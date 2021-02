Slik endte norske Per Arne (60) opp på reklameskiltene under Premier League-kamp

Lørdag 7. mai, 2016

Andrea Bocelli har gjort det igjen. Titusenvis av mennesker måper om kapp med tonene fra de tidløse klassikerne «Nessum Dorma» og «Time to say goodbye».

Den italienske tenorens evne til å treffe der andre bommer, la folk drømme seg bort og å få nakkehårene til å reise seg er noe av det ypperste den musikalske verden har å by på.

Forskjellen denne gangen er bare at arenaen ikke er Duomo di Milano. Det er ikke Royal Albert Hall i London eller Rui Barbosa-plassen i Belo Horizonte som er åstedet for Bocellis magi.

– Hvis den allmektige Gud hadde en stemme, ville den høres ut som Andrea, uttalte en gang Celine Dion om den blinde mannens magiske stemmeprakt.

Men denne gangen er det ikke Dion som står ved hans side. Ikke Josh Groban. Og heller ikke Sarah Brightmann, for den saks skyld.

Denne ettermiddagen heter sidemannen Claudio Ranieri. Arenaen heter King Power Stadium. Og byen heter Leicester.

Denne ettermiddagen blir et magisk kapittel i fotballhistorien fullbyrdet. Og midt i det hele står nordmannen Per Arne Hansen.

– Det kommer en tåre eller to. Jeg kikker rundt meg, og jeg er ikke alene om det. Den opplevelsen, de følelsene og det som var i drift rundt omkring på stadion der da? Det er det sykeste jeg har vært med på, sier 60-åringen til TV 2 i dag.

Alt begynte med en varmtluftsballong

Per Arne Hansen er en av et hundretusentall nordmenn som har en tilhørighet til et fotballag i England. En av dem som har et favorittlag på andre siden av Nordsjøen, som han har fulgt i tykt og tynt så lenge han kan huske.

Men notoddingen har ikke – som en del andre – fått oppleve et supporterliv i sus og dus med pokaler på løpende bånd og en evig tilværelse i toppen av engelsk fotball. Hansen er nemlig en av dem som på 70-tallet fikk sitt favorittlag gjennom NRKs sendinger av Tippekampen.

En som fikk favorittlag utdelt som resultat av det engelske klimaet og en fiffig investering fra nettopp revene i Midlands.

– Det var jo litt hardere vintre før enn det er nå, og det var ikke undervarme og slike ting den gangen. Men Leicester hadde investert i en varmluftsballong over banen. Det gjorde at der var det alltid kamp. Så når det ble avlyst andre steder, hadde de reservearena på Filbert Street, forteller Hansen.

Så der kameratene hans holdt med Manchester United, Liverpool og det han i dag omtaler som «de vanlige lagene», falt lille Per Arnes valg ned på laget i de blå draktene. Rett og slett fordi de ble vist så ofte.

– Jeg syntes jo det var litt stas ikke å være som alle andre, og ville holde med et lag som ikke var så kjent for de andre, smiler han.

SLIK SÅ DET UT: Filbert Street er dekket av den gigantiske ballongen som gjør forholdene spillbare også på vinterstid. Datoen er 15. april 1971. Arenaen var Leicesters hjemmebane frem til det nye anlegget - i dag kjent som King Power Stadium - stod klart i 2002. Foto: Trevor Roberts/ANL/REX

Togtur til Skien for første møte

Som 15-åring fikk Hansen for første gang muligheten til å se sine helter med egne øyne, da revene fra Leicester av alle ting la sesongoppkjøringen til Norge.

– Det var 17. mai 1976. Jeg leste i avisen at Leicester kom til Skien for å møte Odd på Falkum, og da var vi en liten kompisgjeng som droppet 17. mai-feiringen og satte oss på toget. Det var en vanvittig opplevelse.

Leicester vant kampen 4-1, og det som allerede var en etablert kjærlighet hadde forplantet seg for evig. For den nå 60 år gamle Per Arne er det tydelig at det fremdeles vekker noe i ham når det snakkes om nasjonaldagen for snart 45 år siden.

– Det var veldig spesielt. Du hadde liksom alltid sett alle heltene dine på Tippekampen, og det var helt utenkelig at du skulle få se dem live. Der fikk jeg det første møtet, og interessen ble ikke noe mindre etter det. Jeg tror jeg var unik der den dagen. Jeg visste i hvert fall ikke om noen andre i Norge som holdt med Leicester.

Siden den gang har Hansen sett favorittlaget nærmere 100 ganger fra tribuneplass.

Men selv om han opp gjennom årene fikk se gode spillere og profiler som Peter Shilton, Keith Weller, Frank Worthington og Gary Lineker som favoritter i sin egen klubb, trodde han aldri at laget han heiet på skulle bli best i England.

Supporterklubb med kun sju-åtte medlemmer

I 1994 var Hansen blant initiativtakerne til å starte supporterklubb for laget i sitt hjerte.

– Det var sjeldent at jeg traff på noen andre Leicester-supportere i Norge. Det var nesten sensasjonelt om jeg traff på andre, men etter hvert klarte vi å bli en gjeng. Vi har aldri vært mange, men vi har vært opp imot 200 på det meste, forteller han.

EN AV MANGE TURER: Per Arne Hansen nærmer seg 100 Leicester-kamper fra tribuneplass. Foto: Privat

På det «verste» var det så få som sju-åtte medlemmer i supporterklubben, mens det i dag er 138 betalende medlemmer i Leicester City Supporters Club Scandinavian Branch. Hansen har vært leder i så å si hele perioden.

– De fleste er stort sett på min alder, og de er trofaste. 90 prosent av medlemmene er 50+, men jeg merker nå at det kommer en del yngre. Det er selvfølgelig gledelig, sier han, før tankene igjen spinner tilbake til det magiske som skjedde for fem år siden:

– Det å få oppleve det som vi opplevde i 2016, for oss som har vært med på dette her fra 70-tallet og enda tidligere … Det å vinne Premier League … Det har aldri vært i nærheten av mitt hode at jeg skulle få være med på.

PRISUTDELING: Per Arnes sønn Thomas deler ut prisen for "årets spiller" - kåret av Leicesters norske supporterklubb - til Kasper Schmeichel etter 2016/17-sesongen. Les mer FØRSTE PRIS: Per Arne og supporterklubben har delt ut "årets spiller"-priser til Leicester-spillerne siden 1995. Her er det keeper Kevin Poole som hedres av Per Arne selv. Les mer EVENTYRET: Jamie Vardy ble plutselig verdensstjerne, og hedret av norske fans. Her får han pris som sesongens spiller før hjemmekampen mot Southampton i april 2016. Kort tid etter var han ligamester. (Fra venstre: Ulf Larsen, Ivar Tisthammer, Jamie Vardy, Per Arne Hansen og Pål Tangen.) Foto: Privat. Les mer

Thailanske eiere gjorde mirakelet mulig

I 2015/16-sesongen skjedde nemlig det utrolige, da Leicester City Football Club – før sesongstart tippet på nedrykksplass av en samlet ekspertise –sjokkerte den etablerte eliten og vant sin første ligatittel noensinne.

Når Hansen blir bedt om å prøve å forklare hvordan det hele kunne gå til, er han klokkeklar på at det skal rettes en stor takk til eiersiden i klubben.

Familiefaren fra Norge har nemlig også lagt sin elsk på en annen familie, Srivaddhanaprabha-familien fra kongeriket Thailand.

Da den thailandske forretningsmannen Vichai Srivaddhanaprabha, en milliardær som hadde bygget sitt forretningsimperium og sin formue på taxfree-kjeden King Power, kjøpte opp ærverdige Leicester i 2010, var det nemlig som alltid en viss skepsis å spore.

I motsetning til en del andre utenlandske eiere, ble Vichai og hans familie imidlertid snarlig tatt inn i varmen og del av den rause og generøse Leicester-familien, med fansen i spissen.

– De har vært fantastiske eiere. Jeg har til gode å høre ett negativt ord. Som regel er det alltid noe bråk, om det ene eller det andre, om utbytte eller andre elementer som gjør supportere eller andre misfornøyde, sier Hansen, før han med ett får en mer alvorlig rynke i pannen.

Den populære thailandske eieren og hans familie – et av de største og sterkeste symbolene på tittelsesongen og mirakelet som aldri blir glemt –skulle nemlig bli offer for en tragedie.

Ulykken

Lørdag 27. oktober 2018.

Det oppstår nye tårer på King Power Stadium. Denne gangen er de av den tragiske sorten. Vichai Srivaddhanaprabha har nettopp sett sitt Leicester redde ett poeng i sluttminuttene av en helt ordinær Premier League-kamp mot West Ham, og har satt seg i sitt helikopter.

