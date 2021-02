Frp-Helgheim: – Akkurat dette vi advarte mot

Mandag ble kvinnen (30) som er tiltalt for IS-deltakelse, løslatt fra varetekt. Stortingspolitiker Jon Engen-Helgheim (Frp) mener løslatelsen truer sikkerheten vår, og at regjeringen må ta skylden.

– Jeg tror ikke jeg er alene om å reagere på at vi har en terrormistenkt kvinne gående fritt i gatene nå, sier Engen-Helgheim til TV 2.

I neste uke begynner rettssaken mot en kvinne som er tiltalt for terrordeltagelse gjennom sitt ekteskap med tre IS-krigere. Fra 2013 til 2019 var hun i Syria, der hun også fikk to barn.

Hun har sittet varetektsfengslet siden hun ble hentet til Norge fra al-Hol-leiren for et år siden.

Regjeringskrise

Norske myndigheter ønsket i utgangspunktet ikke å hente henne til Norge, men fordi henne fem år gamle sønn angivelig var alvorlig syk, besluttet regjeringen likevel å gjøre det.

Avgjørelsen førte til at Fremskrittspartiet meldte seg ut av regjering i januar i fjor.

HJEM: Den terrorsiktede kvinnen fotografert på Kastrup lufthavn i København da hun i januar i fjor var på vei hjem etter ti måneder i al-Hol-leiren i Syria. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK / NTB

Mandag denne uken besluttet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) å løslate kvinnen fordi vilkårene for varetektsfengsling ikke lenger er til stede. De mener det verken er fare for bevisforspillelse eller at kvinnen unndrar seg straffeforfølgning.

– Risiko for sikkerheten

Engen-Helgheim, som er innvandringspolitisk talsperson i Frp, mener løslatelsen er nøyaktig det hans parti advarte imot for et år siden.

– Politiet har ikke nok til å holde henne i varetekt lenger. Det strider imot de forsikringene vi fikk fra regjeringen om at dette var helt trygt, sier han.

– Når vi reiser rundt i verden og henter terrormistenkte og kriminelle hjem til Norge, er det vanskelig å få dem dømt. Det utgjør en risiko for sikkerheten i landet at vi henter terrormistenkte mennesker hit.

Ifølge Engen-Helgheim viser hendelser i andre europeiske land at hjemvendte IS-kvinner har vært delaktige i terrorhandlinger.

– Da er det viktig å ha en regjering som tenker sikkerhet først, og det kan jeg ikke se at denne regjeringen har gjort, sier han.

Nekter straffskyld

TV 2 har bedt justisdepartementet om å svare på utspillet til Engen-Helgheim, men de ønsker ikke å kommentere pågående straffesaker.

Den 30 år gamle kvinnen er den første i Norge som blir tiltalt for terrordeltakelse. Hun har hele veien hevdet at hun ønsket å komme hjem, og at hun ble holdt i Syria mot sin vilje av de tre mennene hun var gift med.

Hennes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, har tidligere sagt at hans klient må frifinnes.

– Hun har ikke deltatt i IS. Hun har overlevd IS. Særlig grunnet karakteren av hva tiltalte opplevde i Syria, er det krevende, men nødvendig, for henne å forklare seg.