TV 2-profil ble plutselig rammet av uvanlig tilstand: – Skremmende

Egil Andreas Skurdals (25) stemme fikk for alvor sitt TV-gjennombrudd for ett år siden. Samtidig som komikeren Egil fra Oslo loset Love Island-seerne gjennom kjærlighetsdramaet i Argentina, dukket sangfuglen Egil også opp som en av deltakerne i Idol 2020.

For to uker siden fikk vi et gledelig gjensyn med 25-åringen, da han fremførte sin «Ode til Öde» i Senkveld, én av de mange jernene Skurdal hadde i ilden om dagen.

Se Egil Skurdals «En Ode til Øde»

– Jeg hadde jobbet beinhardt med flere store prosjekter over noen uker, blant annet det å debutere som sidekick i Senkveld på nasjonal TV. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier han til TV 2.

– En tung tid

Alle karriere-pilene pekte oppover for Skurdal, men like etter Senkveld-debuten ble han rammet av alle artisters mareritt.

– To dager senere våknet jeg opp med stort hørselstap på venstre øre. Jeg hører allerede dårlig på høyre øre, så jeg merket at dette var alvorlig! Det var utrolig skremmende, forteller Skurdal.

Som en mann i sin beste alder, med mange planer og drømmer, legger han ikke skjul på at dette har vært en stor påkjenning.

– Hørselen har alt å si for meg, det er det jeg lever av. Så dette er en tung tid.

Vil ha mer åpenhet

Han føler også at det er på tide med mer åpenhet rundt hørselshemming blant unge.

– Det er mye stigma og skam forbundet med hørsel, en usynlig tilstand som «bare er for gamle folk»! Det er så viktig for meg å vise at også mange unge, flere og flere, sliter med hørselsproblemer! Mange sliter veldig, men de skal vite at de ikke er alene om å føle på håpløsheten, sier han.

Tilstanden som nå har rammet artisten kalles på folkemunne «Sudden deafness» – plutselig hørselstap. Ifølge tall fra legeforeningen anslås det å ramme mellom 5 og 20 per 100.000 årlig her til lands.

Går sju år uten å søke hjelp

Generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Henrik Peersen, roser Skurdal for å ville stå fram om hørselsutfordringene. I gjennomsnitt går folk i sju år uten å oppsøke hjelp, og et ubehandlet hørselstap kan by på mange tilleggsproblemer.

– Det er fint at han står frem og gir hørselsutfordringer et ansikt og bidrar til å bryte ned stigma, slik at det blir lettere å ta i bruk for eksempel høreapparat – også for de unge, sier Peersen.

Fikk behandling raskt

Hørselen anses som en av våre viktigste sanser, og en slik drastisk endring karakteriseres som en tilstand som krever øyeblikkelig hjelp. Derfor fikk Skurdal raskt behandling og utredning.

– Legene tror det kan være stress hovedsakelig, knyttet til høyt press og lite søvn og avslapping. Også i kombinasjon med mye lyd under innspilling, for jeg spiller ikke med storband hver dag, så det merkes å ha det i ryggen, men jeg elsker det jo, sier Skurdal.

Har slitt med tinnitus

25-åringen forklarer at han slet mye med ørebetennelse som barn, og at trommehinnene har tatt varig skade av det. Det er spesielt de siste årene at plagene virkelig har hjemsøkt ham.

– Jeg har slitt med tinnitus over flere år. For fem år siden hadde jeg en voldsom lydpåkjenning på en bandøvelse, som ga meg forsterket tinnitus på begge ører og alvorlig overfølsomhet for lyd. Dette gjør at alle lyder oppfattes høyere enn de er, forklarer han, før han legger til:

– Det å konsekvent jobbe med lyd og samtidig være livredd for det, har vært håpløst i mange sammenhenger.

Bekymret for unges hørsel

Verdens Helseorganisasjon (WHO) frykter at halvparten av unge i den vestlige verden skal få hørselsskader på grunn av måten de omgås lyd på i dag.

Det er en bekymring HLF deler. I en undersøkelse Norstat gjorde på oppdrag for foreningen våren 2020, kommer det frem at én av fem unge bruker headsett mer enn syv timer per dag – og like mange sover jevnlig med headsettet på. Bare to av fem unge oppgir at de demper musikken når den er for høy.

– Unge ører har et dårligere utviklet hørselsorgan og mer sårbare for høye lyder. Derfor er det viktig å bevisstgjøre foreldre, barn og unge om hvordan man kan forebyggge hørselsskader. Hørselen trenger hvile. Vi er opptatt av å nå ut med budskapet om å dempe lyden og ta pauser. Hørselen skal vare livet ut, sier Peersen.

Får trykktankbehandling

Skurdal delte det dramatiske budskapet med følgerne på Instagram tirsdag i forrige uke, og har den siste uken fått intensiv behandling for tilstanden ved Ullevaal Universitetssykehus.

– Det finnes ingen dokumenterte behandlinger, men som regel blir man satt på kortisontabletter som skal dempe eventuelle betennelser i det indre øret. Du blir også tilbudt trykktankbehandling, hvor man sitter i trykk og puster inn 100% oksygen for å øke blodtilførsel til det indre øret og kanskje gjenopplive noe av den tapte hørselen, forteller han.

Selv om artisten kjenner noe bedring, er det på ingen måte sikkert at han blir helt bra igjen.

– Det er litt bedring, men det virker som at det er et tap som kommer til å påvirke meg resten av livet. Det er en stor sorg, men jeg må se fremover, forteller han.

Takker for støtte

Skurdal forteller at det i utgangspunktet var planlagt flere opptredener i Senkveld, men at han for øyeblikket er sykemeldt.

– Men jeg håper på å komme tilbake om litt! Det vanskeligste i tiden fremover blir å måtte si nei til flere ting. Underholdningsbransjen er en ja-hatt-bransje, begynner du å si nei, finnes det alltids noen andre å spørre. Men jeg skal opp og frem jeg, om det så er på tegnspråk, sier Skurdal, som til tross for alvoret har galgenhumoren i behold.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl ønsker 25-åringen god bedring på vegne av kanalen og Senkveld, og takker Skurdal for fint innslag i sesongpremieren.

Han setter enorm pris på alle støtteerklæringene han har fått fra både familie, venner og følgere i sosiale medier.

– Støtten har vært enorm. Jeg får meldinger hele tida med folk som for eksempel er ute å går på ski, og så tenkte de på meg og ville sende en melding for å høre hvordan det går. Det er så overveldende at jeg har så mye folk rundt meg, bedyrer 25-åringen.