Helikopteret som ble et kjent og kjært skue for både revenes supportere og for nøytrale fotballfans underveis i sesongen som sjokkerte en hel verden, og som har fraktet eieren og hans nærmeste til og fra stadion i flere år.

Men akkurat denne kvelden skjer det som ikke skal skje. Like etter at helikopteret har lettet, mister piloten kontrollen over luftfartøyet som begynner å spinne.

200 meter fra stadion styrter helikopteret på en av parkeringsplassene rundt banen, og i flammehavet som oppstår kan ingen av de fem om bord reddes.

Desperate medlemmer av politikorps, tilskuere og klubbansatte –inkludert spillere som keeperhelten Kasper Schmeichel – kan ingenting gjøre. Like foran øynene på dem dør Srivaddhanaprabha og to av hans ansatte, samt piloten og hans kjæreste.

Les også: Derfor styrtet helikopteret

Responsen fra en samlet fotballverden er unison. Utenfor stadion oppstår et blomsterhav, og i dagene som følger slås det ring om Leicester.

MINNEHAGE: Blomsterhavet utenfor King Power Stadium vil aldri glemmes. Foto: Lindsey Parnaby / AFP Foto: Lindsey Parnaby Les mer ELSKET SJEF: Vichai Srivaddhanaprabha satte evige spor i Leicester. Foto: Oli SCARFF / AFP Foto: Oli Scarff Les mer HYLLET SIDEN: Dette bildet er fra januar 2019. Skjerfene til ære for eieren er blitt brukt siden tragedien inntraff. Foto: Paul Ellis/AFP Foto: Paul Ellis Les mer TAKKNEMLIGHET: Leicester City-fansen setter pris på sin tidligere eier. Dette er fra oktober 2019, ett år etter den fatale ulykken. Foto: Alastair Grant/AP Foto: Alastair Grant Les mer KONGELIG OPPMERKSOMHE: Prins William besøkte King Power Stadium i etterkant av tragedien. Foto: Arthur Edwards/AFP Foto: Arthur Edwards Les mer ETTERFØLGEREN: Aiyawatt Srivaddhanaprabha snakker med Prins William og Catherine, hertuginne av Cambridge, under deres besøk i Leicester i november 2018. Foto: Paul Ellis/AFP Foto: Paul Ellis Les mer DELTOK I DEN SISTE STUND: Jamie Vardy og de andre Leicester-spillerne dro til Bangkok i anledning markeringen av Vichai Srivaddhanaprabhas bortgang. Foto: King Power, via AP Les mer

Dro til England for å være med på sorgen

Per Arne Hansen setter seg på flyet til England den påfølgende mandagen. For selv om ligacupkampen som skulle vært spilt dagen etter er avlyst, er den norske supporteren aldri inne på tanken om å droppe å reise.

– Jeg fikk med meg tre kompiser. Vi visste jo at det ikke ble kamp, men reiste bort for å delta på minneseansen. Vi la ned en krans fra supporterklubben, skrev på i kondolanseprotokollen og deltok i seremonien, forteller han.

På King Power Stadium ble han vitne til tydelige bevis på støtte fra en hel nasjon. Samtidig vokste kjærligheten og tilhørigheten til revene i hans hjerte.

– Her hang det drakter fra andre lag med minneord på. Jeg følte det var en støtte fra hele Fotball-England. Det var selvfølgelig en helt forferdelig opplevelse for alle, men når du får oppleve det der, og hvor mye det betyr for folk … Det var 50 000 mennesker som gikk i minnetog. All den oppslutningen gjør inntrykk. Det var sterkt å være med på, sier Hansen.

DELTE SORGEN: Per Arne Hansen utenfor King Power Stadium i 2018. Foto: Privat

Ser lyst på fremtiden

Etter dødsfallet overtar Vichais sønn Aiyawatt Srivaddhanaprabha eierskapet og styreledervervet i klubben. Det er en avgjørelse Hansen setter stor pris på.

– Vi er selvfølgelig glade for at sønnen har tatt over jobben og viderefører visjonen og tankene til faren. Vi har fantastiske eiere, gjentar han.

Med et topp moderne treningsanlegg til 1,2 milliarder, stabilt eierskap og en tropp bestående av mange unge og spennende spillere – flere av dem fra eget akademi – tror Leicester-supporteren nå på at klubben hans faktisk kan etablere seg i toppen av Premier League – mot alle odds.

