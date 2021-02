Historisk beslag på Svinesund: – Vi har ikke vært i nærheten av sånne mengder før

Den 17. januar gjorde tollerne på Svinesund et beslag utenom det vanlige.

Den 17. januar kjørte et slovakisk registret vogntog opp til Svinesund tollstasjon. Den slovakiske sjåføren (33) ville deklarere en konteiner full av Matcha-blader, som er grønn te.

Tollerne besluttet å gjennomføre en av sine daglige kontroller.

– Vi har daglige kontroller, særlig av større kjøretøy, så dette var en bil vi ønsket å kontrollere. På bildene ble vi oppmerksomme på noen uregelmessigheter, så derfor gjorde vi en nærmere kontroll, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen.

Da tollerne inspiserte lasten, så de at sjåføren slettes ikke fraktet te. Det endte i stedet i Norges største beslag av khat.

BESLAG: Dette fant tollerne i det slovakiske vogntoget. Foto: Tolletaten

Enormt

Tollerne avdekket hele 640 kilo tørket khat pakket i pappesker bak i vogntoget. Det er ifølge Tolletaten det største beslaget av khat i Norges historie.

– Det er et enorm beslag. Vi har ikke vært i nærheten av sånne mengder før, sier Fredriksen.

Tollerne kontaktet politiet, som kom til stedet og hentet den slovakiske sjåføren. 33-åringen samarbeidet med politiet.

RUS: I Norge regnes khat som narkotika. Foto: Tolletaten

De større beslagene

Khat er en plante som inneholder stoffer som gir en ruslignende virkning som ligner på amfetamin, men i svakere grad. Ruseffekten oppnås ved at man tygger bladene, skriver NHI.

Fredriksen forteller at det tidligere var langt mer fersk khat som ble forsøkt smuglet inn i Norge. Nå tar de i hovedsak beslag i tørt.

Under pandemien har trafikken over grensen blitt kraftig redusert. Det fører til at de fleste beslagene gjøres i større kjøretøy.

– Det er svært lite personbiltrafikk, så de fleste og særlig de større beslagene gjør vi i lastebil eller vogntog, sier seksjonslederen.