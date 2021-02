Supertalentet (17) har bestemt seg for hvem han vil spille for

Med tysk mor og engelsk-nigeriansk far, kunne Jamal Musiala velge å spille for flere landslag. Nå har han bestemt seg for Tyskland.

I et intervju med The Athletic avslører 17-åringen Jamal Musiala at han har valgt å representere Tyskland fremfor England.

Etter at han scoret mot Lazio tirsdag i Bayern Münchens 4-1-seier har det vært mye oppmerksomhet rundt den talentfulle unggutten.

Musiala har store deler av barndommen sin bodd i England og spilt på aldersbestemte lag for Chelsea. Han har representert både England og Tyskland på ungdomsnivå, men har nå valgt å representere verdensmesterne fra 2014 på permanent basis.

Jamal Musiala called Gareth Southgate this morning and informed him of his decision: he will play for the German national team in the future. All details at @BILD #fcbayern #musiala — Tobi Altschäffl (@altobelli13) February 24, 2021

Musiala skal angivelig ha ringt England landslagssjef Gareth Southgate og fortalt om valget. Det melder journalist i BILD, Tobi Altschäffl.

Et vanskelig valg

Han sier at valget mellom å representere England eller Tyskland var alt annet enn lett.

– England er hjemmet for meg, sier Musiala og forklarer at han har vært usikker i mange måneder.

– Det er vanskelig å finne ord for hva England betyr for meg fordi jeg har så mange positive minner og opplevelser derifra.

Han forklarer at det har vært flere faktorer som har spilt inn i valget hans.

– Hva er best for fremtiden min? Hvor har jeg flere sjanser til å spille? Til slutt lyttet jeg bare til følelsen av at jeg over lang tid fortsatte å fortelle meg at det var den riktige avgjørelsen å spille for Tyskland, landet jeg ble født i. Det var likevel ikke en enkel beslutning for meg.

Med følelsesmessig tilknytting til begge landene, gikk beslutningen på sportslige hensyn. Lagkamerater fra Bayern München som Joshua Kimmich og Serge Gnabry var stadig i Musialas øre for å overtale han til å spille for Tyskland. I tillegg trappet det tyske fotballforbundet opp samtalene med unggutten for å lokke han til å spille i tysk drakt.

Den tyske landslagssjefen Joachim Löw møtte spilleren i slutten av januar i München og gikk dagen etter offentlig ut med at han ville ha med Musiala i landslagstroppen i mars.

På fredag fyller han 18 år og undertegner en profesjonell kontrakt som holder ham på Allianz Arena i noen år til, i det minste.