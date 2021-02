Giroud brassesparket Chelsea til seier

Atlético Madrid – Chelsea 0–1 (0–0)

Da Chelsea trakk den spanske serielederen som motstander i Champions League var det mange Chelsea-supportere som sukket.

Chelseas resultater varierte og presset mot Frank Lampard var økende. Til slutt fikk klubblegenden sparken, og Thomas Tuchel tok over styringen.

Tyskeren hadde før Atlético-kampen ikke tapt én eneste av de syv kampene han hadde ledet London-klubben. Dermed var sukkingen blitt til optimisme blant Chelseas supportere.

Tuchel innrømmer feilvalg

Chelsea hadde ballen mest, men et bunnsolid Atlético-forsvar gjorde det vanskelig for blåtrøyene å score. Kampbildet var de forberedt på.

– Vi ønsket å dominere på motstanderens halvdel. Vi måtte hele tiden være klar over at de kunne kontre på oss. Vi var veldig disiplinerte i dag, sier Thomas Tuchel etter kampen.

Det måtte magi til for å få hull på byllen. Fransk magi.

Olivier Giroud kastet seg bakover og brassesparket inn kampens eneste mål.

– Denne kroppsbeherskelsen og reaksjonen er kunst, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp etter kampen.

Franskmannen ble sittende på benken hele kampen da Chelsea spilte uavgjort med Southampton i helgen. En avgjørelse Tuchel angrer på.

– Jeg var ikke helt fornøyd med valgene jeg tok mot Southampton. Kanskje vi burde satt på Giroud mot slutten, innrømmer Tuchel etter kampen.

Stillingskrig til pause

Den spanske klubben har herjet i La Liga denne sesongen, men i generalprøven til Chelsea-kampen gikk de på et overraskende tap mot Levante.

Atléticos «hjemmekamp» ble spilt i Romanias hovedstad Bucuresti, grunnet innreiseregler i Spania. Kampen tok ikke fyr i førsteomgang. Lagene slet med å skape de store sjansene, men begge lag hadde sine muligheter.

Både Luis Suárez og Timo Werner var flere ganger farlig frempå, men målene lot vente på seg.

Det første målet skulle ikke komme før i andreomgang. Og hvilket spektakulært mål det skulle vise seg å bli.

Drømmemål av Giroud

Chelsea tok ledelsen 20 minutter før slutt. En offside-plassert Olivier Giroud slengte seg bakover og brassesparket ballen i mål.

– For en scoring, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Det skulle derimot ta lang tid før franskmannen fikk juble for drømmemålet. Kampens dommer Felix Brych løftet armen for offside. Det kunne nemlig se ut til at Mount var sist på ballen, men etter tre minutter kom beskjeden fra VAR-rommet. Ballen ble sparket til Giroud fra Atlético-spiller Mario Hermoso.

Målet var godkjent og Chelsea kunne endelig slippe jubelen løs. Målet til Giroud er hans sjette i turneringen og sender ham forbi landsmann Kylian Mbappé på toppscorerlisten. Den toppes av Erling Braut Haaland som har scoret åtte mål.

Det ble ikke flere mål i Bucuresti. Dermed fortsetter rekken med kamper uten tap for Thomas Tuchel. Etter at tyskeren tok over har blåtrøyene gått åtte strake kamper uten å tape. De har også kun sluppet inn to mål på disse åtte kampene.