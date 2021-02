Europaligaen er trolig Arsenals beste mulighet for Champions League-spill neste sesong. Mikel Arteta innrømmer at han merker presset før møtet med Benfica.

Med elleve poeng opp til en topp fire-plassering i Premier League, virker Europaligaen å være Arsenals beste mulighet for Champions League-spill neste sesong.

– Så lenge det er matematisk mulig å nå topp fire, kommer vi til å prøve, men Europaligaen gir oss selvfølgelig en alternativ rute. Dette er en mulighet til å ta et steg videre. Vi må holde oss i live både i serien og Europaligaen, sier Mikel Arteta.

Spanjolen er fullt klar over at laget som vinner turneringen får plass i neste sesongs Champions League, men først må Arsenal ta seg forbi portugisiske Benfica. Etter 1-1 på nøytral grunn i det første møtet, leder «The Gunners» oppgjøret på bortemål, men Arteta og Co. får ikke fordelen av å spille på Emirates i returoppgjøret. De spiller sin «hjemmekamp» på Karaiskakis Stadion i Hellas torsdag kveld.

– Det er vanskelig. Bortemål er alltid viktig, men sånn som det er nå er det ikke så relevant. Vi har alt å spille for og vi må forsøke å vinne kampen. Det er vanskelig når vi er uten supporterne våre og ikke spiller på vår egen hjemmebane, erkjenner Arteta.

Hans Arsenal har skuffet stort denne sesongen og ligger på en foreløpig ellevteplass i Premier League, samtidig som laget er ut av både ligacupen og FA-cupen. Arteta innrømmer at han kjenner presset.

– Jeg merker alltid presset. Vi kjenner til konsekvensene om vi ryker, men for denne klubben handler det om å vinne, sier han og fortsetter:

– Vi lever for slike konkurranser og slike kamper. Vi ønsker et press for å vinne og et press for å unngå tap, det må man være klar for om man representerer en klubb som dette.

London-laget må klare seg uten midtstopper Rob Holding, som er ute med en hjernerystelse. En gladnyhet for Arsenal-fansen er derimot at Thomas Partey er én test unna friskmelding.

– Thomas nærmer seg. Han skal testes på trening og om han føler seg bra er han tilgjengelig, bekrefter Arteta.

Martin Ødegaard, som var banens beste i det første oppgjøret mot Benfica, er også spilleklar. Nå venter trolig hans viktigste kamp som Arsenal-spiller, i alle fall om man skal tro sjefen.

– Det er en tøff sesong og kampen er viktig både hva gjelder det mentale og vår selvtillit. Vi møter en vanskelig konkurrent, men denne kampen er som en finale for oss, avslutter Arteta.