Hayley (29) overlevde kreft – blir USAs yngste astronaut

– Etter at jeg fikk diagnosen, trodde jeg aldri at jeg ville komme meg ut i verdensrommet.

Da hun fikk telefonbeskjeden som endret livet, reagerte hun først med latter og vantro.

– Så sa jeg «Ja, før meg opp!»

Barnekreften satte en stopper for drømmene om å bli astronaut for NASA, men nå skriver Hayley Arceneaux (29) historie ved å bli USAs yngste romfarer, melder ABC News.

Hayley Arceneaux under et besøk hos SpaceX. Foto: AFP/NTB

Ble utvalgt

Kvinnen fra Tennessee er utvalgt som mannskap til den kommende Inspiration4-ferden som skjer i privat regi og ledes av Jared Isaacman.

– Etter at jeg fikk diagnosen, trodde jeg aldri at jeg ville komme meg ut i verdensrommet. Det utrolige med denne ferden, er at den åpner romfart opp for alle. Du trenger ikke lenger å være fysisk perfekt, sier Arceneaux til TV-kanalen.

Da hun var ti år gammel, besøkte hun NASA-hovedkvarteret i Houston og ble begeistret.

– Jeg ville selvfølgelig bli astronaut etterpå, hvem vil ikke det? Men noen måneder senere ble min verden rystet da jeg fikk kreftdiagnosen, sier 29-åringen.

Vil inspirere

Hun ble behandlet for beinkreft på St. Jude's-sykehuset, som er det samme sykehuset hun jobber ved i dag. Nå håper hun at hennes romferd vil inspirere unge kreftpasienter.

– Under en kreftbehandling kan det være veldig vanskelig å se fremover. Du har fullt fokus på hver enkelt dag, hvilke avtaler du har den dagen og hvilke piller du må ta.

Jared Isaacman sier at målet med Inspiration4-ferden er å samle inn 200 millioner dollar til St. Jude-barnesykehuset. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/NTB

– Denne romferden gir virkelig disse barna en mulighet til å se fremover. Jeg håper at det viser dem at de kan være i stand til å gjøre absolutt alt, sier Hayley.

Hun har en indre protese i det ene beinet etter kreftbehandlingen. Ortopeden har alltid gitt henne begrensninger for hva hun kan gjøre, men i verdensrommet blir det annerledes.

– Jeg kan ikke stå på ski eller hoppe i fallskjerm. Jeg kan ikke hoppe i trampoline. Men å reise ut i verdensrommet er ingen hindring. Vektløsheten kommer å føles så frigjørende, sier hun til ABC News.

Det å overleve kreften har fått henne til å omfavne livet, sier hun.

– Etter kreften har hver eneste bursdag til nå vært mye koseligere. Jeg er bare glad for å være i live.