Farmen-vinneren ble rystet da han kom hjem og så hva som hadde skjedd

Farmen-vinner Per Gunvald Haugen (45) ble lang i maska da han kom hjem fra hyttetur og oppdaget at hele annekset hadde rast sammen.

Vinterferien er godt i gang flere steder i landet, men for høstens Farmen-vinner, Per Gunvald Haugen (45), ble idyllen raskt brutt da han kom hjem fra hyttetur på Rauland med barna.

Utenfor huset i Gjerstad i Agder hadde 45-åringen nemlig bygget seg et stort og hyggelig anneks som var i hyppig bruk av familien. Da han kom hjem var hele annekset knust.

– Det var tøft å komme hjem og se det at det hele ligger utover tunene og sånn. Så det var ikke noe morro, sier Haugen til TV 2 på telefon.

TOTALT ØDELAGT: Det var lite igjen av annekset til Farmen-vinneren da han kom hjem fra hyttetur. Foto: Privat.

Uhyggelig

45-åringen regner med at ødeleggelsene vil koste dyrt. Samtidig er han glad for at verken mennesker eller dyr ble skadet, og synes det er uhyggelig å tenke på hva som kunne skjedd dersom familien var hjemme.

– Hele annekset hadde ramlet ned og knust hagemøbler og gassgrill. Det verste var at jeg hadde fått hentet en gammel benk fra gården jeg kommer ifra, den var jo knust selvfølgelig. Så det var synd da, sier han og legger til:

– Det var heldigvis ingen som ble skadet. Vi sitter jo ofte under der. Og godt det ikke ødela garasjen.

Ødelagt av værforhold

45-åringen er usikker på akkurat hva som er årsaken til kollapsen, men tror ikke noe kriminelt har skjedd. Derimot har han en liten teori.

– Det var jo heftig snø, og så har det regna og blåst veldig mye. Den er knekt i festene, så et eller annet har skjedd der, for det var ikke noe snø på taket. Det må ha blitt presset frem på et eller annet vis, mener han.

Haugen er samtidig overrasket, ettersom han mener bygget var robust nok til å tåle såpass.

– Det skulle tåle det, så det kan jo være om det er noe setting i bakken eller et eller annet, under han seg.

KNUSTE ALT: Alle utemøbler, samt arvegods, ble ødelagt da annekset kollapset. Foto: Privat.

Vinnerhytta tar form

45-åringen kom inn som utfordrer på Farmen, høsten 2020. Han ble deretter historisk da han ble første utfordrer til å vinne hele konkurransen, og dermed stikke av med både hytte- og bil-premie.

Nå kan han avsløre at hyttebyggingen snart er i gang på den nye tomta, på skiparadiset Gautefall.

– Det går bra, vi begynner å støpe i mai. Jeg er kjempefornøyd med tomta på Gautefall. Vi har fått en god avtale med de, og Norgeshus har vært på banen der så de hjelper meg med søknaden nå, sier en fornøyd vinner.

GODE VENNER: Per Gunvald Haugen har fått et nært vennskap til flere av Farmen-deltakerne. Her sammen med prest Thor Haavik (26). Foto: Privat.

I skrivende stund befinner Haugen seg i Lakselv med resten av Farmen-gjengen fra høstens sesong.

Gjengen som var forpaktere på Samsjø gård, har nemlig holdt god kontakt i etterkant av innspillingen.

– Vi er i farta her og koser oss. I gang med hundekjøring nå, melder han fra hundesleden.

På et bilde delt av Farmen-deltaker Karianne Vilde Wølner (26) i sosiale medier, kan man se at nesten hele gjengen er samlet, med unntak av noen få.