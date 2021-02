Haalands superagent: – Maks ti klubber som har råd til ham

Erling Braut Haaland har kontrakt med Dortmund frem til sommeren 2024, men verdens største klubber ligger langflate etter nordmannen.

I et BBC-intervju sier Haalands agent Mino Raiola at alle klubber er ute etter Dortmunds 20 år gamle superspiss.

– Jeg tror ikke det er en eneste sportsdirektør eller trener i verden som ville sagt at de ikke er interessert i Haaland. Er det et Formel 1-lag som ikke ville hatt Lewis Hamilton? spør Raiola retorisk.

Det spekuleres i aviser over hele Europa hva som blir Haalands neste stopp når han forlater Dortmund.

– Det er bare maks ti klubber som har råd til å kjøpe Haaland og gi ham den riktige arenaen etter å ha vært i Dortmund. Fire av disse klubbene er i England, sier Raiola, som ikke nevner hvilke klubber det er.



aaland skal angivelig ha en utkjøpsklausul som gjør at han kan bli solgt for 765 millioner kroner, men denne slår ikke inn før sommeren 2022.



Haaland står med 27 scoringer på 25 kamper denne sesongen.

BEAST HAALAND: Khabib Nurmagomedov har fått denne drakten av Haaland. Foto: Instagram

Mino Raiola er også agenten til stjerner som Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Marco Verratti.

– Han er den beste i verden på det han gjør. Enkelt og greit. Han har hjulpet meg mye, og han er en god mann å ha rundt seg, har Haaland tidligere sagt om sin omstridte agent i et Vsport-intervju.

Det er ikke bare i fotballens verden at Haaland er brennhet om dagen. MMA-stjernen Khabib Nurmagomedov (32) delte tirsdag et bilde av drakten til Haaland og takket nordmannen for gaven.