig å kunne krabbe ned i fanget hennes en gang i blant. Og bare lukke øynene også forsvinner på en måte alle problemer, et lite øyeblikk i hvert fall.

Nå gleder hun seg til politikerkarrieren er over, for det har vært travelt å være i familie med politiker-Siv, selv om familien møtes ofte.

NÆR FAMILIE: Familien møtes ofte til søndagsmiddager. Foto: Privat.

– Jeg har prøvd å være tilstede når jeg har vært der. Men det har ofte vært sånn at jeg har måttet gå mye før alle andre, eller kommet senere enn alle andre, sier hun før hun utdyper:

– De er selvfølgelig veldig stolte av den beslutningen jeg har tatt, og er glade for det. Fordi det gjør noe med hele familien egentlig. De har jo på en måte måttet leve med meg som en veldig offentlig person. Jeg tror det kan gjøre godt for dem også å slippe akkurat det, fordi de har jo hele tiden måtte ta hensyn til det, forteller Siv Jensen.

Et privilegium

Politikeren har sittet på Stortinget i 24 år, siden hun som 28-åring ble valgt inn i 1997. Da Carl I. Hagen gikk av som partileder i 2006, ble hun den naturlige etterfølgeren. I 15 år har hun ledet Fremskrittspartiet som både opposisjonsparti, og som regjeringsparti.

– Det har vært et fantastisk privilegium å være i norsk politikk så lenge. Jeg har lært mye, møtt mange spennende mennesker på min vei, og jeg ville aldri vært det foruten.

STORTINGSREPRESENTANT: Siv Jensen ble valgt inn på Stortinget som 28-åring i 1997. Foto: Erik Johansen/NTB Les mer NY PARTILEDER: Siv Jensen ble valgt til ny partileder i Frp i 2006, etter Carl I. Hagen. Foto: Morten Holm/NTB Les mer FRP INN I REGJERING: Siv Jensen ble i 2013 den første partilederen som tok Frp inn i regjering. Finansminister Siv Jensen og Erna Solberg (H) går i front for den nye regjeringen på Slottsplassen i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Les mer FRP UT AV REGJERING: Frp-leder Siv Jensen holder i 2020 pressekonferanse sammen med nestleder Sylvi Listhaug, nestleder Terje Søviknes og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi, der de forteller at partiet går ut av regjering. Foto: Fredrik Varfjell/NTB Les mer

I mai skal Frp velge en ny partileder, og i oktober er Siv sin periode på Stortinget over. Hva hun vil jobbe med etter politikken er fortsatt uvisst.

– Nå har jeg jo masse tid til å tenke litt fremover hva jeg har lyst til å bli når jeg blir stor. Så får jeg jo se om det er noen som ser at jeg kanskje har noen kvalifikasjoner som de kunne tenke seg å ha.

Men en ting er sikkert, det blir mer tid sammen med familien.

– Jeg er absolutt ikke motivert i det hele tatt for å skulle flytte ut av Norge. Da flytter jeg jo bort fra de jeg vil ha mer tid sammen med. Det kommer ikke til å skje. Jeg vil være her, jobbe med noe som gjør det mulig for meg å ha litt mer tid med familien min, sier Frp-lederen.

Nytt familiemedlem

Men én ting er allerede bestemt. For i 15 år har hun ønsket seg en hund, og allerede til påske blir drømmen realisert. Da kan Siv Jensen endelig hente hjem valpen hun har vært å sett på.

FINSK LAPPHUND: Denne lille valpen blir snart en del av familien til Siv Jensen. Foto: Privat

– Jeg besøkte henne for et par uker siden. Falt jo helt pladask. Så nå går jeg bare og gleder meg som en unge til jeg kan hente henne og begynne den vanskelige jobben, selvfølgelig.

For det er et stort ansvar å ha en hund, og det er nettopp derfor hun ikke har skaffet seg hund tidligere.

– For et parti som har vært opptatt av å få på plass et dyrepoliti i Norge, så skal hvert fall ikke jeg være den som ikke driver god velferd med mine dyr. Nå har jeg tid, så nå skal den hunden få det godt, sier den ventende hundemammaen.

GLEDER SEG: Eik og Siv gleder seg til den nye hundevalpen blir en del av familien. Foto: Privat

En annen som gleder seg til at det nye familiemedlemmet kommer, er Siv sin nevø Eik.

– Han er veldig besatt av å få gå tur og holde i bånd og slik. Og det skal han selvfølgelig få lov til. Jeg tror hele familien gleder seg til dette, forteller Siv.

– Det blir mange turer. Jeg er jo så glad i å gå ut i skog og mark, være på fjellet og på sjøen. Så jeg tenker at hun skal få et aktivt liv, og det er jo en hunderase som virkelig trenger det, forteller hun om den finske lapphunden som snart flytter hjem til henne.