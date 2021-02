VM-floken: Tre stjerner kjemper om én plass

TV 2 vet at dersom ingen viser formsvikt eller blir syke så går Pål Golberg og Emil Iversen de klassiske etappene. Johannes Høsflot Klæbo er selvskreven ankermann.

Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe kjemper om tredjeetappen.

Alle har veldig lyst på den jobben og alle tre før seg kvalifisert.

– Uansett hvem jeg velger så blir det en ubehagelig jobb, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Hans Christer Holund ivrer for amerikansk uttak på 15-kilometeren her i VM. Altså den som er best av de tre på denne distansen får gå stafetten. De to andre, Krüger og Røthe, er ikke like ivrig. De to mener at de har bevist at de gode nok.

Holund: – Det vi har fått høre er at det er viktig å vise at man er i form under mesterskapet. Jeg håper på amerikansk uttak, det er fair. Jeg mener at alle som går 15-kilometeren er gode nok for stafettetappen. Så hadde det vært opp til meg, så hadde det blitt amerikansk uttak.

Røthe: – Hmm. Jeg har veldig lyst til å gå tredjeetappen, viste for to år siden at jeg takler den jobben. Vi har gått en stafett i år og da gikk jeg vel i all beskjedenhet en brukbar etappe. Jeg skjønner at HC (Holund) vil ha amerikansk uttak, han har ikke fått vist sitt beste ennå denne sesongen og han er den som jeg ser på som den sterkeste utfordreren. Hvis jeg fikk bestemme, så går jeg stafetten!

Hegstad Krüger: – Jeg viste i OL at jeg behersker denne etappen og 10 kilometer passer meg egentlig bedre enn 15 kilometer. Jeg vil gå.

Landslagstreneren er ikke tilhenger av rent amerikansk uttak, men lover følgende:

– Blir du verdensmester på 15 kilometer, så ligger du bra an!

Alle de tre kan vise til sterke resultater så langt denne sesongen på de fire rennene som er gått 15 kilometer fristil:

Beitostølen: 1 Holund, Røthe 3, Krüger Hegstad 15

Lygna: 1 Røthe, 2 Holund, 3 Hegstad Krüger

Trondheim: 1 Røthe 2 Hegstad Krüger

Falun: 2 Hegstad Krüger, 3 Røthe, 4 Holund