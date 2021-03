Spår lynrask endring i nordmenns pengebruk

Nordmenns forbruksvaner har naturlig nok endret seg mye gjennom koronapandemien. Snart kan vi igjen se et svært hurtig skifte.

Da Norge innførte strenge koronatiltak 12. mars 2020, ble nordmenn tvunget til å endre sine forbruksvaner.

– Vi ble «sperret inne» og kunne ikke lenger spise ute, dra på konsert eller reise. I stedet brukte vi mer penger på dagligvarer og ting til hjemmet, sier bransjeanalytiker Eirik Melle i Danske Bank til TV 2.

Vaksinasjonen av befolkningen er i gang, og håpet om at samfunnet snart vil gå tilbake til en mer normal tilstand vokser.

Melle spår at vi snart kan se en svært rask endring i hva nordmenn bruker penger på.

Ting framfor opplevelser

På grunn av koronapandemien begynte vi å bruke pengene våre på varer istedenfor tjenester – altså ting istedenfor opplevelser.

Tall for kortbruk i butikker fra BankAxept viser at varehandelen i Norge var omtrent 12 prosent høyere enn normalt i 2020, mens konsumet av tjenester gikk ned 16 prosent.

– 2020 ble det store annerledesåret for norsk handel. Lave renter og mangel på muligheter for å reise og konsumere tjenester har både økt sparingen og forbruket av mat, drikke og «hus og hjem-varer», sier direktør for Virke handel, Harald Jachwitz Andersen, til TV 2.

– Det har gitt mange handelsbransjer vekst de aldri før har hatt og trolig aldri heller kommer til å se igjen. I tillegg har Ola og Kari, i alle aldre og over hele landet, oppdaget hvor enkelt det er å handle hjemmefra på nett, sier Andersen.

Nettbutikken Komplett økte omsetningen fra 7,5 til 9,9 milliarder kroner i 2020. Ifølge tall fra Kvarud analyse hadde Norges 60 største kjøpesentre en oppgang på 4,2 prosent i omsetning i løpet av fjoråret.

– Det var en hyggelig periode på sommeren for deler av serveringsbransjen og reiselivet, før det på høsten var tilbake til at vi nesten kun brukte penger på varer, sier Melle.

– Et sug etter å bruke penger

Selv om vi har brukt mye penger på ting til hjemmet og andre varer de siste månedene, har vi likevel ikke brukt like mye penger som vanlig. Dersom Melle får rett i sin spådom, vil vi snart se et svært raskt skifte til bruk av penger på restauranter, uteliv, kino, teater, fornøyelsesparker, reiser og andre opplevelser.

– Mange har spart penger, og har dermed penger å bruke når samfunnet åpner igjen. I sommeren 2020 så vi en voldsom økning i forbruket av tjenester, og jeg tror det samme vil skje raskt når tiltakene forsvinner, Melle.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 tror befolkningen har et oppdemmet behov for å bruke penger på opplevelser.

– Jeg tror det er et sug etter å bruke penger på de tingene vi er avstengt fra nå. Folk lengter etter å kunne gå på konsert og reise igjen, så vi kommer absolutt til å bruke mye penger på slikt når det blir mulig, sier Gundersen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han peker på at mange har vært flinke til å spare penger det siste året, og ønsker ikke å komme med noen advarende pekefinger mot å åpne lommeboka.

– Det gjelder selvfølgelig å ikke gå bananas med penger på reise og spise ute hver dag, for da renner pengene fort ut. Men jeg tror de fleste fint skal håndtere å kunne bruke mer penger igjen, sier Gundersen.

Venter fall i varehandelen

Det er uvisst akkurat når samfunnet vil åpne opp igjen, men det vil trolig skje når vaksinasjonen av befolkningen har nådd et visst punkt.

Samtidig som nordmenn da vil begynne å bruke mer penger på tjenester, er det grunn til å tro at konsumet av varer falle.

– Vi tror oppgangen i bruken av penger på utesteder, restauranter, kulturarrangementer og reiser vil komme svært raskt, for det er et udekket behov etter denne typen forbruk nå, sier Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum.

– En del av dette vil tas av oppsparte midler gjennom 2020, men det er naturlig å tenke seg at konsekvensene blir et ganske kraftig fall i omsetningen i varehandelen, kanskje særlig blant vinnerne i 2020, sier Jullum.

– Vi blir mer kresne

Melle tror kategorier som byggevare, hagesentre, elektronikk og møbelforretninger vil fortsette å levere gode resultater en god stund framover, men at store deler av varehandelen blir nødt til å ta grep.

– Jeg vil ikke spå noen butikkdød, men butikker må være bevisste på hvilken rolle de skal spille i framtiden. Vi kommer fortsatt til å netthandle, så det blir veldig viktig å være god både på nett og i fysisk butikk, med mindre man kun er på nett, sier Melle.

Han understreker at dette er noe som var viktig for butikkene også før korona.

– Vi blir mer og mer kresne, så det handler om å gi en god kundeopplevelse. De butikkene som gjør hjemmeleksen sin der, vil stikke av med kundene.

Allerede i gang med forandring

Andersen i Virke understreker at nordmenns forbruk i 2021 vil være avhengig av hvilke smitteverntiltak som gjelder.

– Strenge restriksjoner på reiser og tjensteforbruk, høy grad av hjemmekontor, men samtidig åpne butikker, vil tilsi en utvikling som i fjor. Når verden «normaliseres» vil vi trolig se en sterk vekst i reiser og tjenestekonsum, dels som følge av oppdemmede behov og dels som følge av at vi sitter med oppsparte midler, sier Andersen.

Direktør for Virke handel, Harald Jachwitz Andersen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han tror ikke dette vil bety blåmandag for de handelsbransjene som har opplevd historisk sterk vekst så langt under pandemien, men snarere en normalisering av omsetningen.

– Bruk av oppsparte midler vil komme både handels- og tjenestebransjer til gode, sier Andersen.

Han påpeker at tjenestekonsumet vokste mer enn vareforbruket også før korona, slik at dette er en trend handelen allerede er i gang med å møte.

– De som vil lykkes i framtiden må utvikle samspillet mellom varer og tjenester, for eksempel gjennom å tilby reparasjons- og utleietjenester.