MED DET ALLER HELLIGSTE: Hansen og pokalen han egentlig aldri hadde tenkt å drømme om. Bildet er tatt før treningskampen mot Barcelona på Friends Arena i Stockholm i august 2016. Foto: Privat

– Jeg tror vi har muligheten, men jeg sier bare «det øvre sjiktet». Det er farlig å bli for høy på pæra. Men jeg har troen nå. Jeg har sagt at det er bra å etablere seg på øvre halvdel, men jeg ser at å etablere seg topp seks-topp sju er mulig.

Faktum er nemlig at Leicester i dag, forut for søndagens oppgjør mot Arsenal, er á poeng med Manchester United og den nærmeste utfordreren til det som ser ut til å være et Manchester City-lag som tøffer av gårde mot ligatittelen.

Forrige sesong røk Champions League-plassen på sesongens siste dag. Men med Brendan Rodgers i sjefsstolen, eiere som støtter opp rundt klubben og en potensiell stadionutvidelse med 10-15000 tilskuere, ser Hansen lyst på årene som kommer.

– Vi har ligget plassert blant topp fire i to år. To år! Da mener jeg det ikke er tilfeldigheter lengre, selv om ting kan snu fort. Det er moro å være med og knive om de topp fire-plassene, sier Hansen, som nesten må le av seg selv når oppfølgingsspørsmålet kommer.

– Er det viktig for Leicester som klubb å klare topp fire?

– Hehe. Det er nesten rart å si det, men jeg må jo si at jeg var skuffet da det ikke ble Champions League i fjor. Det er jo litt spesielt å si det når du har den historien som Leicester har. Men hadde du sagt før sesongen at det skulle bli Europa League, hadde jeg selvfølgelig bukket og takket og vært sjeleglad for det. Så det er ikke noen katastrofe, sier han.

– Det er jo en og annen som har lurt litt

For Hansen er fotballen også mer enn en hobby. 60-åringen er inne i sitt 16. år som daglig leder i Notodden Fotball, og klar på at fotballen fyller mye av hverdagen. Veldig mye.

– Jeg lever med fotball døgnet rundt. Fotball er omtrent hele livet. Mange undrer jo når jeg jobber med det hele tiden, og så reiser jeg til England når jeg har litt fri. Det er jo en og annen som har lurt litt.

– Hva vil du si at det å være med i Leicester-familien har gitt deg?

– Det er utrolig spesielt. Jeg vet at veldig mange andre supportere tenker noenlunde det samme rundt det man får oppleve. Vi var sulteforede på trofeer og på det å vinne noe, og så skjedde alt dette her. Og så har det skjedd så mye annet rundt. Det gjør at du får et helt spesielt forhold til det, sier Hansen.

Fikk hyllest på reklameskiltene under Premier League-kamper

Hans besøk fra Norge ble i starten sett på som «eksotisk» av lokalbefolkningen i Leicester. Hansen er klar på at forholdet til den engelske klubben har gitt ham nye og gode venner både nasjonalt og internasjonalt.

For sju år siden ble supporterlederen sågar hedret av klubben selv. I et halvt års tid kunne et våkent øye nemlig observere en helt spesiell tekst på reklameplakatene rundt King Power Stadium.

PÅ PLASS I PROGRAMBLADET: Før hjemmekampen mot Liverpool i 2014 kunne alle på King Power Stadium lese om «Mr.Leicester» fra Norge. Foto: Privat

– Sponsoren Barclays Bank kontaktet klubben, og spurte om det var en spesiell person som reiser spesielt langt for å oppleve Leicester. Så oppga Leicester meg, og banken tok kontakt med meg og spurte om det var greit å profilere meg litt i programbladet. Så kjørte de noen kamper med «Thank you, Per Arne Hansen, for going the extra miles» på reklameskiltene, sier Hansen, som har sesongkort og er klar for å reise på dagen når korona-restriksjonene tillater ham og hans medsammensvorne igjen å entre byen og anlegget han har så kjært.

– Jeg vil takke dere. Jeg elsker dere

Snart fem år har nå gått siden sesongen som sjokkerte alle, og som ble kronet med en av de mest majestetiske seremonier i engelsk fotballs historie både før og etter sesongens siste hjemmekamp mot Everton.

Den rause, høflige, respekterte og elskede Claudio Ranieri hadde motbevist en hel fotballverden.

– «One second, please. One second. Please, please, please.»

Ranieris ord når ikke gjennom til revenes supportere som har satt i gang festen på tribuneplass. Leicester-trenerens gave til fansen er hans vel så velrenommerte kamerat og landsmann Bocelli.

