– Folk kommer til å dø av disse restriksjonene

Den danske regjeringen vil ikke åpne samfunnet mer enn smittevernekspertene anbefaler. Det er opposisjonspartiene sterkt uenige i.

– Det er politkerne som skal stå for gjenåpningen, ikke eksperter. Folk kommer til at dø av disse restriksjonene vi har innført, sier Jakob Ellemann-Jensen, leder for Venstre, til danske TV 2.

Regjeringen i Danmark har varslet at de vil presentere en plan for lettelser i koronatiltakene etter 28. februar. Planen ble tirsdag diskutert i Folketinget.

Men kort tid etter at møtet startet ble det brudd i forhandlingene. Venstelederen sier til dansk TV 2 at opposisjonen ble kastet ut av møtet av regjeringen.

– Vi presenterte våre synspunkter, alle partiene gjorde det. Da sa justisministeren at de som er uenige med regjeringen kan forlate forhandlingene. Det er ikke en forhandling, det er et diktat, sier Ellemann-jensen onsdag morgen.

Opposisjonen vil blant annet at elever i videregående og høyskoler skal få komme tilbake på skolen. De er bekymret for konsekvensene av koronatiltakene.

– Det siste året har vi sett at færre dansker har fått kreftdiagnoser. Det er ikke fordi færre får kreft. Det er fordi færre blir undersøkt, sier Jensen.

Saken oppdateres.