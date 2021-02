Politiet avfyrte varselskudd ved Legevakten i Bergen

Ifølge BA skal en mann i 30-årene ha ring politiet like etter midnatt og sagt at han trengte beskyttelse. Politiet tolket det som at han trengte helsehjelp og henviste han til legevakten. Mannen fortsatte likevel gjentatte ganger å ringe politiet.

– Det endte til slutt med at vi sendte en patrulje bort på legevakten for å snakke med ham, sier Ole Bjørn Sveen, politioverbetjent ved Bergen sentrum politistasjon, til avisen.

Politioverbetjenten sier videre at da de kom til stedet, hadde mannen en stor kniv. Mannen skal ikke ha etterkommet pålegg om å legge den fra seg.

– Det ble brukt både pepperspray og CS-gass, uten at han tok oppfordringen, sier Sveen til BA.

Til slutt ble det avfyrt varselsskudd.

– Deretter ble det brukt kølle og hund for å få ham til å gi fra seg kniven, noe han da til slutt gjorde, sier politioverbetjenten.

Mannen er innlagt på sykehus hvor han får behandling for bittskader. Han er formelt pågrepet og siktet for trusler med kniv, skriver BA.