Den verdensberømte italienske sangeren led av grønn stær fra barndommen, og ble permanent blind etter en skade nettopp på fotballbanen som tolvåring.

UVANLIG: Italienske tenorer på Premier League-arenaer er langt ifra dagligdags. Foto: Matt Dunham/AP

Lille Andrea stod i mål, ble truffet i øyet og fikk en indre blødning i hjernen. Synet var ikke til å redde.

Endelig skal han nå få sementert sin plass også i fotballens historiebøker. Men alt supporterne selv vil, er å synge Ranieris navn.

– Jeg vil takke dere, fordi dere pushet oss. Jeg vil takke dere. Jeg elsker dere, sier manageren.

Før Bocellis toner endelig får runge utover det majestetiske blå menneskehavet.

32000 mennesker lukker munnen. Lukker munnen, og åpner ørene.

For hele Norges «Mr. Leicester», som selv selvsagt fikk bevitne det hele, er det nesten umulig å sette ord på opplevelsen. Først Bocellis sang, og deretter pokalløftet fra kapteinen Wes Morgan etter kampen.

– Det var mye følelser ute og gikk. Du kan tenke deg det selv. Vi hadde aldri opplevd det. Det hadde aldri skjedd før. Det var nesten en utenkelig opplevelse. Og så skjer det.

Som tobarnsfar med barn på 29 og 25 år er Hansen snar om å påpeke at det finnes større øyeblikk i livet hans enn mai-ettermiddagene i 2016.

– Det er selvfølgelig det største. Men dette kommer som en veldig god nummer to. Begge barna mine er Leicester-supportere og har vært med på dette. Da de var mindre, skjønte de ikke så mye av det, men i senere tid er de blitt engasjerte. Jeg har vel hatt en viss påvirkning der, smiler han.

Fikk personlig hilsen på 60-årsdagen

Fredag denne uken fylte Hansen 60 år, og nok en gang fikk han en positiv overraskelse fra favorittklubben. I posten på den store dagen lå det nemlig en hilsen fra andre siden av Nordsjøen.

HILSEN PÅ DEN STORE DAGEN: Leicester setter pris på sin norske supersupporter, og lot ikke fredagens store dag gå upåaktet hen. Foto: Privat.

– Vi vet alt om deg, sesongkortinnehaver som bor i Norge, leder for den lokale klubben NFK, en topp supporter av revene og stor venn av mange. Vi savner alle å se deg på King Power Stadium, forhåpentligvis vil det ikke bli lenge til før du er tilbake hos oss.

Gratulasjonen var signert direktører, spillere, trenere og ansatte i Leicester City Football Club.

Det fullstendig umulige er ikke lenger utopi

Så har de da også hatt mye med hverandre å gjøre de siste tiårene, Per Arne Hansen (60) og Leicester City Football Club.



Helt siden jubilanten for første gang satte seg på toget med kursen for Falkum den 17. mai-dagen i 1976.

– Det har vært en helt vanvittig reise. Det er ikke noe tvil om noe annet. Og det har vært utrolig moro. Vi har vært på konkursens rand, vi har vært i League One, vi holdt på å rykke ned året før det helt store. Og så gikk det jo helt til topps med Ranieri. Det er ikke til å tro, sier han.

Men der det som i 2016 var en ligamester hinsides all fornuft - som gav 5000 ganger pengene tilbake i historisk høye odds og som for evigheten vil stå som et monument på at «alt går an i fotball» - er et tilsvarende scenario i dag ikke lenger like utopisk.

– Tror du på at du kan få oppleve en serietittel igjen?

– Jeg tror definitivt på at det kan skje igjen. Denne sesongen er det nok kjørt, og City drar ifra, men man vet jo aldri. Plutselig kommer det en tilsvarende downperiode for dem som det Liverpool har fått.

Det sier Per Arne Hansen.

Som aldri vil glemme den magiske ettermiddagen i selskapet til to av de største Italia har fostret.

Manageren Claudio Ranieri og tenoren Andrea Bocelli.

Dagen da Per Arne fra Notodden stod side om side med voksne mennesker fra alle verdenshjørner. Med tankene tilbake til Skienstoget i 1976, og fullstendig uten mulighet til å holde tilbake den saltholdige væsken fra øyets egne kanaler.

Dette, folkens. Dette er det fotballen handler om.

Les også: Nordmann satset 500 kroner på Leicester - vant en kvart million

