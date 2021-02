Fiorella (41) fra Bergen gikk ski-VM med slalåmbriller

Colombianske Fiorella D'Croz Brusatin (41) bor i Bergen. For ett år siden lærte hun å gå på ski i innendørshallen SNØ i Oslo. Nå har hun debutert i VM. Med slalåmbriller.

– Jeg har et problem med øynene mine i den kalde vinden. Det plager meg virkelig. Jeg får tårer i øynene når jeg kjører nedover, og hvis jeg tørker meg kan jeg falle. Det ser kanskje morsomt ut. «Se på hun colombianeren med brillene», men jeg lever godt med brillene, forteller 41-åringen.

Lærte å gå på ski for ett år siden

Brusatin representerte Colombia i sommer-OL 2004. Triatlon-utøveren ble nummer 42 i Aten. De siste årene har hun virkelig fått øynene opp for langrenn.

– Jeg hadde aldri sett for meg at at jeg ville bli intervjuet. Her er jeg. Dette er mitt første renn. Jeg har gått på ski i ett år. Oh my god, dette er Norge. Dette er hvor jeg bor, sier hun begeistret.

– Jeg er superhappy. Norge har gitt meg alt. Jeg startet fra scratch og lærte å gå på ski på SNØ i Oslo. De sponset meg. Hvis ikke det hadde vært for dem, hadde jeg ikke vært her. Jeg hadde en fantastisk lærer, Sindre. Han lærte meg mye. Norge har gitt meg alt. De siste månedene har jeg vært fått hjelp fra treningslaben i Holmenkollen. De har hjulpet meg med treningen. Jeg fikk disse skiene på Sport 1 Snø. Det er det eneste utstyret jeg har, forteller Brusatin.

Depresjon

Veien til ski-VM har vært preget av mange nedturer.

– Jeg gikk gjennom en tøff periode da jeg begynte å konkurrere i 2014. Jeg havnet i en dyp depresjon som lenket meg til sengen. Jeg var veldig syk i seks år. Da jeg kom tilbake trengte jeg en utfordring, en drøm. I 2018 bestemte jeg meg for at jeg ville prøve å kvalifisere meg i denne sporten. Jeg ble gravid i 2019, men jeg startet å gå på ski da. Magen gjorde at jeg ikke fikk til alt, forteller hun.

På onsdagens kvalifisering endte Brusatin på 36. plass av 43 startende. Hun var strålende fornøyd og drømmer nå om Beijing-OL i 2022.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke har konkurrert mer på ski, men jeg ga 200 prosent. Jeg gjorde mitt beste. Jeg håper jeg kan forbedre meg for at drømmen om OL går i oppfyllelse, sier Brusatin.

– Norge har gitt meg så mye, så jeg ønsker å gi noe tilbake ved å være her. Jeg blir ikke en norsk skiløper, men jeg skal gjøre mitt beste for å bli den beste skiløperen jeg kan bli. Kanskje jeg kan gjøre Norge stolt, fortsetter colombianeren.

Hun har nemlig svært varme følelser for sitt nye hjemland.

– Det har vært hjemmet mitt i tre år. Jeg har bare møtt generøsitet og åpne armer i Norge. Hvis det ikke hadde vært for Norge, hadde jeg ikke vært her. Jeg føler meg velsignet, avslutter hun.