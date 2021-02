Sandvolley-kvinnene får likevel spille i bikini i Doha

Turneringen i Doha i neste måned er den første i sitt slag som arrangeres i Qatar.

Den tyske stjerneduoen ønsket ikke å delta fordi Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) oppfordret deltakerne til på spille kampene i Doha iført T-skjorter og lengre bukser «av respekt for kulturen og tradisjonene i vertslandet».

– Vi er her for å gjøre jobben vår, men stoppes fra å bære våre arbeidsklær, sa Borger til den tyske radiostasjonen Deutschlandfunk.

Nå har det volleyballforbundet i Qatar ombestemt seg og sier at «de ikke kommer til å stille krav til hva utøverne har på seg».

Det er uklart om Borger og Sude nå vil delta i turneringen, men ifølge det tyske forbundets president Niclas Hildebrand kommer ikke trener Helke Claasen til å reise.

– Hun sier at hun ikke føler seg respektert som kvinne, sier han til Düddeutsche Zeitung.

Den norske duoen Sunniva Helland-Hansen (23) og Ingrid Lunde (29) sa til TV 2 tidligere denne uke at de kom til å stille uansett.

– Dette er første gang det blir arrangert en turnering for kvinner i sandvolleyball i Qatar. Firestjerners-turneringer er for begge kjønn, men Qatar har bare arrangert herreturnering de siste sju årene. Derfor ser vi på dette som et steg i riktig retning, skriver den norske duoen til TV 2.

(©NTB)