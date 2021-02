Få biler har bydd på mer kjøreglede og moro enn nettopp den kompakte og tøffe BMW M3.

Den dukket opp første gang for 35 år siden, sommeren 1986. Siden den gang har bilen opparbeidet seg en legendestatus som få andre biler kan vise til.

M3 har alltid vært synonymt med maksimal moro og kjøreglede. Bilen har både vært – og er fortsatt – en bil som får blodpumpa hos bensinhoder og entusiaster over hele verden til å slå litt fortere.

Slik kommer det til å bli en stund til. Heldigvis.

BMW M3 er tro mot det opprinnelige konseptet. Her er det kjøreglede og ytelser som står i fokus.

En helt ny generasjon M3

For selvfølgelig har det kommet nye generasjoner av BMW-råskinnet i løpet av årene som har gått. Nå er de klare med en helt ny.

Akkurat nå sitter Brooms egen redaksjonssjef, Vegard Mølle Johnsen, med litt høyere puls bak rattet i denne nykommeren. Som den aller første i Norge.

– Herregud for et beist av en bil, altså! Mange entusiaster har vært redde for at disse bilene ville forsvinne, bli elektriske eller hybride. Slik er det ikke enda.

– Men det kan bli siste generasjon god "gammeldags" bensinmotor - uten noen form for elektronisk hjelp, men det blir uansett en stund til nå som M3-modellen er fornyet, tror Vegard.

Plass til hjelmen

– Standardutgaven har 480 hestekrefter - men dette er toppmodellen; Competition som koster 30.000 kroner mer. Den byr på hele 510 hk. 0-100 km/t leveres på kjappe 3,9 sekunder. Og med et lydbilde som kan få engler til å gråte. Det forteller en smule opprømt redaksjonssjef.

Slik ser nykommeren ut innvendig. Man kan ha mye moro bak dette rattet.

Men kjøre-opplevelsen får han ikke si noe om. Enda.

– Nei, jeg kan ikke det altså. Vi har fått låne bilen til et TV-opptak med God Morgen Norge, og før den offisielle pressekjøringen. Men jeg tror de som kjenner litt til M3-konseptet, vet noe om hva som venter.

– Bare en slik detalj som at puten på nakkestøtten kan fjernes, slik at man kan få plass til hjelm, sier jo litt.

– Firehjulsdriften kan også enkelt gjøres om til ren bakhjulsdrift. Hurra! Og du får stjerner, avhengig av hvor bredt du klarer å sladde. M Drift Analyzer, et system ombord, registrerer og vurderer kjøringen med egen statistikk for svingmanøvre forklarer Vegard videre.

Diffusere og fire grove eksosrør avslører at dette ikke er noen helt vanlig BMW.

Stasjonsvogn og 4x4

Men bilen byr også på noen praktiske nyvinninger.

– Ja absolutt! Nå kommer M3 for første gang med firehjulsdrift og som stasjonsvogn. Så her snakker vi også en bil du kan ta til hytte med hele familien. Det behøver altså ikke være bare moro – eller bare praktisk. Her får man i både pose og sekk, avslutter Vegard.

Men som så ofte før. Smaker det så koster det. For en BMW M3 sedan koster fra fra 1.129.300 kroner. For en M3 Competition sedan må man ut med 1.162.900 kroner. Stasjonsvogna, eller Touring, ligger litt lengre bak i løypa, så her er ikke prisene klare riktig enda.

Vi kommer selvfølgelig tilbake til disse så fort de er klare. Sammen med grundigere test av bilen når dette lar seg gjøre.

Se innslaget av nye BMW M3 og S-Klasse fra God Morgen Norge her: